Liga Femenina 2 El elevado precio de la inocencia Patri Fernández. / F. RODRÍGUEZ Los fallos en tiros sin oposición y la mala entrada en el partido le cuesta al Hafesa 'Raca' su tercer revés del curso JUANJO MARTÍN GRANADA Lunes, 29 octubre 2018, 00:11

El Grupo Hafesa Ramón y Cajal estuvo a punto de volver a dar la sorpresa y derrotar a un conjunto llamado a estar en la parte alta de la tabla, como ya hiciera hace dos semanas con el Gran Canaria. Sin embargo, el Ciudad de los Adelantados esquivó la bala y se llevó la victoria del Paquillo Fernández (62-70). La escuadra insular sacó provecho de un exceso de inocencia de las granadinas, que lo tuvieron todo de cara para ganar el partido para finalmente tirar todo su esfuerzo por la borda.

El primer pecado capital del 'Raca' consistió en entrar tarde al encuentro. La endeblez defensiva propició un 0-8 de salida ante el que fue necesario remar para enjugarlo, lo que supuso un gasto extra de energía. A lomos de Sydnor, la más entonada una vez más con 28 puntos y 10 rebotes (33 de valoración), Las rojillas fueron poco a poco recuperando el terreno perdido hasta recuperar la iniciativa en el marcador en el tercer período (45-44).

El partido estaba totalmente abierto, pero las nazaríes malograron su gran remontada con una incomprensible serie de canastas falladas bajo el aro, el segundo error mayúsculo de la tarde. «Es complicado ganar si no anotamos esos tiros en los que no te molesta ni el aire», aseveró crítico Quique Gutiérrez, quien nunca se muestra condescendiente en sus análisis. El entrenador añadió que «no podemos permitirnos el lujo de que haya demasiada gente blanda. En ese caso no somos nadie en esta Liga», en referencia a las facilidades concedidas a un Ciudad de los Adelantados que se apoyó en Montenegro (18 puntos y 12 rebotes) y en Atkinson (15 unidades) para obtener su tercer triunfo del curso.

Con este resultado adverso, el 'Raca' baja así hasta la undécima posición, muy cerca de una cola en la que aparecen UCAM Murcia y Santa Gema, conjuntos que aún no se han estrenado este año. La entidad rojilla viaja el próximo sábado a Leganés, donde concluirá un complejo arranque liguero en el que lo más positivo ha sido su triunfo ante Gran Canaria, así como el hecho de quitarse de encima los difíciles rivales a los que ya se ha medido.