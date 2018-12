Liga Femenina 2 En busca de un milagro Pili Arrivi arranca con el balón controlado en un partido en el pabellón granadino. / FERMÍN RODRÍGUEZ El Hafesa 'Raca' recibe en casa esta mañana al Campus Promete, líder y gran aspirante al ascenso a la élite JUANJO MARTÍN GRANADA Domingo, 16 diciembre 2018, 00:26

El Grupo Hafesa Ramón y Cajal tratará de imbuirse esta mañana (12.30 horas) en el mismo espíritu que ya le poseyó al principio de temporada, cuando recibió al Spar Gran Canaria. El cuadro insular, netamente superior a la entidad granadina, está llamada esta temporada a pelear por el ascenso. Sin embargo, nunca se le vio cómodo en un pabellón Paquillo Fernández en el que finalmente saltó la sorpresa (86-70). Las nazaríes desplegaron un enorme nivel de juego pocas veces visto con anterioridad, con una intensa defensa atrás y un ataque sumamente inspirado que vio el aro enorme. Para cuando las canarias quisieron darse cuenta, la distancia en el marcador era tan abultada que no tuvieron más remedio que aceptar esa derrota.

En ese encuentro el 'Raca' no partía mucho menos con la condición de favorito y pocos imaginaban una victoria sobre el aspirante a estar en la zona noble de la tabla, pero aun así consiguieron la hazaña. De ahí que cuando las rojillas salten esta mañana a la cancha y las dudas les asalten sobre si realmente podrán hacer morder el polvo a un rival con más calidad en sus filas, tengan una reciente imagen mental que les recuerde '¿y por qué no?'.

El contrincante de hoy es el Campus Promete, conjunto que descendió hace unos meses de la Liga Día, la máxima categoría a la que quiere retornar cuanto antes. Con una plantilla relativamente corta -nueve jugadoras-, el cuadro riojano se ha convertido por derecho propio en el gran candidato para estar en lo más alto de la tabla. Una única mancha figura en el registro de sus diez partidos hasta la fecha, un tropiezo que además se produjo en su feudo frente al Leganés (55-58). Las madrileñas entraron a un minuto del final dos abajo en el marcador, pero lograron darle la vuelta y aprovecharse así del nerviosismo de las locales, que dejaron escapar a su oponente con vida tras tenerle parcialmente dominado mediado el último cuarto.

El Leganés demostró que el Campus Promete también puede ser vencido, un mensaje que deberán tener bien presente las integrantes del Hafesa Ramón y Cajal para autoconvencerse de que el milagro es posible. Eso sí, el margen de error es nulo y cualquier mínima concesión será severamente castigada por el líder de la categoría. De ahí que las nazaríes tengan la obligación de hilar muy fino y cuajar un encuentro igual de redondo que ante el Spar.

El técnico Quique Gutiérrez desgrana que el adversario de esta mañana «tiene una americana interior con un poderío físico impresionante (Gidden), a Swart que le dio el año pasado al filial un rendimiento extraordinario y otras jugadoras que han militado en la Liga Día. Hoy por hoy es el mejor equipo de la competición y seguro que estarán en la fase de ascenso». El entrenador nazarí no descarta un triunfo de 'Raca' en este compromiso, siempre que sus discípulas «atenúen la superioridad física que tienen sobre nosotros con sus dos extranjeras, que son muy grandes. Eso es vital para estar en del partido. Después hay que procurar que no corran, sabiendo que si te cierras demasiado en defensa sus tiradoras suelen ser bastante efectivas». Un cóctel complicado de contrarrestar, pero no imposible.

Quinteto de altura

El 'Raca' ha de incomodar todo lo posible a Benet, base de Promete, con tal de que su ataque no posea la fluidez de anteriores jornadas, así como entorpecer los tiros de Julien y Vukoje, las mejores especialistas desde la larga distancia del club riojano. Además, la serbia Knezevic dota de polivalencia a su equipo y completa un quinteto de mucha altura que puede generar más de una jaqueca a las granadinas.

El bando anfitrión repetirá una semana más las ausencia de Laura Arrojo y de Pilar Arrivi. La alero ya está descartada hasta 2019 al no progresar adecuadamente de su lesión en el hombro sufrida hace más de un mes, lo que debilita el perímetro rojillo, especialmente en el puesto de 'tres'. Por su parte, Arrivi también apunta al primer partido del nuevo año al presentar un edema óseo que le impidió saltar a la cancha la pasada semana y tampoco le dejará jugar hoy. La base aún tiene opciones de disputar el choque contra Alcobendas de la próxima semana, aunque quizá se opte por un planteamiento conservador que le haga descansar hasta después de la pausa navideña. Dos bajas significativas para 'Raca' en su intento de concretar una nueva gesta ante un rival que le trae a la memoria el dulce recuerdo de la primera victoria del club en Liga Femenina 2 (59-65), y además en Logroño. La salvedad es que no fue ante el Promete de este curso, sino su filial. Un matiz sustancial, aunque a la hora de buscar alicientes para motivarse no existe la letra pequeña.