Bortolussi regresa a Castellón erigido en el líder del Covirán Granada

Por varios motivos, el partido que este viernes medirá al Covirán Granada ante el Tau Castelló en la localidad levantina será un duelo sin duda especial para 'Ale' Bortolussi. Y es que el ala pívot, que llega a la cita de la séptima jornada de la LEB Oro como uno de los grandes baluartes del equipo de Pablo Pin en las últimas semanas, jugará por primera vez como visitante en un lugar donde vivió sin duda uno de los más gratos recuerdos de su carrera, cuando logró, al igual que el año pasado como rojinegro, un doblete con el triunfo en la Copa LEB Plata y el ascenso de categoría en una plantilla en la que militaba también Manu Rodríguez, quien sin embargo ya se enfrentó a los castellonenses en la temporada 2016/17 como jugador del Oviedo.

El argentino es un tipo de la máxima importancia para Pablo Pin, que ya en pretemporada le reclamó al equipo ese plus de «mala leche» que Bortolussi aporta como nadie sobre el parqué. Cuando el viento sopla a favor, es más fácil jugar aprovechando una dinámica positiva, pero es cuando se acumulan minutos malos o alguna derrota cuando mejor se mide de qué pasta están hechos los jugadores.

Y no por casualidad, es ahí cuando Ale Bortolussi suele destacar. No en vano, el jugador formado en Unicaja ha cuajado dos grandes actuaciones en las dos últimas derrotas granadinas, liderando a los nazaríes en momentos de mal juego ante Barça B y Oviedo. Así, ante los catalanes se fue hasta los 13 puntos y 14 rebotes, mientras que el pasado domingo opuso férrea resistencia a la victoria asturiana en el Palacio aportando 19 tantos y 4 rechaces. Pero más allá de eso, 'Borto' es un jugador con un enorme impacto anímico sobre el equipo, y muy destacado en esos intangibles emocionales que tanto pueden afectar al cambio en la dinámica de un partido o una temporada. Pin lo sabe y por ello, cuando vienen mal dadas, en no pocas ocasiones recurre al argentino, que además este año parece haber dejado atrás unas molestias en la rodilla que le lastraron la pasada temporada.

El caso es que los dos miembros del actual Covirán son, como recuerda Toni Ten, técnico del club castellonense desde hace más de una década, «dos albañiles muy cualificados en la construcción del proyecto del baloncesto en Castellón». Tanto Rodríguez, que llegó a la ciudad levantina en 2013, como Bortolussi, que lo hizo un año después, formaron parte de la llegada de Castellón de la Plana a un nivel en el que nunca antes había estado, dando además ambos un altísimo rendimiento, seguramente el mejor de sus carreras hasta ese momento.

Así lo recuerda Ten, que afirma que a los dos «se les tiene un cariño especial porque son pieza fundamental en el mejor momento en la historia del club». En 2015 fueron referentes indiscutibles en el título de la Copa LEB Plata y el ascenso, tras dos durísimas eliminatorias de 'play off' a cinco partidos ante Alicante y Guadalajara, mismo rival que en la Copa. Rodríguez, sin ir más lejos, se fue hasta los 12,5 puntos por partido con un fantástico 47% en tiros de 3, en la que es, seguramente, la temporada de su vida. 'Borto' por su parte, alcanzó los 12,2 puntos y 5,5 rebotes, dejando muestras de su aguerrido carácter, que tanto engancha a su afición. Es por ello que Ten no duda que ambos tendrán un buen recibimiento el viernes, especialmente el argentino: «Manu ya ha venido con Oviedo y la primera vez siempre es más emotiva. Con Ale el viernes lo será. Son dos tipos muy nobles, muy trabajadores y parte importantísima de ese año increíble», afirma el entrenador, algo emocionado al valorar aquel curso «histórico para nuestro baloncesto, en el que en los dos quintos partidos se batió nuestro récord de asistencia». Sin ir más lejos, «mi despacho está lleno de fotos del club y la mayoría son de ese año, así que veo frecuentemente a Manu y Ale por aquí», admite con cariño.

Trampolín

Los dos hoy nazaríes todavía continuarían un año más en la Comunidad Valenciana, en el debut en Oro antes de despedirse, el escolta hacia Oviedo y el ala pívot ya de camino a Granada. Sobre su marcha, Ten valora que «para un club como nosotros era difícil retener jugadores a ese nivel, y aunque quisimos, no pudimos renovarlos. Pero nos enorgullece que ese verano tuvieran tantas ofertas porque les servimos de trampolín, ya que seguramente dos o tres años antes ninguno tenía tantas propuestas, lo que indica que lo hicieron bien aquí». Es por ello que a buen seguro Manu Rodríguez y Ale Bortolussi tendrán motivos para sentir con cosquilleo interior cuando el viernes vuelvan a pistar el pabellón Ciudad de Castellón.