Baloncesto Una derrota que servirá para aprender a ganar Laura Arrojo ejecuta una 'bombita'. / FERMÍN RODRÍGUEZ El Hafesa tiene en las manos un nuevo triunfo, pero sus errores en los momentos claves le condenan al tercer tropiezo de la temporada JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Domingo, 28 octubre 2018, 00:56

Aunque la derrota ante el Clarinos de La Laguna entraba dentro de las posibilidades, bien haría el Grupo Hafesa Raca en extraer un notable aprendizaje del tropiezo frente a las insulares, en el que sus propios errores terminaron de condenar a las granadinas. La falta de la intensidad requerida en la puesta en escena, y un cúmulo de tiros demasiado sencillos fallados en la recta final cuando todo se cocía, fueron demasiado lastre para un 'Raca' en el que la nueva exhibición de Sydnor, autora de 28 puntos y 10 rebotes, fue insuficiente.

No entró el equipo de Quique Gutiérrez a la cancha como requería el guion, permitiendo un rápido 0-8 de las tinerfeñas que les dejaría dominar con relativa comodidad toda la primera parte merced a un sensacional acierto exterior, con siete triples encestados en el intermedio y un 54% de efectividad, permitiendo además espacios para que Atkinson y Montenegro dominaran la zona a su antojo.

Galones de Sydnor

En pleno bombardeo de las laguneras, el técnico local buscó mayor intensidad con la juventud de Gea y las tablas de Cerqueira, e incluso se refugió en una zona que también masacraron las visitantes desde el perímetro, amenazando con romper el partido (26-40, minuto 18). Sin embargo, el apretón final de las nazaríes, con Sydnor tirando de galones y Natabou paliando en ataque sus carencias defensivas, permitió soñar con la remontada al paso por vestuarios (37-44).

La mejor versión granadina se exhibió, con mucho, en el inicio de la segunda parte. Lejos de la frialdad del salto inicial, el Grupo Hafesa cortó las líneas de pase a la pintura y un parcial de 8-0 le concedió su única ventaja en los cuarenta minutos, tras dejar a las canarias cinco minutos sin puntuar (45-44). El 'Paquillo Fernández' empezó ahí a creer, ya con argumentos, que reeditar el triunfo ante el Spar Gran Canaria del debut liguero en casa era posible. Pero cuando parecía que todo podía volverse de cara, el hecho es que a las locales se le apagaron las luces en ataque.

Montenegro volvió a ser la dueña de la zona mientras el 'Raca' comenzaba a desangrarse con una importante sucesión de canastas fáciles falladas sin oposición, que regalaron al Clarinos el oxígeno necesario para volver a coger una ventaja que no dejaría hasta el final, pese a los esfuerzos de Sydnor por evitarlo (50-55, minuto 30).

Acercamiento inútil

Aún encontrarían algo de fluidez ofensiva las de Gutiérrez en el último parcial, con Cerqueira nutriendo de balones en la zona a Sydnor para que siguiera engordando sus prestaciones y embelleciendo su hermoso duelo interior con Montenegro. El marcador llegó a apretarse sobremanera (62-64), pero sin dejar de dar la sensación de que la desventaja era mayor que la confianza granadina en recuperarla. La fe no fue la necesaria, y la montaña lagunera terminó por no moverse tras un tapón de Montenegro a Sydnor y un rebote ofensivo de Atkinson que echaron el broche a la tercera derrota de las nazaríes esta temporada. Un traspié que no supone ningún drama, por la entidad del rival que lo propició, pero que debería ser uno de esos momentos en los que un equipo aprende para crecer durante el curso. Ayer, pese al acierto canario en la primera parte y la inferioridad en el rebote, el partido se le escapó de las manos al 'Raca'.