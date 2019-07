Baloncesto Abrines anuncia su regreso a las canchas tras superar una depresión Alex Abrines, durante un partido con los Thunder. / Erik S. Lesser (Efe) El escolta mallorquín, que rescindió hace cinco meses su contrato con los Oklahoma City Thunder, relata en un emotivo vídeo la «pesadilla» que ha vivido ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 3 julio 2019, 13:44

El calvario de Alex Abrines toca a su fin. El escolta español ha anunciado su vuelta a las canchas cinco meses después de que los Oklahoma City Thunder confirmasen por sorpresa la rescisión del contrato del internacional español por mutuo acuerdo entre las partes. Un movimiento que pilló desprevenido a todo el mundo y que no tuvo explicación hasta que el jugador ha desvelado los motivos de lo ocurrido en un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales en el que desgrana la «pesadilla» que ha vivido y adelanta su regreso «para volver a disfrutar» sobre el parqué.

«Querido balón, la que me has liado», comienza el impactante relato de Abrines, campeón de la ACB y de la Copa del Rey con el Barcelona antes de marcharse a la NBA, palmarés al que suma el bronce logrado en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el del Eurobasket de 2017 con la selección española. «Tanto tiempo juntos y me haces esto. Nos conocemos desde que no sabía ni caminar. Años y años de una amistad inquebrantable hasta que, hace unos meses, todo se rompió en mil pedazos porque empezaste a darme miedo. No te podía ni ver. Incluso llegué a odiarte», explica el mallorquín, que confiesa que «esquivaba» a la «más mínima oportunidad» al objeto que hasta entonces había sido su compañero inseparable.

«Sólo quería huir de ti y de todo lo que te rodea. Pasé mucho tiempo dicéndome a mí mismo que esto no podía ser verdad, que no tenía sentido, que debía volver a ser el que era», prosigue el ex de los Thunder, que revela que pidió ayuda a sus seres queridos y recurrió «a los mejores profesionales» para recuperar la felicidad que sentía antaño cuando agarraba la pelota. «Decidí decir basta, quería luchar por nuestra amistad y recuperar la sonrisa», detalla Abrines antes de confirmar la noticia más esperada por sus seguidores. «Querido balón, he vuelto. Soy yo, Álex. Gracias por estar ahí siempre esperándome», concluye sin detallar su nuevo paso profesional, aunque se especula con una posible vuelta al Barça Lassa, equipo en el que militó durante cuatro campañas antes de dar el salto a la NBA.

Un Barça Lassa que este miércoles ha confirmado su primer fichaje para el curso 2019-2020, el del escolta estadounidense Cory Higgins, que llega procedente del CSKA de Moscú y que ha renovado ya al técnico Svetislav Pesic y al ala-pívot Víctor Claver. Los azulgranas podrían confirmar también en breve la continuidad del base francés Thomas Heurtel y trabajan en la que sería la operación bomba del verano, la llegada del hispano-montenegrino Nikola Mirotic, además de tener atado al ala-pívot Brandon Davies, que militó la última campaña en las filas del Zalgiris Kaunas.