Liga Femenina 2 Un 'falso llano' en turno matinal El 'Raca', a recuperar las buenas sensaciones. / RAMÓN L. PÉREZ Tras el duro comienzo, el Hafesa 'Raca' afronta una fase más sencilla de su calendario con la duda de Natabou, quien recibió un golpe en su rodilla JUANJO MARTÍN GRANADA Domingo, 11 noviembre 2018, 01:06

El Grupo Hafesa Ramón y Cajal arranca este mediodía (12.30 horas) una nueva etapa en esta segunda temporada en Liga Femenina 2. El cuadro rojillo ha sobrevivido al inhumano comienzo que le hizo enfrentarse a varios de los candidatos por el ascenso, ante los que arañó una victoria que impidió que cayeran a puestos de descenso. Esa mancha en su currículo aún no se ha producido desde su desembarco en la segunda categoría nacional y las jugadoras de Quique Gutiérrez quieren mantener esa condición el mayor tiempo posible. De ahí que encare con optimismo la siguiente tanda de partidos, en los que pensar en ganarlos ya ha dejado de ser una quimera.

La visita del Picken La Cuina Claret inaugura esta nueva fase del calendario, en la que el 'Raca' debe refrendar sus opciones para no terminar el curso en el pozo de la clasificación y lo hará en su nuevo horario como local -matinal del domingo-, una franja que impedirá la posible coincidencia con el Covirán y que debería traducirse en un aumento de la asistencia de público al recinto. Eso sí, la escuadra valenciana no lo pondrá nada fácil, pues ha empezado la campaña a buen ritmo y acredita tres triunfos consecutivos. El último sobre el colista Santa Gema (63-54) no impresiona demasiado, pero sí que causaron asombro las levantinas al doblegar tanto al Leganés a domicilio (61-65) como en casa al Almería (54-47). De esta manera, y aunque no porte la indumentaria de coloso como Estudiantes o Gran Canaria, la escuadra 'che' se perfila como un 'falso llano' traicionero que llega al pabellón Paquillo Fernández, en el que le aguarda un conjunto granadino que presenta dudas en su juego interior.

La pívot Isnelle Natabou sufrió durante la semana un golpe en la rodilla que le ha tenido parada desde entonces. El estado físico de la checa preocupa pues no presenta un diagnóstico claro y por ahora se desconoce el tiempo que estará alejada de las canchas. Desde el club matizan que incluso podría jugar esta mañana frente a Claret, si bien el peligro de perder su concurso durante un tiempo prolongado no está todavía descartado.

La posible ausencia de Natabou sería un hándicap de enjundia para el 'Raca', que tendría que reconfigurar su batería interior para no desangrarse por dentro. El duelo de hoy podría ser el primer test en ese sentido, dado que las nazaríes han de hallar la manera de detener a la ala-pívot Raman. La belga promedia 16'8 puntos y 11'2 rebotes para un total de 25'8 de valoración, registro que la corona actualmente en la Liga. Esos números mejoran ligeramente los de la local Sydnor, quien liderará presumiblemente la ofensiva de un 'Raca' que añora más jugadoras que den un paso al frente en materia ofensiva.

El técnico Gutiérrez indica de cara a este partido que «he hablado con las jugadoras y las veo más metidas. Hemos trabajado francamente bien esta semana». Con respecto al contrincante, el preparador nazarí señala que «físicamente no tiene el poderío de nuestros últimos rivales, pero ha ganado a equipos fuertes como Leganés o Almería. No será fácil pero tenemos opciones». La clave para la victoria pasa de manera ineludible por una senda en la que la escuadra rojilla muestre «un buen grado de intensidad y concentración para que seamos capaces de competir los cuarenta minutos».

«El ritmo del partido será fundamental», apostilla Gutiérrez en la previa del encuentro ante el Claret, que el año pasado dio la sorpresa de meterse en la fase de ascenso contra todo pronóstico. De hecho, las valencianistas batieron por partida doble al 'Raca' tras mostrarse un peldaño por encima en cuanto a rendimiento. Eso sucedió la pasada temporada, pero los guiones cambian. Este año hay libretos nuevos y en el de las rojillas abunda la ilusión, sobre todo ahora que llega por el amanecer de una nueva fase del calendario tras una fase más sombría que quedó iluminada por la gesta de vencer al Gran Canaria. Una proeza solitaria que desea compañía en forma de más triunfos cuanto antes.