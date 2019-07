Liga Femenina 2 La FEB reestructura la Liga Femenina 2 y altera los planes del Hafesa 'Raca' El club rojillo se medirá ahora a los conjuntos catalanes en lugar de jugar ante los madrileños, lo que supone un mayor coste en traslados JUANJO MARTÍN Granada Jueves, 11 julio 2019, 02:36

La planificación inicial que tenía trazada el Hafesa Ramón y Cajal se ha visto seriamente alterada después de que la Federación Española de Baloncesto haya confirmado la estructuración definitiva de los dos grupos de la Liga Femenina 2. Durante los últimos años, la forma de dividir a los veintiocho equipos participantes en la segunda categoría nacional ha sido por latitud –norte y sur–, siendo los conjuntos canarios los comodines para cuadrar ambos grupos al resultarles indistinto trasladarse a un punto o a otro de la península.

No obstante, ese planteamiento ha tenido que variarse drásticamente al haber dos equipos de la conferencia sur que han ascendido a Liga Día (Promete y Ciudad de los Adelantados) y haber descendido de la élite Sant Adriá (Barcelona) y Ferrol (La Coruña). La manera en la que la FEBha cuadrado finalmente esta situación ha sido copiando el modelo implementado el pasado año en la LEB Plata y separando a los equipos por longitud, es decir, entre este y oeste. Así las cosas, el 'Raca' ya no se enfrentará este curso a las entidades de Madrid (Pozuelo, Canoe, Leganés, Alcobendas y Estudiantes), sino que se verá las caras contra las catalanas (Lima Horta Barcelona, Barça CBS, Mataró, Sant Adriá, Siglo XXI y Citylift Girona). Además, entre los adversarios de las granadinas también estará el Ardoi navarro, los dos clubes canarios –Magec y Gran Canaria–, el Claret valenciano, el UCAMmurciano y los andaluces Almería y Unicaja.

La primera reacción del Hafesa a esta decisión de la FEBha sido negativa, pues los costes en traslados se disparan por encima de lo inicialmente contemplado al no ser posible viajar en el mismo día a Cataluña, algo que sí podía hacerse con Madrid. En un comunicado, el club nazarí muestra «su preocupación, pues esta nueva configuración afecta directamente al presupuesto. Ahora tenemos que afrontar nueve desplazamientos de más de 900 kilómetros, lo que supone aumentar el gasto en viajes y alojamientos».

Además de ese reajuste en las cuentas, el cuadro nazarí también ve dificultado en principio su camino hacia la salvación en LF2. Los conjuntos catalanes siempre se muestran muy competitivos, por lo que la salvación se encarece y obliga a elevar el nivel para continuar en la segunda división patria.

Nuevo horario

Otra de las novedades de la próxima temporada será que el 'Raca' volverá a jugar como local los sábados por la tarde (18.30 horas), al no traducirse una mayor afluencia el hecho de fijar sus partidos en casa en la matinal de los domingos. El club intentará no coincidir con la Fundación CBGranada, si bien será difícil que no vuelvan a pisarse, como ya sucedió hace dos años.