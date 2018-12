Rugby Unión Rugby Almería se quita justo a tiempo el traje de Papa Nöel Unión Rugby Almería tiró de ambición ante Ingenieros Industriales para dar un salto importante en la clasificación / MOISÉS MARTÍNEZ Los cruzados consiguen una vital victoria de cinco puntos en el último suspiro de un partido 'no apto para cardíacos' ante Ingenieros Industriales para escalar en la clasificación R. I. ALMERÍA Lunes, 24 diciembre 2018, 00:36

Parece estar claro que le gustan a URA las emociones fuertes y cuanto más, mejor. Tras regalar una ventaja amplia a su adversario y tener que afrontar el partido remando a contracorriente, los cruzados, sin ofrecer ni mucho menos su mejor versión, se declaran oficialmente como el 'azote' de Madrid al alzarse con su tercer triunfo consecutivo por aquellas tierras. Esta vez fue ante un duro Ingenieros Industriales en Las Rozas, campo ya asaltado con anterioridad por el XV almeriense, encendiendo el 'modo sufrimiento' al saberse los jugadores faltos de inspiración en los momentos determinantes del choque. La entrada de los cambios tras el descanso fue determinante, una vez realizado el desgaste, y Sebas Urgu se erigió como el héroe con dos ensayos 'estratosféricos'.

No apto para cardíacos, sobre todo porque cada error de Unión Rugby Almería supone 'oro' para los adversarios esta temporada, el partido siempre pareció ser lo que los cruzados quisieran, pero para bueno y para malo. Finalmente se obró la victoria con bonus ofensivo teniendo al 'Hacha' como ejecutor, debido a su velocidad y calidad, primero por la derecha y después por la izquierda, ello por su brillante seguimiento del juego, si bien se tuvo que dar un último aliento en defensa en la que ya declarada 'última jugada' por parte del colegiado. Visto lo visto, parecía increíble tras los gravísimos errores de concentración, pero sí natural si se eliminaban de la historia del encuentro los referidos regalos y las lagunas de intensidad por desconexiones puntuales aprovechadas por el rival.

Mala entrada

Entrada pésima en el partido, la viva imagen del dicho que 'llegar tarde', con un castigo durísimo. Tanto fue así como que URA 'comenzó a jugar' con un 12-0 en contra 'regalado' en medio de una desconcentración terrible para su interés de una vital victoria. Saque inicial, 'ruck', patada defensiva de Industriales mal gestionada y 'touche' a favor almeriense que se 'regala' para facilitar el primer ensayo en contra, por el costado izquierdo, todo dentro del primer minuto. Muy escorado, Gardner transformó para avisar de su capacidad con el pie. El peor de los inicios posible no quedó ahí, puesto que, tras correr detrás de fantasmas durante unos pocos minutos más, una acción defensiva de Emilio Arias acabó en otro 'touche' a favor al sacar al rival del campo también perdida y ensayo.

Esta vez fue acumulando varias fases por delantera con 'pick and go', con una patada a priori más sencilla al estar muy centrada, pero sin embargo errada por el especialista sudafricano. El 12-0 del minuto 7 fue un jarro de agua fría que ya sí despertó a los unionistas, pero en parte con una gran patada de Emilio Arias para 'touche' a favor dentro de diez contraria. Se restableció el orden por fin y se ganó, pero tras acumular fases se eligió patada a palos, transformada, en lugar de buscar el ensayo. Al menos se abrió marcador propio, seguro que buscando ese efecto en las filas de URA, pero empezó a verse que tras hacer puntos volvía una flaqueza que facilitaba el juego madrileño. Así, tras ceder en una melé propia otra 'touche' a Industriales en zona de peligro, llegó otro 'try'.

Era el minuto 20 y encima se estaba en superioridad por la amarilla al apertura local, pero tocaba ese tipo de partido en el que el aficionado sufre. Eso sí, hay quien dice que la victoria, de lograrla, se disfruta más en esas circunstancias y así fue para la expedición almeriense. Se podía hacer daño por delantera y así se demostró con un ensayo de Santiago Martínez a raíz de ser superiores en la melé en el minuto 27. Se vio que con presión unionista se forzaba el error del adversario, pero no se supo aprovechar y el resultado de 19-10 fue inamovible al descanso de un choque muy nivelado. A la tercera 'touche' en 22 propia por fin no hubo problemas y salió una gran jugada a mano que metió a URA a la 'orilla' de la marca. Cuatro melés consecutivas no fueron suficiente.

Respuesta ambiciosa

Tampoco fue efectiva una última jugada, con otra 'touche' a favor cerca del 'try' y con un robo de Ingenieros Industriales que providencialmente se cortó para no irse con males mayores al intermedio. A la vuelta, los locales quisieron apretar y los cruzados respondieron con un ensayo de 'ambición', eligiendo jugar antes de la patada, para poner el marcador muy apretado (19-17). Otra vez llegó lo que pareció una cierta desconexión y casi de inmediato los madrileños tiraron de valentía por delantera para un 'try' similar al almeriense y restablecer su gran distancia (26-17). Una gran patada de saque fue desaprovechada estando en ventaja, sin novedad por tanto en el desarrollo del guión de grandes emociones que se cerraría con final feliz. Se esfumaban las opciones y corría el tiempo.

El gusto por sufrir vio emerger a Sebas Urgu en una tremenda jugada del ala para meterse bajo palos (26-24) y pasaron demasiados minutos disputados con un enorme desgaste físico y la incertidumbre pese a una roja para el conjunto industrial a falta de cuatro minutos para el final. Parecía increíble que siempre se esfumase ese 'último pase', pero otra vez siguió el juego de cerca Urgu, esta vez por el ala izquierda, para con habilidad plantarse en la zona de marca y dar la victoria después confirmada por Graciarena (26-31). Sufrir y más sufrir tocó en la última jugada, pero los cinco puntos disparan a la novena plaza a un Unión Rugby Almería que suma por quinto partido consecutivo y ya tiene 22 en su casillero.