Cárdenas: «Los fichajes dan un salto de calidad»

David Cárdenas liderará la nave zubiense en EBA. El técnico analiza para IDEAL la plantilla con la que el CB La Zubia se estrenará en la Liga EBA, con Eloy Almazán y 'Didi' García como referentes

El CB La Zubia debutará al fin la próxima temporada en la Liga EBA en lo que supone una gran noticia para el baloncesto granadino después de que la renuncia del CB Baza amenazara con dejar la categoría sin representantes nazaríes. Tras un ascenso no culminado en los despachos, y después de no lograrlo por la vía deportiva en la pasada campaña, finalmente el equipo dirigido por David Cárdenas obtuvo plaza en EBA tras ocupar una de las vacantes existentes. Sin embargo, los metropolitanos no quieren pecar de novatos en su estreno, y es por ello que han confeccionado una plantilla que, con la base del curso pasado, ha adquirido piezas notables, con los nombres de Eloy Almazán y 'Didi' García como los más conocidos para el aficionado.

En declaraciones a IDEAL, Cárdenas asegura que «las incorporaciones nos dan garantías para el salto de calidad que permita no sufrir permanentemente, algo que suele pasar en los recién ascendidos que no se ajustan a sus nuevas exigencias».

El técnico gaditano asume que «el fichaje estelar es Eloy Almazán», del que afirma que «se retira del profesionalismo porque así lo ha considerado, pero viendo cómo jugó el 'playoff' de ascenso, está para dar muchas satisfacciones». Además, incide en que el alero aportará «experiencia, saber estar y saber competir, además de ese compromiso e implicación que tiene con los equipos y que es un ejemplo para los más jóvenes más allá de su tiro exterior, su capacidad atlética o su defensa».

Otra incorporación relevante es la de 'Didi' García, otro ex del Covirán tanto en EBA como en LEBPlata. Cárdenas lo ve como «uno de los mejores jugadores de la categoría en su posición» y «un refuerzo extraordinario». Desde el CBBaza llegan también Javi Núñez, 'Javito', que alternará con García el puesto de base, y el escolta Pablo Fernández, del que Cárdenas subraya su «defensa y capacidad de desborde y para generar ventajas», además de su «competitividad al ser un jugador capaz de sufrir cuando es necesario hacerlo».

Otro antiguo jugador bastetano es el pívot Manu Mesa, que llega a La Zubia tras un año sabático por sus estudios, completando la pintura granadina con Antonio Machuca 'Fiti', Pablo Lozano y Gonzalo Bueno. Éste, una vez recuperado de su lesión, pondrá sus 205 centímetros al servicio del equipo nazarí, en el que también es probable que Eloy Almazán juegue algunos minutos como '4' en determinados momentos.

Finalmente, en el puesto de alero, continúan del curso pasado Javi Serrano, que «jugó a gran nivel en Nacional y no va a desmerecer en EBA», asegura Cárdenas, y Rui Pereira, al tiempo que vuelve José Antonio Berdugo, ex jugador del club y que ha pasado las dos últimas campañas en el Novaschool malagueño de EBA. Con todo ello, el entrenador asegura que «tenemos una plantilla para disfrutar la competición, y ya veremos dónde somos capaces de llegar».