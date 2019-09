1ª División Nacional Arranca la Nacional y Granada quiere crecer Pablo López (Agustinos) inicia un ataque / David López Córdoba Este fin de semana arranca la Liga, con seis equipos granadinos, cuatro femeninos y dos masculinos, y distintos retos por cumplir JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Miércoles, 25 septiembre 2019, 01:11

Una temporada más la 1ª Nacional andaluza contará con cuatro equipos granadinos, algo inimaginable no hace tanto. Reina Isabel 'G+B', Alquiauto Presentación, Domca 'Raca' y Agustinos pelearán por una plaza entre los cuatro mejores del grupo B para acceder a los 'play offs' de ascenso a Liga Femenina 2, toda vez que este curso se erradica la fase de octavos de final. No será tarea sencilla, pues dos malagueños, Alhaurín de la Torre y Estepona, comienzan la campaña por delante en los pronósticos respecto a sus rivales.

«No tendrán rival», asegura Álex Arco, técnico de Presentación, sobre los costasoleños. «Serán durísimos», ratifica Antonio Iván Rodríguez, entrenador del Domca 'Raca', filial del equipo de LF2. «Parecen muy superiores pero según avance la competición esperamos estar cerca», apunta el histórico Antonio Gómez Nieto, al frente del Reina Isabel. «Aspiramos al siguiente nivel tras los malagueños, junto a 'G+B'», estima Jaime Medina, preparador de Agustinos, que cree que «será una Liga más competida, porque en Jaén se ha pasado de tener cuatro equipos a dos y son de más nivel y, por ejemplo, Melilla se ha reforzado bien». Habrá doce equipos en el grupo B. Un tercio, nazaríes.

Los fichajes de Veronika Ganter, procedente del 'Raca', María Vázquez y Claudia Rojas, más una buena base previa, sitúan al Reina Isabel 'G+B'. a priori, como la escuadra granadina más pujante. «Nuestro objetivo es llegar a la 'Final 4'», no oculta Gómez Nieto, que avisa de que su equipo es «muy joven, con una media de 19 años, pero con mucho potencial». El veterano entrenador afirma que «tenemos mucha presencia física aunque no grandes pivots», y vaticina que «si logramos mantener el bloque, podremos ir a por el ascenso en dos o tres temporadas».

También Jaime Medina se muestra satisfecho con la remodelación de Agustinos. «Hemos logrado un equipo muy completo», admite. La principal baja es la de Carmen Mir, que da el salto a LF2 con 'Raca', pero a cambio las colegiales se han reforzado en la pintura con Carmen García, que regresa de su etapa en el Perfumerías Avenida, y Mercedes Soto. También llega la alicantina Andrea Mira. «Se nos han ido jugadoras importantes pero mejoramos porque ganamos en rotación», estima Medina, para quien la renovación de Bea Fernández es «una grata noticia». Eso sí, el inicio no será sencillo, pues la pretemporada no fue la ideal al tener varias jugadoras «diferentes compromisos laborales y personales que les han impedido estar al 100%», valora el técnico.

Bajas

Mermado por la baja de Veronika Ganter, el Domca 'Raca' afronta el curso con un «objetivo formativo», según su entrenador Antonio Iván Rodríguez. «Somos un puente al primer equipo, no sólo para las júniors sino también para las cadetes», apunta el técnico, que cuenta con el fichaje de la plasentina Miriam García como principal novedad. «Con la experiencia del año pasado lo afrontamos con ilusión y ganas de trabajar pero sabiendo que habrá tortas por la cuarta plaza», señala.

También debilitado arranca el Alquiauto Presentación. «Sólo mantenemos una sénior, por lo que no tenemos experiencia en la Liga», aclara Álex Arco, también cara nueva él mismo al sustituir en el banquillo a Maribel Piñar. Las bajas de Noe Millán y María Roca menguan el potencial de un equipo ya irregular en pretemporada. «A nivel competitivo seremos casi un equipo júnior y tardaremos en adaptarnos», afirma Arco. Pese a ello, es ambicioso: «Queremos competir cada partido aunque no podamos pelear por la zona alta y realmente no tengamos objetivo de posición, porque no nos vale la pena», concluye.

El domingo arranca el baloncesto. A las 12h, derbi entre Domca 'Raca' y 'Presen' y visita de Agustinos al EBG malagueño, mientras 'G+B' aplaza su debut ante Estepona por disputar éstas la Copa Andalucía como anfitrionas. Hagan juego. Y que Granada haga ruido.

Ambición de Agustinos y 'G+B' en una Liga muy imprevisible

Tal y como sucede en la categoría femenina, el formato de competición también se ha visto modificado este curso en la masculina, eliminando la fase de octavos de final. Los representantes nazaríes, Agustinos y 'G+B', están encuadrados en el grupo B junto a otros once equipos de las provincias de Málaga, Jaén y Almería, con el premio para los cuatro mejores de disputar la fase de ascenso a Liga EBA.

Mientras el 'G+B' se estrenará en la 1ª Nacional tras ascender desde provincial, Agustinos buscará afianzarse en su segunda experiencia. Su técnico, Adrián Ramírez, quiere que los suyos mantengan «la filosofía del año pasado de ser agresivos y jugar rápido» y espera, eso sí, «dar un salto en dureza que nos permita subir un peldaño más en la categoría». Para ello, los colegiales se han hecho con varios refuerzos con experiencia en EBA, entre los que destaca el nombre del canterano del Covirán Granada Alberto Pérez, al que, a sus apenas 21 años, su nuevo técnico define como «un físico privilegiado que puede tirar o jugar por dentro y además aportar un alto nivel defensivo». Con dichas adquisiciones, Ramírez espera paliar alguna baja «relevante respecto al año pasado, de jugadores especialistas en sus posiciones que nos daban mucho». En todo caso, el entrenador de Agustinos confía en su nuevo equipo, al que cataloga como «un grupo trabajador y que tiene ya ganas de empezar la competición oficial» con el objetivo de «competir cada partido durante los 40 minutos ante cualquier rival, especialmente en casa, donde tenemos que hacernos muy fuertes».

Por su parte, Fran Ballesteros, entrenador del 'G+B', subraya la «apuesta por la cantera» de los suyos, consciente de que «el equipo sénior debe ser una referencia para nuestra base». En esa línea, recuerda, «mantenemos el bloque del ascenso, con ocho jugadores de entre 18 y 19 años y cuatro veteranos que refuerzan cada una de las posiciones». El técnico ve en su equipo «un grupo comprometido para trabajar a medio plazo» que, eso sí, «no tiene techo», por lo que buscará «acabar lo más arriba posible y en el máximo nivel que podamos dar». Ballesteros valora que durante la pretemporada «hemos dejado buenas sensaciones que demostramos por ejemplo en el Torneo Apertura, compitiendo bien ante un Agustinos que ya era un gran bloque y además se ha reforzado muy bien».

Los dos granadinos se estrenan el domingo. Agustinos recibirá a las 12:30h a El Toyo, mientras 'G+B' visitará al Jaén CB a las 18:45h. Ambos técnicos prevén una Liga «igualada», sin claro favorito de momento, a la espera de ver el inicio del campeonato, pero siempre con un ojo en el habitual potencial de los equipos malagueños , aunque sin renunciar a nada en un torneo que se antoja bastante imprevisible.