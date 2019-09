Liga Femenina 2 El 'Raca' estrena su nueva piel en Motril La plantilla del Hafesa 'Raca' disputará en Motril su segundo amistoso. / Ramón L. Pérez El Hafesa disputa esta tarde en el pabellón municipal de la localidad costera ante el Almería su segundo amistoso de la pretemporada JUANJO MARTÍN Granada Viernes, 20 septiembre 2019, 00:25

El Grupo Hafesa Ramón y Cajal continúa trabajando a marchas forzadas para alcanzar en las mejores condiciones posibles el debut en Liga Femenina 2 del próximo 5 de octubre. El Barça será ese día el adversario del cuadro granadino, que esta tarde se subirá al autobús para disputar en el pabellón municipal de Motril (19:30 horas) el que será su segundo amistoso de la pretemporada y en el que lucirá sus nuevas equipaciones, presentadas el pasado miércoles en el Mirador de San Nicolás.

A pesar de que el equipo rojillo comenzó a trabajar en la última semana de agosto, hasta el momento sólo ha tenido un 'bolo' que llevarse a la boca. Este tuvo lugar hace dos semanas con el Alhaurín de la Torre (Primera Nacional) como adversario y saldado con victoria (72-50). De este modo, el encuentro de hoy ante el Almería será el primero ante un oponente de su misma categoría y servirá para establecer unas impresiones más fiables sobre el posible rendimiento del 'Raca' en el que será su tercer curso en LF2.

El compromiso de esta tarde en el pabellón motrileño será, en opinión de Maribel Piñar, «un test más real que el que tuvimos al principio contra Alhaurín, seguiremos probando cosas con el equipo en un partido que será muy competido». La entrenadora granadina subraya la rivalidad sana que existe con el Almería, adversario al que se han enfrentado en infinidad de ocasiones en estos últimos años y con el que se verán las caras de nuevo en la segunda categoría nacional. «Son viejas conocidas de las jugadoras de otras temporadas y el duelo nos permitirá tomar sensaciones de cara al primer partido de Liga», asegura.

Con respecto a la escuadra almeriense, Piñar manifiesta que «no ha tenido muchos cambios en su plantilla en comparación con el curso pasado. Han hecho un par de fichajes y mantienen el bloque del último año, con nueve jugadoras sénior y el resto de edad júnior». Las incorporaciones efectuadas por el club vecino son Tania González, joven escolta de 19 años que procede del Bembibre (Liga Día), y Jovana Mandic. La pívot croata, de 27 años y 1'93 metros, jugó la campaña anterior en Hungría, si bien posee experiencia previa en España al disputar la LF2 hace tres años con el Badajoz.

El Almería ya causó sensación en el último curso al colarse contra pronóstico en la fase de ascenso a la élite y rozar la machada al quedarse a tan sólo una victoria de subir. La derrota ante Ciudad de los Adelantados le privó del éxito, si bien fue un dulce e inesperado final para su temporada, así como un exigente listón que rebasar durante este año. «Ellas tienen la experiencia de meterse en la fase de ascenso y eso es un plus. Será un equipo a tener en cuenta», comenta la entrenadora del 'Raca' de su oponente de esta tarde.

Piñar no lo tendrá sencillo para plantarle cara al Almería en este amistoso, pues continúa sin disponer de la totalidad de su plantilla. La escolta Patri Fernández sigue en la enfermería por una fascitis plantar que ya le impidió jugar ante Alhaurín y de la que aún está convaleciente. Si bien la granadina evoluciona favorablemente de su dolencia, el cuadro nazarí prefiere ser cauteloso y no acelerar su regreso a las canchas. En el apartado de bajas también estará en esta ocasión Claudia Calvelo, ausente por motivos familiares. Además, Marina Gea es duda tras recibir un golpe el pasado fin de semana, lo que le ha tenido entre algodones estos últimos días y convierte en dudoso su concurso frente al Almería.

En el apartado positivo, la entrenadora del Hafesa sí podrá contar con Ladondra Johnson. La estadounidense arribó al equipo la pasada semana y, hasta la fecha, «ha completado un par de entrenamientos efectivos. Tiene que ponerse al ritmo de las demás jugadoras, pero por ahora está cumpliendo las expectativas que avalaron su fichaje. Es muy trabajadora y siempre nos demanda más trabajo porque se implica al máximo», detalla Piñar.

La idea es que Johnson tenga hoy contra el Almería sus primeros minutos con la recién estrenada elástica rojilla. «Tenemos bastante interés en verla competir en una situación de partido», comenta. No obstante, Piñar recuerda que «lleva dos semanas de desventaja con respecto a sus compañeras, por lo que poco a poco se pondrá a la par» en lo referente al estado de forma.

Sobre esta faceta, la granadina reconoce que no se encuentran en su «mejor momento físico, pero es que el objetivo no es alcanzarlo a estas alturas». «Hemos completado una semana cargada de entrenamientos y la anterior también resultó muy intensa. Ahora estamos afinando aspectos más relacionados con el juego, no tanto con el físico», explica. Piñar añade que ve a las componentes de su plantilla «muy implicadas, como el primer día o incluso mejor en cuanto a ánimo y nivel de trabajo». Esta tarde en el pabellón de Motril –entrada gratuita– se comprobará el nivel competitivo del Hafesa 'Raca' ante un contrincante de su misma categoría.