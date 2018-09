Baloncesto - LEB Oro El Covirán repite contra el Murcia en su segundo 'bolo' Corts se ata las zapatillas, hay partido en el Veleta. / Fermín Rodríguez El conjunto de Pablo Pin afronta sin Olmos y con la duda de Eloy Almazán este nuevo amistoso de pretemporada, que se jugará a puerta cerrada JUANJO MARTÍN Granada Sábado, 8 septiembre 2018, 00:38

El Covirán saltará a la cancha del pabellón Veleta esta tarde (18.30 horas) para disputar el que será su segundo partido de preparación estival. El cuadro dirigido por Pablo Pin vuelve a cruzarse con el Real Murcia de LEB Plata, con el que ya se enfrentó la pasada semana. Entonces, los nazaríes firmaron una victoria cómoda a domicilio (61-81) al basarse en un fuerte arranque del choque, lo que le permitió instaurar una renta en torno a la decena. Después supo administrar la ventaja hasta el tramo final de un duelo que a ambas plantillas se le hizo un poco largo, dada la elevada carga física que habían acumulado en los días anteriores.

Con una semana más de entrenamientos en las piernas, el primer equipo de la Fundación CB Granada encara este segundo 'bolo' en el que no podrá contar con todos sus efectivos. La baja garantizada es la de Sergio Olmos, quien se lastimó el empeine de su pie izquierdo en una caída, precisamente ante el club primentonero. El ala-pívot ha permanecido alejado de las canchas desde entonces y, desde el cuerpo técnico nazarí, reconocen que deberá estar parado al menos hasta el próximo lunes. La dolencia no reviste gravedad, hasta el punto de que Olmos habría jugado en el caso de tratase de un partido oficial. Sin embargo, al ser un amistoso, no hay necesidad de forzarle.

A esa ausencia posiblemente se le añada la de Eloy Almazán. El alero presenta una sobrecarga muscular que podría provocar que tampoco saltara esta tarde a la pista. Esta situación no es nueva, dado que el granadino suele sufrir este tipo de molestias en los primeros compases de cada pretemporada. Eso sí, su período de recuperación suele ser breve, por lo que se estima que, si finalmente no juega contra Murcia, no tarde en estar de nuevo sobre el parqué con sus compañeros.

En el caso de confirmarse las dos bajas, el Covirán tendrá la oportunidad de mostrar el fondo de armario que posee esta temporada, en la que cuenta con una plantilla larga de doce efectivos. Sin Olmos en cancha habrá más minutos para Wright, Rubio y el resto de hombres en la pintura, mientras que Pardina, Marín y el resto de exteriores tendrán que suplir el hipotético hueco dejado por Almazán.

Sin bajas en el contrario

Al contrario que los nazaríes, el Murcia arribará al pabellón Veleta con el equipo al completo. Mientras que hace siete días no pudo contar con DeShawn Curtis y Chris Musoko, que acababan de llegar a la ciudad, el técnico Rafa Monclova podrá emplear en el partido de esta tarde a los dos interiores. De esta manera, la escuadra pimentonera planteará un reto mayor al Covirán, que intentará seguir encajando sus piezas de cara al inicio de la LEB Oro, que se producirá en menos de un mes.

Después del encuentro de hoy -que se disputará a puerta cerrada-, la siguiente cita de preparación será el martes en la cancha de Canoe, el otro equipo junto al granadino que ascendió. Posteriormente, le tocará el viernes de nuevo a domicilio, esta vez en Sevilla contra el Betis para la ida de la Copa de Andalucía.