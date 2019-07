Liga Femenina 2 Líder en todos los sentidos Sydnor (i) ataca el aro ante la defensa de Ornella Santana / P. Marín La estadounidense fue el indiscutible motor del Hafesa 'Raca', al que le costó avanzar hacia la salvación cuando la ala-pívot sufrió su lesión en el hombro JUANJO MARTÍN GRANADA Viernes, 5 julio 2019, 02:40

La figura del jugador extranjero en los equipos de baloncesto suele ser clave, pero su relevancia se incrementa exponencialmente en el baloncesto femenino. Los equipos suelen conformar un núcleo nacional de garantías, siendo la extracomunitaria la habitual estrella de la plantilla y justificando así el mayor desembolso económico que supone su contratación. Bajo ese esquema se ha construido el Ramón y Cajal durante sus dos campañas en la LF2, con Sasha Begenisic de referente en la temporada de debut y con Maryah Sydnor de estrella de este curso.

La estadounidense respondió desde el principio a su rol de líder del Hafesa, al que comandó con una aplastante superioridad en la pista. Ya en el primer partido firmó 34 puntos y 8 rebotes, lo que dejó a la claras la preponderancia que iba a tener la ala-pívot en los esquemas ofensivos del 'Raca'. Esos espectaculares números se tornaron rutinarios ante la facilidad con la que la norteamericana desbordaba al rival. Sus compañeras sólo tenían que enviarle el balón para que Sydnor anotara, tanto en posiciones interiores como exteriores. A esa facilidad para ver el aro le añadió un enorme trabajo en el rebote, pese a que la batalla del físico la tenía perdida a priori contra muchas contrincantes con más envergadura que ella.

Los oponentes intentaron cogerle la matrícula a la natural de Radford (Virginia), mas fue en vano. Sydnor sabía bien cómo arreglárselas para seguir siendo el motor del cuadro nazarí, sin importar las trabas que se encontrara en su camino. Su rendimiento se mantuvo constante frente a rivales poderosos, mientras que ante los enemigos directos por la salvación directamente los masacró. Así sucedió en la visita al UCAM, al que fustigó con 18 puntos y 15 rebotes (34 de valoración) en el que fue su mejor partido del año, pues ese brillo individual se tradujo igualmente en una victoria (55-67).

Esa bonanza de la ala-pívot nazarí se truncó en febrero, cuando sufrió una lesión en el hombro. Sydnor trató de forzar para no dejar al cuadro rojillo abandonado a su suerte, pero el dañado estado de su articulación le quitó eficacia y le obligó a permanecer en el banquillo más de un encuentro. Aun así, la estadounidense saltó a la cancha (14 puntos y 15 rebotes) en el vital duelo a domicilio contra Alhaurín, en el que se escrituró media permanencia del 'Raca' (54-59). Una semana después no pudo reeditar esa hegemonía contra UCAM, pues su 18+17 resultó estéril por sus bajos porcentajes de tiro. Su hombro dijo entonces basta y de hecho vivió desde el banquillo los últimos dos partidos de Liga, con todo aún en el aire. Un amargo final en lo individual para una jugadora que fue la líder absoluta del Hafesa, escuadra en la que no continuará el próximo curso.