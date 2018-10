BALONCESTO Manzano: «Granada es una ciudad muy llamativa para los jugadores LEB» Manzano, la pasada temporada vistiendo la camiseta del COB. / COB El ala pívot motrileño, en plena rehabilitación de una lesión en la espalda, analiza el debut liguero del Covirán ante el Río Ourense, su último equipo JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Miércoles, 3 octubre 2018, 07:55

A los 38 años cumplidos, cuando se habla del motrileño Héctor Manzano se hace de uno de los rostros más reconocibles de la Liga LEB Oro en las dos últimas décadas. Con 14 cursos a sus espaldas en la categoría, es precisamente su dorso el que últimamente le lleva a mal traer, tras una lesión sufrida en la recta final de la última temporada de la que actualmente trata de recuperarse con la ilusión de volver a las canchas pero sin marcarse «ningún plazo», aduciendo llevar «mucho en esto, por lo que sé que el cuerpo y los médicos me irán diciendo cómo estoy». Durante un traslado entre Madrid, donde vive actualmente, y Ourense, donde jugó el año pasado y lleva a cabo el seguimiento de su maltrecha espalda, atiende a IDEAL para analizar el debut del Covirán este domingo precisamente ante su exequipo, el Río Ourense Termal.

Manzano, que militara seis temporadas en el extinto CB Granada, admite estar viviendo la eclosión del nuevo club nazarí en el baloncesto nacional «con mucha ilusión, como un granadino más, ya que por fin tras años difíciles y donde parecía que todo se venía abajo, vuelve a haber gente enganchada». Además, señala que «lo que veo desde fuera es que el club está haciendo todo muy razonablemente». Y añade que el buen hacer de la Fundación ha logrado que Granada sea «una ciudad muy llamativa para los jugadores LEB ahora mismo. No sólo porque se sabe que el club es serio, sino porque obviamente la ciudad es muy atractiva para cualquiera». Eso sí, no duda en advertir a los granadinos del alto nivel de la competición que van a afrontar desde el próximo domingo, donde el desembolso de los clubes esta temporada está siendo considerablemente superior a cursos previos: «El poder ascender al fin a la Liga Endesa es algo primordial que le da un valor a la liga que durante un lustro no ha tenido. Los salarios son mejores ahora, aunque está claro que no va a volver a ser lo que fue hace una década, por el nivel de los equipos y unos salarios que ahora parecen desorbitados», estima.

Caminos cruzados

Cuestionado por sus opciones de haberse incorporado en las últimas temporadas a la disciplina nazarí, el motrileño se sincera al recordar que «en el verano de 2015 Pablo Pin me llamó para jugar en Plata, pero yo venía de jugar en Francia y tenía una oferta de Melilla, donde logré el ascenso desde LEB Oro a la ACB, por lo que creo que tomé una buena decisión. El verano pasado fui yo el que se ofreció a jugar en Granada, pero el club no quiso contar con mis servicios. Primero no quise yo y luego ellos buscaron otra opción. Esto es algo normal en el profesionalismo, y de hecho les ha salido bien porque han ascendido».

En 2015 rechazó una oferta del Covirán; en 2017 fue él el que se ofreció y el club dijo 'no'

A la hora de analizar al rival del Covirán el domingo, Manzano evoca su pasada temporada en Ourense como un año «difícil pero que acabó bien. En la primera vuelta parecíamos defenestrados y pudimos sacarlo en la segunda. El COB -como es conocido popularmente- es un club histórico que poco a poco quiere volver a ser importante y Ourense una ciudad donde también se vive mucho el baloncesto». Además, define a su entrenador, el vasco Gonzalo García de Vitoria, como «top en la liga, de los muy buenos, y del que espero que tenga pronto una oportunidad más arriba para demostrar lo que vale. En Ourense tiene mucho crédito y ahora tiene un proyecto totalmente nuevo al que estoy aseguro que acabará sacando jugo aunque el inicio pueda ser difícil».

De hecho, del curso pasado apenas quedan dos jugadores en el equipo gallego, el escolta venezolano Jhornan Zamora y el ala pívot letón Davis Rozitis, sobre los que Manzano avisa al Covirán: «Llegaron a mitad de temporada y nos dieron un gran salto de calidad. Son dos de los mejores jugadores de la LEB Oro». Además, de la actual plantilla orensana, el motrileño subraya al holandés Kevin Van Wijk, excompañero suyo en Melilla que «no es una estrella pero va a rendir y viene de despuntar en Huesca jugando con mucha confianza». Y sobre todo al base internacional uruguayo Santiago 'Pepo' Vidal, al que define como un jugador «por encima del nivel de la LEB Oro y que va a sorprender. Es un base pequeño pero muy consagrado en Sudamérica, con una lectura de juego excelente».

Finalmente, y respecto a los favoritos para la temporada, el ala-pívot señala un primer escalón por encima del resto con «Betis, Bilbao y Melilla», una clase alta en la que encaja a «Palma, Palencia y Coruña», y mucha igualdad en el resto de la LEB Oro. De hecho, estima que Covirán Granada y Río Ourense, rivales este próximo domingo en el Palacio de los Deportes, estarán entre los equipos que lograrán «una buena permanencia y lucharán por entrar en el 'play off'».