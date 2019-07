Liga Femenina 2 El alfa y el omega de 'Raca' Miscenko postea durante la visita de 'Raca' a Almería. / LOF Fichada en el ecuador, el brillo de la pívot letona se redujo a dos partidos –el primero y el último– en los que fue clave a la hora de conquistar la salvación JUANJO MARTÍN Granada Sábado, 6 julio 2019, 01:59

El Hafesa 'Raca' presentaba un considerable agujero en su pintura al no cuajar la pívot checa Natabou, quien se marchó en Navidades para no regresar. Eso obligó al club granadino a movilizarse en busca de un refuerzo una vez quedó confirmado que, pese al encomiable esfuerzo de Sydnor y Rodríguez, resultaba inviable sostener todo el peso del equipo en la pintura sobre únicamente dos jugadoras. Así se fraguó la incorporación en enero de Marta Miscenko. La letona apenas había tenido opción de lucirse con el Baxi Ferrol en Liga Día, por lo que bajó un escalón de categoría con la idea de reivindicarse y mostrar su valía. Ese objetivo lo terminó cumpliendo, pero únicamente en dos encuentros. La 'center' se tornó un ciclón en su primer partido con la elástica rojilla y después en el último. El brillo se limitó a esas citas, el alfa y el omega, pues entre medias decepcionó con su nivel en pista.

Miscenko impactó en su debut al no ser capaces de frenarla las interiores del Canoe. Sus acciones en el poste fueron una fuente de anotación constante, hasta el punto de acabar con 16 puntos y 8 rebotes en una victoria inesperada sobre las madrileñas. Semejante estreno elevó las expectativas sobre su potencial, lo que a la postre resultó contraproducente. Aunque en defensa sí ayudó de manera perenne en la faceta reboteadora, en ataque no mostró la solvencia necesaria en las cercanías del aro al no lograr adaptarse al equipo. Eso por no hablar de la falta de química con Sydnor, algo que habría mejorado de haber iniciado ambas la campaña o si la estadounidense no se hubiera lesionado. Miscenko fracasó así a la hora de ocupar la vacante como referente interior y su presencia se fue reduciendo de manera paulatina.

Esa tendencia se mantuvo hasta que la letona explotó de nuevo, en esta ocasión frente a Alcobendas durante la penúltima jornada. La pívot exhibió de nuevo sus virtudes (19 puntos y 17 rebotes) para plasmar su evidente superioridad física y comandar al 'Raca' hacia un triunfo que significó la permanencia. Un aporte demasiado esporádico para retener a una jugadora que acaba de fichar por el Ibaizábal vizcaíno del grupo A de LF2.