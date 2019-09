Liga Femenina 2 La «gran oportunidad» de 'Don P' Ladondra Johnson luce con la elástilla rojilla durante la sesión de fotos oficial del 'Raca'. / R. L. Pérez Ladondra Johnson afirma en su presentación como jugadora del Hafesa 'Raca' que «aportaré liderazgo, músculo y lo que haga falta» Viernes, 27 septiembre 2019, 01:42

Ha sido la última en incorporarse a la plantilla del Hafesa Ramón y Cajal, lo que le ha motivado a trabajar duro durante estos días con tal de ponerse cuanto antes al mismo nivel que sus compañeras. Ladondra Johnson, de 27 años y 1'78 metros de altura, está llamada a convertirse en uno de los principales referentes de la escuadra granadina durante esta temporada en Liga Femenina 2. Su importancia en la cancha no tardará en demostrarse una vez arranque la competición oficial, si bien desde la propia entidad las expectativas son altas sobre lo que puede contribuir al equipo la estadounidense en este curso.

Al respecto, 'Don P' –como le gusta que le llamen– aseguró ayer en su presentación como nueva jugadora del 'Raca' que «aportaré liderazgo, músculo y lo que haga falta». La norteamericana está dispuesta a todo con tal de aprovechar su primera estancia en LF2, algo que ella considera «una gran oportunidad. He oído muchas cosas buenas de la competición en España, aunque no tengo mucha información sobre ella. Me comentaron que Granada era una buena ciudad y escuché buenas cosas de la entrenadora, así que por eso acepté la oferta».

En cuanto a sus primeras sensaciones, Johnson afirmó que «ha sido un poco ajetreado todo, pero la gente es muy agradable. Granada como ciudad es hermosa, me gusta la montaña, el agua, la comida... Espero crear una buena impresión, dar lo mejor de mí y ser una buena compañera de equipo». Hasta el momento, Ladondra sólo ha podido disputar un amistoso, el librado la pasada semana en Motril frente al Almería y saldado con derrota (56-61). La estadounidense formó parte del quinteto titular y finalizó con 14 puntos que la convirtieron en la máxima realizadora rojilla. Acabó empatada con Rebeca Rodríguez, si bien la nacional destacó también en la faceta reboteadora.

Johnson aterriza en la LF2 tras sendas experiencias previas en Europa, tanto en Portugal como en Finlandia. Uno de los retos que se marca la interior es precisamente aumentar el nivel de exigencia sobre su juego en una Liga de más complejidad que las saboreadas hasta ahora. «Deseo mejores experiencias y sobre todo mayor competitividad», aseveró de manera rotunda cuando faltan nueve días para que se inicie una competición en la que la meta del Hafesa 'Raca' será una vez más la permanencia. «Me han comentado que el objetivo será complicado, pero queremos competir y ojalá vayamos hacia arriba», expresó.

'Don P' tendrá este fin de semana una nueva oportunidad de empezar a demostrar su valía para la escuadra nazarí durante la Copa de Andalucía, que se celebrará en Estepona. En esta cita que redondea la pretemporada del 'Raca' con dos partidos en los que estará en juego el título de mejor club autonómico, la entrenadora Maribel Piñar confía en que Ladondra empiece a aportar un poco más si cabe al grupo.

La granadina detalla que «ya nos entendemos mejor y está más aclimatada. Está entrenándose por las mañanas con Rebe (Rodríguez) y Claudia (Calvelo) con ejercicios específicos del juego interior, aunque aún le falta un poco a nivel defensivo para terminar de adaptarse. Individualmente es muy fuerte atrás cuando está en situaciones de uno contra uno, pero colectivamente hay que acoplarla un poco más». De ahí que los dos encuentros de la Copa le vengan bien a Johnson para terminar de encajar antes de que vuele el balón en LF2.