«Fui bastante tonto al creer que podía parecerme a Navarro»

Entrevista a Josep Pérez, jugador del Covirán | El base valenciano del Covirán Ganada es un tipo inquieto, tanto en la pista como fuera de ella, y muy implicado en causas sociales JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Jueves, 25 octubre 2018, 00:39

Josep Pérez (Lliria, 11 de mayo de 1994) lleva el baloncesto en la sangre. Sus padres fueron profesionales, al igual que su hermano, destacado jugador en liga EBA en su localidad, cuna del baloncesto valenciano. El nuevo motor del Covirán Granada es un tipo inquieto. Tanto en la pista, pura energía, como fuera de ella, muy implicado en causas sociales. Pero por encima de todo, pese a tener sólo 24 años, su discurso rebosa madurez: profesional precoz, líder de su generación en las selecciones españolas y etiquetado como el reemplazo de Juan Carlos Navarro. Palabras mayores que aún hoy día le duelen.

-¿Se puede ser veterano a los 24?

-Llevo desde los 16 de profesional, y muchos años en equipos profesionales, donde he aprendido mucho. Pero siempre hay que estar a la última y actualizarse. Cada año, cada semana, es algo nuevo.

-Pero cuando alguien se va de casa a los 13 años, el bagaje a los 24 no es de alguien de esa edad.

-Sí, es cierto que me he criado casi solo. Mis padres me han ayudado mucho, pero no estaban conmigo. He madurado y me he curtido casi yo solo. Seguramente se aprende más así.

-Le ficha el Barça con 13 años y ha sido líder de la selección española, con importantes logros individuales y colectivos. ¿Se acostumbra uno al éxito?

-Cuando estás en el Barça todo es muy mediático y tiene mucha repercusión, también en la selección. Pero eso ayuda a aprender, porque he tenido también golpes muy duros, como el año que estuve lesionado y acabé contrato con el Barça y no me renovaron, porque además no fui a la selección por primera vez. He tenido éxito, sí, pero también momentos bajos. De eso se aprende y por eso soy como soy.

-Debuta a los 17 años con el Barça en Euroliga y todo el mundo le empieza a comparar con Navarro. ¿Cómo gestionó aquello?

-Es fácil a toro pasado decir que me equivoqué, pero es cierto que me centraba demasiado en esas expectativas, en lo que se generó mediáticamente. Yo no era nadie, pero al ir con el primer equipo me centré mucho en eso, más que en mi día a día, en lo que es importante, entrenar bien o ser una buena persona. Aunque con 17 años no es fácil, y es cierto que no tuve mucha ayuda. No me arrepiento porque he aprendido mucho, pero cambiaría ciertas cosas de lo que hice.

-Es comprensible que cuando a uno con 17 años le comparan con Navarro se crea más de lo que es.

-Sí, fui bastante tonto al creer que podría incluso parecerme. Eso fue un grave error. Ni mucho menos era como él ni tengo que compararme con nadie. Tengo que hacer mi camino y disfrutar con sencillez de lo que más me gusta, que es el baloncesto.

- ¿Cómo era la relación de Navarro con usted en esos momentos?

-Él siempre me intentaba ayudar. Eso no significa que me diga lo que tengo que hacer, porque no era mi padre. Él es buena persona, e intentaba ayudarme en lo que podía. Le estaré agradecido siempre.

-¿Explotó demasiado pronto?

-Quizá. Mi boom, sobre todo mediático, que no de baloncesto, fue muy grande. No estaba preparado. Y cuando sí lo estaba no tuve la oportunidad. Al salir del Barça ya todo es mucho más duro porque ya no estás en el radar ACB. Así que sigo haciendo mi carrera como puedo y con normalidad y disfrutando de esto.

-¿Su objetivo es jugar algún día en la ACB?

-Sí, me gustaría. Competir con y contra los mejores.

-¿Con el Covirán?

-Estaría bien, pero bastante tenemos con lo que tenemos (risas).

-¿Se ha retirado Navarro como debía?

