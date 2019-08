Liga Dia «Estoy contenta por la apuesta que han hecho por mí en Gernika» Belén Arrojo prepara en Granada la próxima temporada / José M. Puertas La internacional española trabaja intensamente en Granada para llegar en buena forma a su nuevo club, al que se unirá a final de mes JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Sábado, 10 agosto 2019, 02:06

Con apenas 24 años, Belén Arrojo (Granada, 8 de enero de 1995), ya ejerce como una veterana. Su pasaporte vital tiene numerosos sellos, desde su pronta salida de casa hacia el Siglo XXI de Barcelona y sus éxitos liderando a España en categorías inferiores hasta su llegada a la selección absoluta. El curso pasado dio el gran salto al fichar por el Perfumerías Avenida, donde ha ganado la Supercopa y la Copa de la Reina pero con el regusto agridulce que da haber jugado menos de lo deseado. Ahora prepara en Granada su nuevo reto como primera espada del Lointek Gernika en la Liga Dia y la Eurocup.

-¿Se hace muy largo un verano sin estar en la selección?

-Sí, porque son cinco meses en los que tienes que prepararte sola, buscando gente de confianza que te ayude. Yo normalmente cojo dos semanas de descanso total y luego alguna más durante el verano, pero no se puede perder el ritmo porque es mucho tiempo y la forma se pierde rápido. Te tienes que buscar la vida, y hoy día las jugadoras estamos muy concienciadas al respecto de que hay que trabajar.

-¿En qué está trabajando más?

-En primer lugar el físico, a nivel cardiovascular y de fuerza. Para mí es lo más importante. Y a nivel técnico me marco pequeños objetivos como la salida del bloqueo directo, bote, diferentes finalizaciones o el tiro de tres. Aspectos que me harán crecer como jugadora y que también he trabajado mucho en Salamanca.

-¿El balance salmantino es agridulce?

-He jugado 18 minutos de media en Liga Dia, aunque en Euroliga es cierto que he tenido pocos minutos. Claro que una quiere jugar más, pero el balance es positivo porque he mejorado y he compartido vestuario y entrenamientos con gente de mucho nivel. He crecido como jugadora, como persona y a nivel mental.

-Salamanca es como un gran oasis de apoyo real y gigante al baloncesto femenino, ¿Cómo es jugar allí?

-Es una pasada. Vas por la ciudad y todo el mundo te reconoce. Están volcados y eso te alegra. En Granada no ves eso, pero no conmigo, ni con los jugadores del Covirán. Allí en cualquier sitio te paraban y te deseaban suerte. Sientes ese seguimiento tan positivo y bueno.

-Y lo notó nada más instalarse.

-(Risas). Acababa de llegar y estaba esperando un paquete de un mensajero. Fue la primera vez que abría la puerta en casa y el chico me dijo, «¡Belén, mucha suerte para la temporada!». Me quedé sorprendida y ahí fui consciente de dónde estaba y de cómo viven el baloncesto allí.

-Aparte de eso, ¿Se notan diferencias entre el día a día del club charro y otros en España?

-Sí, claro. Es el más importante de España y tiene más recursos. En Liga Dia hay muchas diferencias entre unos clubes y otros.

-Ahora toca Gernika, club más modesto pero que jugará en Europa.

-Estoy contenta por la apuesta que han hecho. Vamos a jugar la misma competición en Europa que Perfumerías. También Girona o Valencia tienen más presupuesto, pero hay que jugar los partidos antes de decir nada. Realmente fue un fichaje muy rápido, cuando tomé la decisión de irme de Salamanca enseguida me surgió y no me lo pensé demasiado, sobre todo porque iban a estar en Europa. Nunca se sabe pero a priori tendré más minutos.

-Precisamente, sobre ese apoyo de Valencia y el que viene de Unicaja por detrás, además de Estudiantes, ¿El futuro pasa por la apuesta de los clubes ACB?

-Yo creo que sí. Hablo con compañeras de Valencia y realmente las tratan como al equipo ACB. Son pequeños detalles que otras jugadoras no tenemos. Es muy bueno que valoren realmente al baloncesto femenino como se necesita. Una apuesta para crecer de verdad.

-Sin embargo, la FEB no parece por la labor de reconocer el baloncesto femenino como profesional.

-Obviamente me gustaría que se me reconociera como tal. Hay mucha lucha que hacer con los clubes y la asociación de jugadoras. Yo desde luego me considero profesional porque, además de mis estudios, es mi trabajo, a lo que me dedico y por lo que me pagan.

-Pero mucha gente no sabe que en verano ustedes, como los jugadores LEB, se van al paro. Quizá eso cambiaría con el profesionalismo.

-Imagino que sí. Realmente yo este verano ha sido el primero que he pedido la prestación, a los 24 años y después de muchos jugando en esas condiciones.

-Déjeme preguntarle por el remozado Grupo Hafesa 'Raca'. ¿Cómo lo ve?

-Todos los equipos de LF2 se están reforzando de forma importante. Les deseo que les vaya muy bien y mantengan la plaza, pero va a ser complicado. Y sobre todo que la gente se anime y llene el pabellón.

-¿Y el futuro del baloncesto femenino en Granada?

-Hay clubes apostando mucho y desde luego que hay buena cantera. Pero también veo que hay gente de otros clubes que no va a ver los partidos de Liga Femenina 2 porque no son del 'Raca'. Eso debería cambiar. En masculino, todos los niños van a ver al Covirán. O en fútbol al Granada. No sé por qué en el baloncesto femenino pasa eso. Esa rivalidad, que tiene cosas buenas por la competencia, se interpreta mal. Lo importante es ver al equipo de tu ciudad y estar todos a una, el baloncesto granadino debe apoyarse. Si seguimos así no vamos a crecer tanto como podríamos.