Liga Femenina 2 El Hafesa 'Raca' prescinde de Natabou Isnelle Natabou, a la izquierda, en una de las pocas alegrías como fue ganar al Gran Canaria. / R. L. PÉREZ La entidad granadina busca una sustituta para reforzar el juego interior que se ajuste al margen presupuestario del que dispone | El pobre rendimiento de la pívot checa desencadena la rescisión de su contrato JULIO PIÑERO GRANADA Viernes, 4 enero 2019, 00:36

Isnelle Natabou puso fin a su relación contractual con el Hafesa 'Raca'. La pívot checa fue 'cortada' por su bajo rendimiento y ni siquiera ha tenido que incorporarse a los entrenamientos tras el comienzo del nuevo año.

El Tear CD Ramón y Cajal y la jugadora decidieron mediante mutuo acuerdo poner fin a la vinculación establecida desde el pasado verano. Los números de Natabou habían resultado muy pobres durante los partidos disputados hasta ahora en la primera vuelta. Había acumulado esta temporada un total de 67 minutos jugados en nueve partidos y 27 puntos anotados.

Guarismos muy cortos

Un total de dieciocho rebotes consiguió en los encuentros que disputó, lo que supone solo dos por encuentro, una cifra baja para tratarse de una pívot que debe intimidar por su altura. Solo tres puntos por partido dan a entender su escasa influencia en el juego de ataque. Tampoco en defensa estuvo a la altura.

Natabou no se encontraba cómoda en esa situación. No se había adaptado bien al equipo y casi que vislumbraba una salida antes de concluir la temporada. Durante varias jornadas no intervino al alegar molestias en una rodilla. Tenía miedo a poder romperse y eso hizo que no se ejercitara con la máxima intensidad durante las sesiones de entrenamiento de la semana.

Su aportación ha sido muy escasa para ser una de las dos extranjeras que forman parte de la plantilla. Desde el primer momento el técnico del Hafesa 'Raca' ya transmitió que debía asimilar bien los conceptos de ataque y defensa. El rendimiento fue bajo durante la pretemporada y se extendió después en la competición oficial, sin que se observara una evolución positiva en su juego.

El club granadino anda ahora a la búsqueda de encontrar una sustituta para reforzar el juego interior. Lleva varias semanas barajando opciones de futuros perfiles que puedan encajar con el estilo de juego y presupuesto económico de los que dispone. El mercado no ofrece grandes alternativas a estas alturas y eso hace que la incorporación se pueda demorar un poco en el tiempo. La idea es que llegue una jugadora con capacidad para ayudar tanto en defensa como en ataque, sin que provoque un problema en el apartado presupuestario.

Llegan las nacionales

Mientras tanto, las jugadoras nacionales ya se incorporaron al trabajo en la jornada de ayer tras el paréntesis navideño. Solo se ausentó Maryah Sydnor, con permiso para regresar el próximo lunes. El equipo trabajará en pista a partir de hoy. En el horizonte está ya el partido del próximo 13 de enero frente al Magectias Tías, un rival en la pugna por la permanencia. Para ese encuentro se desconoce si ya podrá estar la incorporación que se busca para sustituir a Isnelle Natabou. El Hafesa 'Raca' pondrá fin a la primera vuelta con este partido. Buscará su quinta victoria para alejarse un poco más de la zona de descenso.