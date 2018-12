LIGA FEMENINA 2 Laura Arrojo no podrá jugar con el Hafesa 'Raca' hasta después del parón navideño Laura Arrojo (d). / F. RODRÍGUEZ JULIO PIÑERO GRANADA Miércoles, 12 diciembre 2018, 01:41

El Hafesa 'Raca' comenzó a preparar en la jornada de ayer el partido de la próxima jornada frente al Campus Promete de Logroño, líder de grupo B en la Liga Femenina 2. Ha ganado nueve de los diez partidos que ha disputado, por lo que se prevé un duro compromiso para el equipo granadino, que de todos modos, luchará para intentar dar la sorpresa ante un rival superior sobre el papel y ante el que va a tener menos que perder.

No va a estar disponible con total seguridad para este compromiso Laura Arrojo. La alero granadina trata de recuperarse bien de la lesión que sufrió hace unas semanas en un hombro en el partido disputado hace un mes frente al Claret. Progresa lentamente y se considera muy precipitado que pueda trabajar ya al mismo ritmo que sus compañeras, por lo que se ha llegado a la conclusión de que no fuerce y no jugará hasta después del parón navideño.

Se ha estimado que no merece la pena hacerla jugar en estas dos próximas jornadas. Es mejor que se recupere del todo para que regrese sin posibilidad de recaer de esa lesión. En el horizonte está el partido del 13 de enero en el pabellón Paquillo Fernández frente al Magectias canario, un rival directo por la permanencia. Será un encuentro importante para tratar de alejarse un poco más de la zona peligrosa y el deseo del cuerpo técnico es contar con todos los efectivos posibles.

Quique Gutiérrez está pendiente de conocer si va a poder contar con el concurso de Pili Arrivi. La base no pudo participar en el encuentro del pasado sábado con el UCAM Probelte Jairis, al no poder superar unas molestias en el tobillo izquierdo. El dolor ha persistido en estos días en la zona, por lo que el pasado lunes se realizó unas pruebas y está a la espera de conocer el dictamen médico.