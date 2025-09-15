Andalucía acoge por primera vez la Copa de España de Escalada de Velocidad y Bloque El recinto ferial de Las Lagunas se convertirá en el epicentro nacional de la escalada deportiva los próximos 20 y 21 de septiembre

Ideal Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:52 | Actualizado 18:31h. Comenta Compartir

Mijas se convertirá durante los próximos 20 y 21 de septiembre en el epicentro nacional de la escalada deportiva con la celebración de la Copa de España de Escalada de Velocidad y Bloque. Se trata de la primera vez que este evento se desarrolla en Andalucía. El escenario será el recinto ferial de Las Lagunas, donde se instalarán los muros oficiales de competición de las disciplinas olímpicas de escalada. La cita corresponde a la segunda prueba del circuito nacional oficial organizado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).

La organización técnica y deportiva de la prueba estará a cargo de B3 Sportainment, empresa responsable en exclusiva del montaje de las competiciones de escalada oficiales de la FEDME.

La Copa reunirá en la localidad a más de 350 deportistas procedentes de 37 provincias

La Copa reunirá en la localidad a más de 350 deportistas procedentes de 37 provincias y todas las federaciones territoriales del país, que competirán en categorías femeninas y masculinas, tanto juveniles como absolutas. A ellos se sumarán familiares, equipos técnicos, jueces, organizadores y personal de montaje, lo que se traducirá en más de un millar de personas vinculadas directamente a la competición.

El Ayuntamiento de Mijas, a través de su Concejalía de Deportes, ha apostado por este acontecimiento dentro de su plan de impulso a los deportes emergentes y en auge, como la escalada, el Pickleball o el parkour.

La escalada deportiva, convertida en disciplina olímpica en Tokio 2020 y consolidada para París 2024 y Los Ángeles 2028, promete ofrecer en Mijas un espectáculo vibrante, cargado de emoción, dinamismo y superación. «Con esta cita, Mijas se consolida como referente en la organización de eventos deportivos de primer nivel, reforzando su papel como ciudad abierta al deporte, la innovación y el turismo deportivo», destacan desde el municipio.

Ampliar

Además, por primera vez en el circuito de la Copa de España de Velocidad y Bloque, se ha instalado una carpa de 40 m de ancho por 15 m de fondo donde irán en una sola pieza los muros homologados como en Copa del Mundo de Bloque, con toda la parte trasera de zona de calentamiento de los deportistas, con muros separados de Velocidad y Bloque.

A la vez se estrenará el nuevo muro de Velocidad y nuevas presas Euroholds de esta disciplina, avaladas por la Federación Internacional de Escalada IFSC.

Temas

Andalucía