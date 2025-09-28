Vuelos de arena y sueños

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:03 Comenta Compartir

El Palacio de los Juegos Mediterráneos se transformó en un océano de energía juvenil con la celebración de la 'Preseason Voley', un torneo que ya se ha consolidado como el gran pistoletazo de salida de la temporada para el voleibol base en la provincia almeriense y en buena parte del sureste español. Más de 1.200 jugadores, desde la categoría benjamín hasta junior, llenaron de vida, colores y voces un recinto que vibró desde primeras horas de la mañana hasta la caída de la tarde con la pureza de un deporte que se vive en equipo, con pasión y con la ilusión intacta de quienes todavía descubren cada día la magia del balón y la red.

Los jóvenes, con edades comprendidas entre los 7 y los 21 años, disfrutaron de entrenamientos y partidos en un ambiente de convivencia que convirtió a la capital almeriense en el epicentro del voleibol formativo. El evento, que estaba organizado por el club Mintonette, volvió a situar a la ciudad como destino de turismo deportivo, al recibir a clubes llegados desde Alicante, Murcia, Granada y Jaén, además de contar con la participación de los equipos almerienses, el Vóley Berja, Al-Bayyana, Ulemu de El Ejido y, naturalmente, el anfitrión. La llegada de cientos de familias a Almería no sólo ensanchó las gradas del Palacio de los Juegos Mediterráneos, también dejó una huella en la economía local, confirmando el poder de atracción que tiene el deporte base cuando se convierte en fiesta compartida.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro Andújar, fue testigo de la jornada y entregó medallas a los participantes en esta maratoniana jornada. En sus palabras, reflejó el espíritu que se respiraba en cada esquina del recinto. «Estamos celebrando la Semana del Deporte con múltiples actividades;en el Mirador de la Rambla, la Plaza de las Velas, El Palmeral, el Estadio de la Juventud Emilio Campra, el Toyo, y el Palacio de los Juegos han sido lugares de celebración. Entre todas destaca por el número de participantes la 'Preseason Voley', que organiza el club Mintonette, con una amplia gama de equipos en todas las categorías, siendo el Mintonette Michelin Almería la 'bandera' como militante en la Superliga-2 de voleibol. Es espectacular ver el ambiente que se respira en el Palacio. Felicidades a Mintonette por el buen trabajo que realiza con la cantera durante todo el año y seguimos trabajando para fomentar la actividad física entre los almerienses».

El torneo de voleibol fue la joya de una jornada que repartió deporte por toda la ciudad. En el Mirador de la Rambla se desarrolló una exhibición gimnástica de la agrupación deportiva La Salle, con un circuito de habilidades que acercó esta disciplina al público y que contó con la presencia de su coordinador, Antonio Yagüe. En la Plaza de las Velas se celebró un intenso torneo 3x3 de baloncesto organizado por la Delegación Provincial de la Federación de Baloncesto, con su delegado, José Cara, siguiendo muy de cerca los partidos.

Al otro lado de la capital almeriense, la zona de El Palmeral, en el Paseo Marítimo, también se convirtió en un escenario repleto de movimiento, destacando la actividad de kayak inclusivo junto a la asociación Altea. Mientras tanto, más de 350 deportistas de toda España participaron en la exigente G-Race, una actividad que puso a prueba la fuerza, la resistencia y la elasticidad de todos los que participaron en la competición.

El Toyo se convirtió en tablero de estrategia y concentración con la celebración de la duodécima edición del Torneo de Ajedrez Memorial Juan Martínez Sola, un clásico que reúne a jugadores de todas las edades y niveles. La tarde dejó espacio también para el rugby con la Unión Rugby Almería, el aprendizaje de salvamento con Socorrista Pro y la creciente modalidad del pickleball, completando un mosaico deportivo que habla de la vitalidad de la capital almeriense como ciudad activa y abierta a todas las disciplinas deportivas.

En medio de esa diversidad, el latido central del día lo marcó, como queda dicho, por el voleibol, que con su 'Preseason' logró unir a 1.200 jóvenes bajo un mismo techo, demostrando que el deporte base no sólo forma jugadores, sino también personas y que en cada balón que cruza la red se esconde una historia de superación y futuro. El Palacio de los Juegos Mediterráneos fue testigo de un comienzo de temporada que se recordará como un festival de ilusión, un canto a la cantera y una reafirmación de que Almería respira deporte en cada rincón de su geografía.