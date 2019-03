Un maremoto de desidia arrastra al Grupo Hafesa 'Raca'

Gutiérrez: «Si como aficionado veo esto por primera vez, no vuelvo más»

Quique Gutiérrez admitió que «nuestra puesta en escena ha sido terrible. El partido se ha acabado con el 7-21 porque remontarle catorce puntos a un equipo en buena dinámica es complicado. Seguimos desperdiciando oportunidades, este año hemos perdido tres partidos directos en casa y a ver si no pasan cosas raras en este final de Liga. Es cierto que dependemos de nosotros y que aún lo tenemos bien, pero no podemos pegar tiros al aire». El técnico del 'Raca' añadió que «todo nos ha salido mal y es culpa nuestra, no tenemos excusa. Lo único positivo de este partido es que nadie se ha lesionado. Lo cierto es que hoy –por ayer– tocaba picar piedra y no lo hemos hecho. El club se ha movilizado y ha hecho un esfuerzo por traer gente a la grada. Si como aficionado yo veo esto por primera vez, ya no vengo más».