Liga Femenina 2 Mamen Blanco a semifinales del mundial u19 y Alcántara se cae del europeo u20 JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Sábado, 27 julio 2019, 00:51

Cara y cruz para las dos bases internacionales españolas del Grupo Hafesa 'Raca'. Las buenas noticias llegan del lado de la extremeña Mamen Blanco, que ayer se clasificó para la semifinal del mundial u20 de Tailandia, tras la victoria de la selección nacional ante China por un ajustado 52-55 que mete ya a las españolas en la lucha por las medallas.

Sin embargo, la placentina se quedó sin jugar frente a las asiáticas, situación no desconocida para ella pues ya le ocurrió en la fase de grupos ante Japón. Pero curiosamente, su papel en los tres partidos que ha disputado ha sido relevante, con minutos importantes en los momentos decisivos y, pese a no aportar grandes números en lo puramente estadístico, sí ha tenido peso para subir el nivel defensivo del combinado que dirige Fabián Téllez.

El partido de semifinales se disputará hoy a las 12 horas contra la potente selección de Australia, mientras que la otra plaza en la final se la jugarán acto seguido los equipos nacionales de Estados Unidos y Bélgica.

Por otro lado, la que este año no disputará competición europea es la cordobesa Andrea Alcántara. La ex jugadora del Movistar Estudiantes ha sido uno de los primeros descartes del seleccionador u20 Eric Suris para el europeo que comienza en unos días en la localidad checa de Klatovy.

Pese al bagaje previo de Alcántara con las diferentes categorías inferiores de España, la decisión de Suris no ha pillado por sorpresa, después de que la nueva jugadora del 'Raca' apenas contara con tiempo de juego durante el torneo preparatorio celebrado en Ferrol el pasado fin de semana, en el que ya quedó claro que Alcántara no era una de las jugadoras predilectas del seleccionador. Una vez cerrado su periplo u20, la única camiseta española que podría lucir Alcántara sería la de la selección absoluta, toda vez en baloncesto no existe categoría u21.