Liga Femenina 2 El Grupo Hafesa no tendrá problemas para adaptarse a los cambios en la LF2 'Peque' Cerqueira, junto a su marido Félix Sánchez. La nueva normativa del próximo curso obligará a que haya en todo momento al menos una jugadora nacional sobre la cancha Granada Domingo, 9 junio 2019

La Liga Femenina 2, al igual que la LEB Plata, será la próxima temporada el banco de pruebas de una importante medida que busca una mayor protección del jugador nacional. Y es que la progresiva proliferación, desde la entrada en vigor de la 'ley Bosman' de equipos con multitud de fichas copadas por no nacionales en categorías federativas ha puesto al fin manos a la obra a la Federación Española de Baloncesto. Así, entre los requisitos impuestos en la 'LF2' estará el disponer de un máximo de dos extracomunitarias.

Sin embargo, más novedosa aún será la exigencia de mantener sobre el terreno de juego en todo momento al menos a una española o, en su defecto, jugadora de formación local. Bajo ese epígrafe se recoge, desde 2011, a todos los ciudadanos comunitarios o cotonús que entre los 13 y los 20 años hayan militado un mínimo de tres temporadas en clubes asociados a la Federación Española. En todo caso, el Grupo Hafesa 'Raca' no tendrá ningún problema en cumplir con esta norma, pues prácticamente toda su plantilla, si no toda, será española, algo que por sorprendente que pueda parecer en categorías de formación, no es del todo habitual en la 'LF2', y mucho menos en la LEB Plata masculina.

Las granadinas se beneficiarán de un 20% de descuento en las cuotas a abonar a la FEB al disponer a buen seguro de más de seis nacionales. Dicho descuento, podría llegar a ser de un 25% en el caso de que Maribel Piñar contara con dos nacionales sub22, condición que, de la plantilla del ejercicio pasado, sólo mantendrán Marina Gea y Laura Arrojo. Si ambas renovaran, o bien si lo hiciera una pero llegara un refuerzo español que no cumpliera los 23 años antes del 31 de diciembre, el 'Raca' se aseguraría dicho requisito. La 'LF2', con el mismo sistema de competición del curso anterior, comenzará el 5 de octubre y acabará su liga regular el 11 de abril. La fase de ascenso será del 23 al 26 de abril de 2020.