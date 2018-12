Entrevista a Jeff Lamp «Mi año en Granada es uno de los mejores recuerdos de mi vida» Jeff Lamp, en la actualidad, dando a una charla. / IDEAL Tras casi tres décadas de su marcha de Granada, Jeff Lamp desempolva para IDEAL el baúl de los recuerdos de su paso por la ciudad y su récord de tiros libres JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Jueves, 27 diciembre 2018, 00:32

Desde hace casi tres décadas, el nombre de Jeff Lamp (Mineápolis, 9 de marzo de 1959) forma parte del imaginario colectivo de la ciudad, por más que el Granada Baloncesto terminara descendiendo en el año que se inauguraba el Palacio de los Deportes. Las exhibiciones del escolta, que había ganado un anillo de campeón de la NBA con los míticos Lakers de 'Magic' Johnson tras compartir universidad en Virginia con ese gigante con articulaciones de cristal llamado Ralph Sampson, quedaron para siempre guardadas a los pies de la Alhambra. Hoy trabaja para la NBPA, la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, pero el recuerdo de aquel rubio que parecía sacado de la entonces mediática 'Melrose Place' sigue grabado. Como sus más de 29 puntos por partido o su histórico récord de tiros libres en una fría noche vallisoletana de 1991.

–¿Cómo le va?

–Estoy bien, hace años que vivo en Los Ángeles con mi esposa. Disfruto de mi trabajo, pero los incendios en esta área han sido devastadores.

–¿A qué se dedica en la NBPA?

–Llevo casi 20 años y es muy gratificante. Trabajo con los jugadores para desarrollar sus objetivos fuera de la cancha, en los negocios y lo educacional. Buscamos ayudarles a maximizar sus carreras y que luego tengan éxito fuera de la cancha.

–¿Cómo jugadores que ganan tanto dinero pueden llegar a arruinarse en sólo unos años?

–Los números que se dan sobre jugadores que van a la quiebra no son correctos. Son conjeturas de periodistas mal informados. Además, no todos los jugadores de la NBA ganan el mismo dinero que Kobe Bryant o LeBron James. Y por último, la mayoría de carreras son cortas, así que el dinero que ganan no dura toda la vida. Sin embargo, hay jugadores que han perdido mucho dinero, algo que ocurre en cualquier gremio. Trabajamos para ayudar a los jugadores a administrar mejor sus ingresos.

–En su caso, ¿Cómo fue la transición a la vida fuera del baloncesto?

–Uno de los motivos por los que mi trabajo me hace tan feliz es que nadie me ayudó a dar aquel paso. Fue difícil a muchos niveles. Emocional, mental, física y financieramente. Es difícil dejar de hacer la única cosa para la que te has preparado toda tu vida, y más tan joven. Imagínese a un médico o un abogado que a los 30 años tuvieran que empezar de cero.

–¿Qué fue de su academia, la Jeff Lamp Elite Basketball?

–Me apasiona entrenar con jóvenes. Tuve que dejarla por mi responsabilidad con la NBPA, pero la echo mucho de menos. Todavía trabajo con algunos jóvenes valores ayudándoles a formarse como jugadores para que, con suerte, terminen obteniendo una beca deportiva universitaria.

–Usted fue un anotador compulsivo, con registros inviables ahora. ¿Cómo sería hoy?

–Debería usar más el tiro de 3. Entonces, el triple no era una parte dominante del juego. Yo me especialicé en anotar desde la media distancia y en forzar faltas personales. Buscaba desajustes defensivos tanto con mis defensores como para el equipo.

–Antes de hablar de Granada, ¿cómo era aquel Ralph Sampson universitario antes de lesionarse?

–Algo único, un unicornio. Con 2'23 metros era rápido, atlético y un gran manejador del balón que podía jugar en muchas posiciones. Dominaba el juego. Tuvo una gran carrera y entró en el Hall of Fame, pero nunca alcanzó todo su potencial por las lesiones. De no ser por ellas, se le reconocería como uno de los mejores de todos los tiempos.

–¿Cómo fue jugar para los Lakers del 'Showtime'?

–Un honor y un privilegio. Ganar un anillo junto a 'Magic', Kareem, Worthy o Byron Scott, siendo entrenado por Pat Riley, fue de lo mejor de mi vida.

–¿Es 'Magic' Johnson el jugador más icónico de la historia de la NBA?

