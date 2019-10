Liga Femenina 2 «Tengo dos caras como el Joker, soy eléctrica pero intento aportar calma» Claudia Calvelo, una vida ligada al baloncesto. / Fermín Rodríguez La gran referente del 'Raca' esta temporada atiende a IDEAL para valorar el momento del equipo y descubrir su infatigable carácter JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Viernes, 18 octubre 2019, 01:40

En los 191 centímetros de Claudia Calvelo (Gijón, 27 de marzo de 1992) reposan muchas de las esperanzas del Grupo Hafesa 'Raca' esta temporada. Nacida en Asturias pero gallega por los cuatro costados, su desbordante personalidad y capacidad crítica es la mejor forma de analizar el inicio de temporada de las nazaríes.

–¿Siempre alta o estirón tardío?

–Siempre. Mi madre se volvía loca, hubo veranos de crecer 15 centímetros. Cuando entré en Primaria, el director me mandó a la fila de 6º, porque era de esa altura (risas).

–Desde luego no le acomplejó.

–Nunca tuve problema. Me veía como la persona a la que recurrir por ser más grande, más que a la que ofender por eso. Será que los de Perillo, mi pueblo, somos achuchables, pero ser grande sólo me trae buenos recuerdos.

–Con su padre jugador profesional , ¿siempre tuvo claro lo de la canasta?

–A partir de los once, cuando empecé a jugar. Antes no era consciente de que pudiera hacerlo. Mi padre en el fondo era más mi hermano, hacíamos bici, tenis, de todo. Mi madre era la que ponía algo de tranquilidad, pero éramos muy inquietos. Una vez que se retiró, tras dos años de impagos en La Coruña, empezó a trabajar de guardia de seguridad. Comenzó a entrenar y justo ahí empecé yo. Fue mi entrenador hasta los 18 en el equipo del pueblo y llegamos a jugar incluso un sector del Campeonato de España.

–Enseguida llamaría la atención de selecciones, claro.

–En mi primer partido de minibasket el otro equipo protestó porque pensaban que yo era cadete y que mi padre estaba haciendo trampas. Encima nos estaban dando una paliza, y él se giró muy indignado: «¡Qué es mi hija!». Sí, a las dos semanas ya estaba con la selección gallega, y ese mismo verano ya con la española. De aquella generación las únicas que jugamos hoy somos Laura Gil y yo. La mayoría lo dejaron porque priorizaron su vida y sus estudios al baloncesto.

–¿Y cómo ha hecho usted para jugar y graduarse en enfermería?

–Es que soy muy cabezona. Y tenía el ejemplo de mi padre y sus impagos y de algunas veteranas que al borde de retirarse no tenían formación y casi ni dinero. Supe que tenía que estudiar y tuve la suerte de irme al Ensino de Lugo, que me permitía hacer las dos cosas, aunque fue con mucho esfuerzo. Elegí Enfermería porque quería saber por qué había muerto mi abuelo. He tardado seis años en hacer una carrera de cuatro, me encontré con muchos impedimentos. Pero no me arrepiento, esa disciplina y ese estrés me hizo más dura. Es duro mentalmente aguantar que no te quieran cambiar un examen, cuando el BOE te protege para ello. En 2013 tuve una fractura por estrés en el pie porque quería aprobar todo ya que quería dar al fin el salto a Liga Femenina 1.

–Jugó un año en Alemania incluso.

–Tenía 21 años, era muy fan de Dirk Nowitzki y quería probar el baloncesto fuera. Me fui emocionada pero me salió el tiro por la culata. Era un equipazo pero chupé mucho banquillo. Fue un golpe de realidad.

–Alguna vez dijo que el futuro era el baloncesto mixto.

–Es que soy muy 'friki' de las pachangas en verano. Mi padre sigue dándome de leches allí, a sus 55 años. Y otros exjugadores ACB. Me gusta jugar contra hombres porque, como son tan intensos, pican a todas las fintas. Pero no, no veo que el futuro sea el mixto. Físicamente es otro rollo y te acaban barriendo. Eso es así.

–¿Cómo ve al 'Raca'?

–Se trabaja muy bien y con ilusión, pero la derrota del sábado fue un mazazo. Dejamos pasar una oportunidad. Era un partido para coger confianza y ganar al fin y así confiar en lo que tenemos. Creo que estamos jugando sin aprovechar las ventajas. Tenemos grandes tiradoras tirando incómodas, y en mi caso, el balón no me está llegando en el mejor momento. Cada una tiene que saber lo que hace bien y hacerlo para ir dando pasos y crecer como equipo. Todas curran mucho y se agarran a la pista, sí, pero nos toca ganar ya.

–¿Se siente muy sola en la pintura?

–No tanto eso como que no pasa por mí el juego que debería. Yo no quiero el balón para tirármela o meter 50 puntos, yo no juego así. Conmigo podemos generar, porque me estoy sintiendo superior a las rivales. Creo que a las exteriores les estresa no poder pasarme buenos balones. Cuando me lleguen mejores pases habrá más opciones para ellas. Quiero que el equipo abuse de mí, sabiendo que le daré más así. Puedo hacer muchas cosas, dentro o incluso en la media distancia. Yo intento transmitir calma, aunque luego soy muy eléctrica. ¡Es como si tuviera dos caras, parezco el Joker! Quizá debo de insistir en transmitir esa calma, pero no es fácil en un equipo tan joven. Tenemos equipo pero todavía estamos demasiado dispersas, sin calma.

–¿Se puede ser optimista?

–Sí, pero la Liga está demostrando que será una locura. De abajo, Unicaja y Almería irán para arriba. Me considero un poco culpable de haber perdido. A las jugadores del Siglo les veía el miedo en la cara, y se lo dije al equipo. Pero nosotras tuvimos miedo a ganar también. Y eso que Maribel (Piñar) nos da confianza, no castiga el error. El optimismo es que este equipo entrena bien y está por la labor. He estado en equipos en los que cada una iba a su rollo. Tenemos un alto ritmo de ataque, pero toca compensarlo con un poco de calma. Vamos a hacer las cosas bien, pero necesitamos hacer ese 'click' cuanto antes.