Baloncesto Los diez retos granadinos para 2019 La afición confía en sus jugadores y el equipo para un futuro retorno a la ACB. / RAMÓN L. PÉREZ Preparar un futuro asalto a la Liga Endesa y sacar partido real a la salud del baloncesto femenino, grandes metas del curso para la canasta granadina JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Jueves, 3 enero 2019, 01:07

En el primer año en LEB Oro está quedando demostrado que el potencial de la Fundación CB Granada no va a la zaga a la inmensa mayoría de clubes de la categoría. Consolidarse sin delirios de grandeza es el primer y necesario paso, pero por masa social y situación económica, si se tocan las piezas adecuadas el Covirán puede ser ya muy competitivo el próximo curso. Con el novedoso sistema de 'play off' y 'final 4' y las nuevas condiciones de acceso a la máxima categoría, Granada está ya mucho más cerca de la Liga Endesa de lo que podía siquiera imaginarse cuando el 'Cebé' se despidió de ella en 2011.

Liga Femenina 2

El baloncesto femenino en Granada nunca antes había tenido el nivel del que goza actualmente. Mantener un referente como el Grupo Hafesa 'Raca' en la máxima categoría sería el mejor estímulo para que siga manando el talento en las categorías inferiores. Marina Gea es el mejor ejemplo de que la puerta del primer nivel está abierta para las jóvenes perlas granadinas. Buena parte del trabajo deportivo para mantener la categoría está hecho, pero falta un último empujón y, sobre todo, hacer crecer al proyecto en lo económico.

Aumentar la masa social

Sin duda del gran talón de Aquiles del 'Raca'. Produce gran desazón ver poco más de 150 personas en las gradas en cada partido en el pabellón Paquillo Fernández. Para crecer de verdad se necesita más apoyo social. Tampoco puede relajarse el Covirán, durante años muy por encima de la media de su categoría, pero que este año ya encuentra en Bilbao Basket alguien que le supera claramente en los aforos máximos. Conseguir un suelo de 5.000 personas por partido será un gran reto antes de dar el salto a la Liga Endesa.

Auge en la provincia

Es necesario aumentar la presencia en Liga EBA. El Multiópticas Baza sigue siendo el proyecto líder del norte de la provincia, pero Granada requiere de un segundo equipo más cercano a la capital. El CB La Zubia de David Cárdenas parece el mejor colocado, con el Indese Agustinos compitiendo también con honores. De no producirse un ascenso, la Fundación CB Granada debería plantearse un filial que ayude al crecimiento deportivo. Por otro lado, la provincia no puede permitirse que Motril no tenga ningún equipo sénior y que el baloncesto federado no exista en localidades como Guadix o Almuñécar.

Fase de ascenso a LF2

La Primera Nacional femenina está plagada de equipos granadinos, algo impensable hace una década. Pensar en otro ascenso a Liga Femenina 2 no parece viable de momento, pues Unicaja y Estepona se muestran a otro nivel, pero sin duda se están poniendo las mimbres para ello, con G+B, Presentación y Agustinos apostando sin ambages por el deporte femenino. Si uno de los tres pudiera colocarse en la fase de ascenso ya debería considerarse un gran éxito para mantener una llama del baloncesto femenino que hoy arde más que nunca en Granada.

Evitar la fuga de talento

Aunque pueda resultar menos mediático, debería ser sin duda el gran reto granadino para los próximos años. Los mejores talentos jóvenes siguen marchándose en busca de crecer fuera de la provincia. Este año Ricardo Martín en el Barça o Cristina Sánchez en Unicaja han tomado el mismo camino que muchos otros paisanos en temporadas previas. Especialmente en féminas la fuga parece no tener fin y la clara apuesta del Unicaja por el femenino asusta. Sentar las bases para que los talentos granadinos se queden en casa sería la mejor noticia para el futuro. Urge tomar medidas ya.

'Granadinizar' la Liga Endesa

Dos técnicos pueden estar en la máxima categoría del baloncesto nacional. Si Sergio Valdeolmillos consigue salvar al Delteco GBC, habría hecho honores para continuar. El granadino está consiguiendo que compita con enorme dignidad un plantilla cogida con pinzas.

Además, el Betis de Curro Segura es el más firme candidato al salto de categoría, y lograrlo le haría acreedor a la renovación. Si los verdiblancos ascienden, por fin el alero Pablo Almazán podría volver a la elite siete años después. El regreso de Pablo Aguilar a la Liga Endesa desde Italia también es factible. Verle de rojinegro es un sueño a medio plazo, pero no inminente.

Ciudad de campeonatos

Desde la creación de la Fundación CB Granada, la capital se ha acostumbrado a acoger campeonatos de Andalucía de formación, el último el infantil masculino la pasada temporada. Debería mantenerse esta costumbre organizando al menos uno cada dos años. Con el auge del femenino las opciones se multiplican, y las posibilidades de albergar al fin un torneo andaluz femenino en 2019 son más que factibles. G+B o la propia Fundación tienen en mente esa posibilidad. Y, por qué no, quizá empiece a acercarse el momento de organizar un Campeonato de España.

Cantera

Granada puede y debe aspirar a que sus equipos se conviertan en habituales en los Campeonatos de España, desde infantiles a juniors. En los cinco últimos años ha habido representantes femeninos en el torneo nacional, donde también la Fundación CB Granada se ha convertido en habitual. Lograr que un hecho tan destacable se convierta en habitual es la mejor señal de salud en la cantera. Repetir debe ser el objetivo este curso, donde parece haber más opciones en femenino.

Arrojo y Aguilar

Tras ser una pieza fundamental en la clasificación para China 2019, Pablo Aguilar es uno de los nombres que rondan la cabeza de Sergio Scariolo para defender a España en tierras asiáticas. El ala pívot ya lo hizo en el Eurobasket de 2013, donde ganó el bronce, y 2015, donde se colgó el oro. Ahora podría debutar en un mundial. Belén Arrojo, al fin en un equipo de primer nivel tras llegar al Perfumerías Avenida de Salamanca, estará también entre las candidatas de Lucas Mondelo para defender el oro continental de España en el europeo del próximo verano en Serbia y Letonia tras colgarse el bronce mundial en septiembre en Tenerife.