–Evolucionó al jugador NBA. No encajaba como un base al uso. Cambió la percepción de cómo debía ser un base, creando desajustes cada vez que entraba en la cancha. Era imposible de defender. Sus dos grandes méritos fueron hacer a sus compañeros mucho mejores y ser el mayor líder de grupo que nunca conocí.

En su etapa en Granada. / G. M.

–¿Cómo son sus recuerdos de Granada?

–Fue una experiencia maravillosa. La vida del sur, la comida, la cercanía de la gente, todo derivó en algo especial. Pude experimentar la cultura, los festejos o pasar tiempo en el Albaicín y el Sacromonte. Haber vivido en Granada es uno de los recuerdos de mi vida.

–¿Cómo era su día a día?

–Giraba en torno a los entrenamientos y partidos, así que era muy reglado. Pero me encantaba el ritmo de la ciudad. Sesiones, almuerzo y siesta y luego más trabajo o partido, y a cenar. Algo muy simple y no la carrera de locos a la que acostumbro.

–¿Es cierto que descubrió la siesta en Granada?

–Cualquier deportista la conoce, así que no diría que la descubrí, ¡pero desde luego la perfeccioné!

–Fue aquel un año muy difícil. Todo comenzó bien con la inauguración del Palacio, pero luego casi todo salió mal.

–Fue frustrante para todos. Un equipo joven que quizá no acertó en la pareja de extranjeros, sin una plantilla profunda y con un mal inicio que acabó en una mala campaña. Creo que teníamos cuatro jugadores realmente buenos, pero cuando se alargaba la rotación o si había lesiones, teníamos muchos problemas.

–¿Cómo recuerda a Moncho Monsalve?

–Había pocas cosas normales en él, y lo digo como un elogio. Era todo un personaje en el sentido más positivo. Disfruté jugando a sus órdenes y aprendí mucho. Quizá tuvo problemas para comunicarse con algunos de los jóvenes. Sin embargo, como táctico era muy completo. Lamento que no salieran mejor las cosas, porque trabajó para hacernos ganar. Le recuerdo con cariño.

–Sus 29 tiros libres en Valladolid siguen siendo récord ACB. En la NBA tampoco se han superado nunca. ¿Cómo recuerda ese partido ante el Fórum de Sabonis?

–Hacía mucho frío, y eso creo que afectó a la mentalidad de algunos jugadores. Yo solía estar siempre en movimiento, buscando penetraciones, y varios de mis defensores eran más pequeños, lo que aproveché para sacarles faltas. Los reservas eran más grandes, pero también más lentos, así que seguí forzando faltas. En algún momento se frustraron y se notó. Sin embargo, no fui consciente de que metiera tantos tiros libres. Sí que eran muchos, pero el objetivo era ganar, no mi estadística. Si lo recuerdo ahora, fue uno de mis grandes logros y me hace sentir orgulloso.

–En el baloncesto actual será casi imposible batir ese récord.

–No creo que se supere. No porque no haya grandes jugadores que puedan hacerlo, sino porque el juego es diferente. La obsesión con el triple hace que se fuercen menos faltas. En mis años había más juego al poste y penetraciones, y desde luego forzar faltas entraba en casi cualquier plan.

–En la primera eliminatoria del 'play off' de descenso sufrió una fractura facial, viajando a su país para tratarse, ¿Cómo fueron esos días?

–Fue una lesión muy grave que pudo haber afectado a mi visión de por vida. Por la barrera idiomática, y ya que estaba más familiarizado con los médicos, viajé a mi país buscando el mejor tratamiento. Quería que me valorara un especialista de la vista, así que fui al hospital John Hopkins.

–Finalmente, el equipo descendió. ¿Habría sido distinto si usted hubiera podido jugar ante Ourense?

–Habíamos mejorado, y a pesar de una liga mala parecía que podíamos mejorar el rendimiento en el 'play off'. Pero aquel equipo tan joven y corto no pudo recuperarse de mi lesión y las derrotas previas.

–¿Ha vuelto alguna vez a la ciudad?

–Tengo grandes recuerdos de Granada. Del baloncesto, de la vida y la comida, y desde luego que hice amigos allí. Pero lamentablemente no he podido volver. Temo que quedará como un recuerdo especial aunque tal vez algún día pueda volver.

–¿Qué sabe del baloncesto granadino en los últimos 25 años?

–No he podido seguirlo de cerca, pero sé que hubo algunos años estupendos. Espero que vengan muchas buenas temporadas porque su afición es genial y merecen tener un gran baloncesto.