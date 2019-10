Rugby Unión Rugby Almería Playcar refuerza el 'punto mental' y... a por Liceo Francés IDEAL Los cruzados, que todavía no conocen la victoria, buscan un triunfo que alivie la situación antes del descanso competitivo de la semana próxima R. I. ALMERÍA Domingo, 6 octubre 2019, 03:41

El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo y de eso siempre, como de otras cosas, se ha dado ejemplo en la Unión Rugby Almería Playcar. Han pasado tres semanas de competición en el campeonato de División de Honor B, se presenta un domingo en el que detrás hay parada de calendario y el tiempo, pese a que resta mucho a ojos de cualquiera, no se quiere desperdiciar más. El debut frente a CAU no fue lo que se esperaba, se entró en el juego del rival, sin hacer caso a todas las 'exigencias de guión' que se sabía que iba a haber y se sucumbió. Se mejoró notablemente en casa ante Jaén Rugby en un partido que no debió perderse y que de hecho se escapó en dos decisiones en la misma zona del campo, un try legal no concedido a favor y otro ilegal sí permitido al rival. Parecía que el 'on' ya estaba activado, pero ante Ingenieros Industriales de nuevo surgieron una serie de problemas que Nacho Pastor ha atajado estos días atrás.

Así, el técnico, en su exposición clara y sin excusas de cada semana, no lo ocultó. «Después del resultado del último partido, nos hemos centrado en la recuperación de jugadores, aunque hay lesionados de media duración y antes del descanso no ha podido ser, y en general hemos tenido reflexión dentro del grupo, de mucho análisis de los fallos, sobre todo de la falta de actitud en algunas fases». Esto ha hecho que la semana haya sido «muy positiva para recuperar el 'punto mental' que necesitamos para afrontar una liga que, como bien se sabía, iba a ser complicada». Además, el calendario determinó rampa inicial. «Los rivales son difíciles, como el CAU, muy reforzado, y con él se hizo un partido no todo lo competitivo por nuestra parte», reconoció Pastor, sí feliz respecto a Jaén, «un gran rival», pero nada contento con Industriales. «Fue un palo moral para el grupo y se ha analizado nuestra actitud como grupo y en el ámbito individual».

Predispuestos

Realizado ese ejercicio fundamental, el preparador unionista consideró en la previa del partido que «sí, hay ahora muy buena disposición para afrontar el partido contra Liceo con las máximas garantías». Eso sí, el rival no es un 'cualquiera' en el mundo rugbier y se le respeta como un histórico que es. «Puede parecer que ha perdido pegada en lo que respecta a temporadas anteriores, pero las cosas no son como empiezan sino como acaban y en ese sentido no podemos dejar de reconocer que esta es una escuela con tradición, con pegada y con tendencia a estar siempre muy arriba, y en la que los jugadores lo va a dar todo para estar en la aparte alta de la tabla». Por ahora su comienzo determina dos victorias y una derrota, octavos en la clasificación con ocho puntos sin bonus. Vienen de perder 42-20 contra el CAU precisamente y antes habían vencido 23-18 a Málaga en su único partido en el emblemático Ramón Urtubi, y 3-19 a Arquitectura en su debut liguero.

En cuanto a URA Playcar, se tienen que manejar bajas. «No tenemos a todos los efectivos disponibles y por eso en ese sentido es un viaje complicado, pero los jugadores con los que contamos son de garantías, tenemos ya recuperada totalmente la primera línea y para este partido contamos también con refuerzo, un jugador recién llegado, que está dando sus primeros pasos en el grupo y que ha sido acogido muy bien por todos, llegando para de primeras reforzar el espíritu del equipo». Como no, en la convocatoria «se sigue apostando por la gente de los filiales y de la cantera, una de las pautas claras de la temporada, y hay que darle continuidad y con ella confianza a estos jugadores, que hacen un gran sacrificio por competir a este nivel desde Almería, que es más sacrificado que desde otros lugares de la geografía española».

Partido interesante

Por tanto, a Nacho Pastor se le presenta hoy un «partido interesante, entiendo que abierto», confesó. «Confiamos en poder desarrollar nuestro juego en cuanto a la versión más solidad, como hicimos con Jaén, donde va a ser clave la presión defensiva y en el que confiamos en poder traernos los puntos para casa». Sí que está la diferencia en la clasificación, con un solo punto para los cruzados por el bonus defensivo en el derbi andaluz, pero pese a que se han perdido los tres partidos el entrenador dijo tener cosas que 'rescatar' de todos. «No hemos estado muy acertados en dos de las jornadas, pero sí ha habido momentos en los que nuestro juego ha sido dominante ha sido incisivo, y lo que queremos es recuperar esas sensaciones de fuerza y de ritmo y de juego poderoso que se dieron contra Jaén».

Por último, «es un buen momento antes de la jornada de descanso para poder darnos una pequeña alegría y afrontarla con la tranquilidad de que hemos cumplido con la puesta en marcha del equipo y con los primeros puntos». Ese será un pensamiento extendido en todo el Grupo C, claro está, con partidos en la jornada 4 muy interesantes tanto por la zona alta como por la baja. Esa es la que más interesa a URA Playcar, con la mirada en el CAR Sevilla-CR Málaga como choque de equipos que le 'envuelven' en la clasificación, que comenzará media hora más tarde que el duelo de los almerienses.