LEB Oro «Debemos aprender a no venirnos abajo» Pablo Pin admite haber hecho hincapié esta semana en «mejorar las finalizaciones cerca del aro y no dudar en lanzar si hay buenos tiros» JUANJO MARTÍN GRANADA Sábado, 3 noviembre 2018, 01:24

La derrota del Covirán la pasada semana en la pista del filial del Barça (78-60) y el hecho de haber tenido una larga semana antes del compromiso de mañana en el Palacio ante el Oviedo (18.30 horas) han posibilitado al cuerpo técnico que encabeza Pablo Pin a analizar más profundamente el rendimiento del equipo. Después del primer mes de competición, saldado con balance positivo (3-2), el cuadro nazarí ha sabido destacar en su trabajo defensivo, aunque se ha atascado en pista delantera. Por ese motivo, el cuadro rojinegro ha intensificado la tarea de mejorar en ataque, algo que se ha convertido en una prioridad para dejar de ser de los peores en ese sentido de la LEB Oro.

El entrenador granadino asegura que «en estos días hemos puesto el foco en crecer en aspectos ofensivos, ya que en defensa estamos mucho más sólidos». Pin detalla que durante estos días «hemos intentado crear mecanismos en ataque. En el último partido tuvimos situaciones de tiros abiertos en los que dudamos y al final optamos por malas decisiones. Lanzar tras una penetración o tras un pase desde el interior son cosas que se pueden entrenar». El técnico añade también a esa lista las «finalizaciones cerca del aro. Hemos de insistir mucho en saber chocar contra el rival y anotar. Ante el Barça terminó el primer cuarto 21-13 y nosotros habíamos fallado cinco canastas fáciles. Si las metes te dan confianza, pero si no te vas con ocho puntos abajo en el marcador».

Pin reitera su fe en el bloque, al que anima a seguir lanzando buenos tiros en cuanto tengan ocasión, sin importar los malos porcentajes en los tiros de tres puntos de los nazaríes, que en la ciudad condal finalizó con un tenebroso 3/21. «Por mi parte mantengo la confianza en los jugadores, a los que animo a tirar si se ven solos. Nunca he sustituido a alguien por lanzar estando abierto, sí por hacer una mala selección pero no por fallar un buen tiro. Deben seguir tomando esos lanzamientos», aclara el granadino.

Con respecto al resto de lecciones aprendidas tras el revés contra el filial azulgrana, el técnico comenta que «el nivel de dureza que nos vamos a encontrar hará que no haya partidos sencillos. El Barça jugó el otro día muy físico, nosotros fallamos tiros fáciles y nos hicimos 'pequeños'. Debemos aprender a no venirnos abajo, a no recibir parciales en contra. A veces es más importante cómo encarar ese tipo de situaciones más que otras cuestiones de aspecto táctico».

«Todos han de aportar»

Pin recordó que el Covirán «necesita que todo el mundo aporte. Nosotros no tenemos un jugador que meta treinta puntos por partido, así que seguimos haciendo hincapié en que todos tengan sus opciones y que se sientan importantes. Al nivel que defendemos lo mismo con anotar 70 puntos es suficiente, pero metiendo 60 y fuera de casa es complicado ganar», en referencia a la última jornada. En esa misma línea, el entrenador detalló sobre algunos de sus discípulos que han arrancado la competición a un bajo tono que «he aprovechado esta semana más larga para llevar a cabo charlas individuales con los jugadores. Lo que más me preocupa es su mentalidad. Veo que entrenan bien, pero luego en los partidos no les salen las cosas y se frustran».

Pin prosigue diciendo que «ante eso sólo puedo insistir en transmitirle confianza y repetirles que no se castiguen con el fallo. Yo sigo animándoles y estando a su lado porque durante la semana se esfuerzan; si no lo hicieran mi actitud sería bien distinta. Trabajando las cosas saldrán adelante». Mañana ante el Oviedo habrá una nueva ocasión para redimirse y mostrar una versión más solvente que la exhibida hace siete días en Barcelona.