LIGA FEMENINA 2 Un edema óseo en el pie izquierdo deja al Hafesa 'Raca' sin Arrivi para recibir al líder Pilar Arrivi. / ALFREDO AGUILAR No está descartado que la base marbellí pueda jugar en Alcobendas la próxima semana, en el último partido del año del conjunto granadino JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Jueves, 13 diciembre 2018, 00:15

El Grupo Hafesa 'Raca' recibió ayer una mala noticia a medias, y es que los resultados de la resonancia magnética a la que se sometió la base Pili Arrivi el lunes han mostrado un edema óseo en el pie izquierdo, por lo que la marbellí no podrá jugar el partido de este domingo en el pabellón Paquillo Fernández ante el líder del grupo B de la Liga Femenina 2, el Campus Promete riojano. Arrivi, tras arrastrar molestias durante varias semanas, finalmente tuvo que parar en el duelo en Murcia del pasado sábado, donde el 'Raca' obtuvo una importantísima victoria ante el UCAM Jairis para ganar en tranquilidad y ver más cerca el objetivo de la permanencia.

Ahora, y toda vez que antes de final de año apenas quedan dos partidos por delante, la duda es si la malagueña será baja lo que queda de 2018, como ocurrirá con su compañera Laura Arrojo o si, una vez superado el partido de esta semana, su evolución le permite cerrar el año ante el Pacisa Alcobendas, equipo actualmente empatado a las granadinas y en el que un triunfo de las que Quique Gutiérrez parece más asequible que frente al Campus Promete.

Sin embargo, en la entidad rojilla no obvian que el primer partido de 2019 será en casa y ante las lanzaroteñas del Magec Tías, duelo que sí debe ser considerado como muy relevante para asegurar la categoría. Por ello, en el caso de Arrivi serán sus propias sensaciones y las de Gutiérrez las que serán decisivas para arriesgar o no ante el Pacisa, aunque la base ya ha dado muestras sobradas de su buena capacidad de recuperación y su importante tolerancia al dolor, por lo que su concurso no debería estar ni mucho descartado para el duelo en la Comunidad de Madrid.

En todo caso, otro motivo para la tranquilidad ante la baja de Arrivi es el buen momento de la manchega Raquel Molina, que ante el UCAM dio un evidente paso al frente. Así, tras promediar poco más de 8 minutos en liga, en Murcia se fue hasta los 26, siendo pieza clave en el entramado defensivo del Grupo Hafesa.

No en vano, en los minutos que la de Manzanares estuvo sobre la cancha del Fausto Vicent, el Hafesa 'Raca' ganó por 25 puntos el partido, siendo con diferencia la más destacada de las granadinas en este apartado estadístico. Ello, y el importante número de efectivos en el juego exterior granadino, supone sin duda un motivo más para no forzar en exceso con Pili Arrivi, aunque la personalidad de la malagueña haga pensar que pronto podría estar a las órdenes de Quique Gutiérrez.