-Yo creo que no, que el Barcelona no lo ha gestionado bien. Navarro se hubiera adaptado a cualquier rol, porque es una persona sencilla. Se debería haber retirado en la pista y no pasándolo mal este verano. En la historia del Barça está Messi y luego Navarro. Es un poco triste lo que ha hecho el Barça.

-Más allá de las expectativas, ¿cómo es debutar en la Euroliga con 17 años con el Barça?

-Lo recuerdo vagamente, pero con muchos nervios y tensión. Desde luego es una marca en tu carrera, pero al final solo es baloncesto, aunque tenga repercusión mediática. Sólo baloncesto.

-Usted no solo es profesional del baloncesto, sino un gran consumidor del mismo.

-Claro. Cuanto más baloncesto ves más situaciones y equipos sigues, más aprendes. A mí me sale natural porque disfruto viéndolo y hablando de él. Y te fijas en los mejores, pero sacas cosas de todos: lo que quieres hacer y lo que no.

-¿A qué dedica su tiempo libre aparte del baloncesto?

-Estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas a distancia. Voy lento pero quiero sacármelo. Me gustan muchos programas de humor, de la sociedad. También ver series. Soy muy fan de la música. Escucho muchos grupos y muy diferentes.

-¿Qué grupo se pondría antes de un partido?

-Ahora escucho mucho La Raíz, un grupo poco conocido de rock español. Pero me gusta mucho su música y su letra.

-¿Por qué es tan difícil el salto de los jóvenes al primer nivel en el baloncesto?

-Saltar de júnior a la ACB es un paso enorme. Y a veces parece que si no llegas a los 20 años ya no puedas llegar. Hay demasiada prisa, por los jugadores y los equipos. Esto es muy largo y cada uno madura a su ritmo.

-¿Qué tal en Granada?

-Muy contento, muy a gusto. Al no empezar la liga me ha costado un poco coger el ritmo, pero estoy con muchas ganas. A ver si seguimos así.

-No es mala forma coger el ritmo con un MVP de la jornada en su segundo partido.

-No (risas). Lo que pasa es que yo soy muy autoexigente. Siempre quiero más y mejor. Ante Canoe no estuve mal, pero me faltó acierto, y yo siempre quiero hacerlo bien y con acierto.

-Lo que sí parece es muy compatible con Carlinhos de Cobos.

-Sí, de hecho a mí me gusta jugar con dos bases, porque los exteriores e interiores están un poco a su trabajo específico, y nosotros cuidamos más del colectivo. Tener a otro en el que apoyarte en la pista me gusta mucho.

-Ante Canoe no jugó hasta el segundo cuarto, ¿cómo lleva eso de salir tan tarde?

-Es cierto que es algo que no viví el año pasado, pero es lo que hay. Yo quiero jugar siempre, pero el que decide es Pablo (Pin).

-¿Este 3-1 de inicio es engañoso o el equipo está para cosas importantes?

-Engañoso no es, porque es con todas las de la ley. Pero la LEB es muy igualada. Ganas al primero y el último viene y te gana fácil. Queda muy lejos pensar en el futuro. Todo puede cambiar rápido a muy bien o a mal. Hay que estar preparado.

-¿Es esta la mejor LEB Oro que ha vivido?

-Sí, las cuatro nuevas ciudades son muy potentes. Estamos empezando, hay equipos que van al tran tran como el Betis, pero que estarán arriba seguro. Será una gran liga en la que espero que tengamos un buen papel.

-¿Volver a jugar con el Barça es especial?

-Ya he jugado muchas veces allí. No quiero estar pendiente de estas cosas. Voy a jugar al baloncesto y ya está.

-¿Qué aprendió en Can Barça?

-Me dio muchas enseñanzas y experiencias de vida. Mucho aprendizaje, en el baloncesto y en la vida. Estoy muy agradecido.

-¿Qué partido espera el sábado?

-Va a ser muy duro. Es un equipo muy intenso, con físicos muy atléticos y muy grandes. Debemos jugar a nuestro ritmo. Ellos saldrán muy acelerados y tenemos que llevar el partido a jugar duro, ser inteligentes y poner la pelota donde queramos. Son estilos opuestos y el que imponga el suyo tendrá mucho ganado.