LEB Oro El lobo ilerdense, ya sin piel de cordero Robert Turner con el balón, muestra el carácter que está mostrando el Força Lleida. / FORÇA LLEIDA El Força Lleida llegará a Granada el próximo sábado como líder de la LEB Oro | Tras sorprender con su inicio liguero, el equipo catalán cuenta con la mejor defensa y un ataque enormemente coral como secretos de su éxito JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Jueves, 15 noviembre 2018, 00:41

Cuando comenzó la temporada en la LEB Oro, en muy pocas cábalas parecía entrar la posibilidad de que el Força Lleida, rival este sábado del Covirán Granada, se convirtiera en uno de los gallitos de la competición. Transcurrida una quinta parte de la competición, el impactante inicio de temporada de los catalanes les sitúa en el liderato con seis triunfos en siete jornadas, lo que empieza a hacer pensar que, como pasara en el curso previo con el CB Prat, podría convertirse en esa revelación que sueña con colarse en una elite en la que, a priori, no está llamado a estar.

Y es que no cabe duda de que, hasta el momento, los registros del equipo que dirige el aragonés Jorge Serna son, sin duda, de equipo de zona alta a final de temporada, y no sólo por el número de triunfos obtenidos. Los menos crédulos podrían pensar que su calendario ha sido fácil, pero nada más lejos de la realidad. Los ilerdenses se han enfrentado ya a varios de los cocos, pues Bilbao, Palencia, Palma o Melilla se encuentran ya entre sus rivales, siendo el equipo vasco que dirige Álex Mumbrú el único capaz hasta el momento de tumbar a los catalanes (70-75), eso sí, remontando en el último cuarto para llevarse un exiguo pero valioso triunfo del Barris Nord. Y es que en ese recinto ya han pinchado en hueso algunos de los favoritos al salto de categoría, como el Iberojet Palma en el jornada inaugural (86-66), el Chocolates Trapa Palencia en la quinta fecha del calendario (90-80) y el Melilla Baloncesto el pasado fin de semana, por un exiguo 67-66.

No contento con eso, el Força Lleida es, además, el mejor visitante de la categoría hasta la fecha, con los discípulos de Serna sumando sus desplazamientos por victorias, lo que realza aún más la dificultad del próximo choque de los de Pablo Pin. Cierto es que dos de las visitas fueron a equipos que no han empezado bien, como el CB Prat (65-82) y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad (58-69), pero no lo es menos que la victoria visitante llegó con una rotundidad pocas veces vista en los foráneos de la segunda categoría nacional. Además, también se llevaron el triunfo en el complicado Pazo Paco Paz, al superar al Río Ourense Termal por 62-70 en su último duelo lejos del Barris Nord.

En cuanto a los nombres más destacados, el equipo catalán es un poco la horma del zapato del Covirán. Así, si bien el Lleida cuenta en su plantilla con una buena legión extranjera, a diferencia de las huestes de Pin, sí se parecen en que lejos de tener nombres muy destacados en el apartado individual se trata de un conjunto muy coral en la aportación ofensiva, con el colectivo destacando siempre por encima del lucimiento personal, muy al estilo que le gusta al técnico granadino.

Djuran, su máximo estilete

Sin ir más lejos, entre los 20 máximos anotadores de la LEB Oro no hay ningún miembro del Força Lleida, como tampoco del Covirán, siendo su máximo estilete el serbio Filip Djuran, un certero tirador que promedia 12,3 puntos con más de tres triples por noche y un gran 50% de acierto desde el 6,75, pero cabe la pena reseñar que hasta cinco jugadores están encestando nueve o más tantos por duelo, una cifra a todas luces remarcable. Otros nombres destacados hasta el momento son los del base Sergi Quintela, cedido por el Breogán de Lugo, con el que ascendiera el año pasado a la Liga Endesa y su pareja en el puesto de '1', el base americano Robert Turner. Y aunque no ha empezado a un gran nivel estadístico, es clave el papel de vestuario del veterano alero catalán Miki Feliú, que lleva catorce temporadas consecutivas en una LEB Oro de la que es una de sus caras más reconocibles.

Por último, tampoco debe obviarse por supuesto que la catalana es ahora mismo la mejor defensa de la liga, con los de Serna encajando apenas 67,4 puntos por partido, hecho de nuevo indicativo de un importante esfuerzo grupal. Una muestra más de que el supuesto cordero ilerdense a principios de liga es ahora un lobo más que consolidado en la categoría y cuyos seis triunfos en las siete jornadas disputadas ya no pueden considerarse ni mucho menos una casualidad.