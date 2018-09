BALONCESTO «Aún me cuesta pensar que estoy en un Mundial con la absoluta y no con las categorías inferiores» Belén Arrojo durante un entrenamiento con la selección. / FEB Belén Arrojo reconoce a IDEAL que «este verano me veía con más opciones de superar el corte» y ya está preparada para arrancar el torneo esta tarde ante Japón JUANJO MARTÍN GRANADA Sábado, 22 septiembre 2018, 02:18

Belén Arrojo ha hecho historia al convertirse en la primera granadina que disputará un Mundial de baloncesto con la selección española absoluta. Quizá por ese motivo la jugadora lleva ya dos días en los que sus pies no tocan el suelo, tal y como reconoce. «Todavía sigo en la nube. A base de entrenamientos y ahora que estamos viendo los vídeos de Japón ya empiezas a bajarte un poco de ella, pero hasta que no empiece el Mundial no me lo creeré. Esto es un sueño», admite a IDEAL la alero, que este verano ha fichado por Perfumerías Avenida tras un gran curso en Liga Femenina con el Sant Adriá (Barcelona).

Precisamente esa buena actuación a lo largo de la temporada es lo que le abrió un poco más la puerta de la absoluta, que hasta el momento había estado sin cerrojo sólo para partidos amistosos. La medalla de oro en 2015 con la sub 20 fue su última irrupción en un torneo oficial con el equipo nacional, por lo que los dos veranos anteriores Arrojo sólo pudo trabajar con el bloque para luego ser descartada por el seleccionador Mondelo.

Esa tónica se ha roto por fin este año, con el añadido de que la nazarí tendrá la oportunidad de competir en un Mundial, la segunda competición internacional más relevante, sólo por detrás de los Juegos Olímpicos. «Me ha costado dar el salto desde la sub 20 a la absoluta porque esta generación es de las mejores de toda la historia. Hay muy buenas jugadoras, tanto veteranas como jóvenes, y el nivel es altísimo», comenta Belén, quien guardaba este año fundadas esperanzas de poder culminar su transición a la absoluta, como así ha sido.

«Este verano me veía con más opciones que en anteriores años, sobre todo por mi trabajo de toda la temporada y el paso al frente que había dado en mi juego, lo que al final se traduce en un gran avance en mi carrera deportiva», detalla Arrojo, quien no supo de primera mano que su nombre estaba finalmente entre las doce elegidas. «Nos enteramos de quiénes eran los descartes -Leonor Rodríguez y María Conde- y estuvimos hablando con ellas, con las que hemos sido compañeras durante este último mes. Luego subí a la habitación y, ya a solas, es cuando me di cuenta de que iba a jugar en el Mundial. Estoy feliz de poder vivir esta experiencia con este bloque de la selección», explica.

Belén Arrojo ya había podido disfrutar el pasado febrero de su estreno en partido oficial con el combinado nacional, algo que se le había resistido hasta entonces al habe r disputado únicamente encuentros amistosos. Tras romper esa barrera sólo le faltaba un último obstáculo, que quedó ya rebasado con su inclusión en la lista de doce jugadoras de Lucas Mondelo.

Final feliz al 'culebrón'

Con ese placentero desenlace concluye el 'culebrón' de más de un mes originado por las dudas sobre el físico de varias internacionales, lo que obligó a prolongar hasta el último instante la relación definitiva de integrantes de la selección. «Ha sido una concentración muy larga y aún no me creo que vaya a empezar ya -esta tarde a las 20.30 horas-. Aún me cuesta pensar que estoy en un Mundial con la absoluta y no con las categorías inferiores, como siempre había sido hasta ahora. Y además se celebra en Tenerife, con toda tu gente en la grada. Es increíble». Entre esa hinchada estarán los amigos y familiares de la granadina, quienes están «como locos. He recibido más felicitaciones en estas últimas veinticuatro horas que en mi cumpleaños», comenta entre risas.

Ahora que es una voz autorizada para hablar sobre el papel de España en el Mundial que arranca hoy frente a Japón, la granadina sostiene que «tenemos que ir partido a partido, pues de lo contrario podemos equivocarnos. Pensar en un cruce contra Estados Unidos o en otros países no es lo nuestro. Todas lo tenemos clarísimo y sólo pensamos en el primer encuentro. Japón es un rival con un estilo incómodo; corren mucho, tiran de tres a menudo y resultan imprevisibles por su velocidad. Será un partido competido en el que tenemos que saber detener sus puntos fuertes para poder ganar este primer encuentro».

De esta manera, el resto de choques de la fase de grupos -Puerto Rico y Bélgica- no ocupan un solo segundo la mente de una selección con un elevado listón de exigencia, tanto por su condición de anfitriona como por su brillante racha de cinco medallas en el último lustro. «Las veteranas son las primeras que transmiten al resto que da igual lo que pasara en los años anteriores. Ahora es un Mundial en el que partimos de cero y lo primero es vencer a Japón», asevera la granadina, quien brindará al combinado absoluto una mezcla de juventud e ilusión a raudales.

«Al equipo puedo darle velocidad, defensa y sobre todo valentía en las penetraciones para poder sacar faltas», defiende Arrojo sobre su futura contribución a España en un Mundial que comienza esta tarde, con la granadina como una de las doce integrantes que pelearán sin descanso por rubricar un buen torneo en el que sueñan con el podio.