Rugby Unión Rugby Almería busca entrenador Pablo Jiménez deja sus dos puestos en URA. / IDEAL Pablo Jiménez regresa a su 'retiro temporal' después de obrar la permanencia en División de Honor B | Finalizada la promoción, se ha comenzado a preparar la cuarta temporada en la segunda máxima categoría, que se vivirá para URA con un nuevo inquilino de garantías en su banquillo F. L. C. ALMERÍA Martes, 10 julio 2018, 00:14

El paso al lado de Pablo Jiménez dado al término de la segunda campaña en la División de Honor B se ha vuelto a hacer efectivo. Su regreso para hacerse de nuevo responsable de la dirección del primer equipo se produjo 'obligado' por las circunstancias, puesto que la marcha en Liga con el neozelandés Ken Wills conducía inexorablemente a la pérdida de la categoría nacional. Cumplida una misión que parecía casi imposible, rozando incluso eludir una promoción que al final sí hubo de jugarse y que se saldó con éxito, el técnico anunció que regresa a su 'retiro temporal'. La diferencia respecto al año pasado es que, por motivos personales, tampoco ocupará la plaza de director deportivo del club.

Ante esta decisión, la directiva cruzada se puso manos a la obra para que, cuanto antes, puedan cerrarse esas dos figuras clave dentro de la entidad. En ese sentido, se han recibido una gran cantidad de currículums, nacionales pero también extranjeros, de técnicos con mucho interés en venir a consolidar de un modo definitivo a Almería en el grupo C de División de Honor B. Pablo Jiménez era la misma persona para los dos puestos, pero en el futuro las dos funciones se van a ejercer de manera separada, visto el gran crecimiento que el club ha seguido experimentando y las nuevas necesidades que van surgiendo por ello. Habrá un antes y un después con la inminente inauguración del Juan Rojas.

Jiménez explicó el porqué de su decisión después de cinco años. «Tras ser cinco años consecutivo entrenador del primer equipo y director deportivo del club a la vez, tengo que tomar la dolorosa decisión de dejar ambos cargos exclusivamente por motivos personales y digo dolorosa porque mi implicación después de trabajar más de 30 años por el rugby almeriense es máxima y no me resulta nada fácil». Es, como se apuntó, un paso al lado. «No lo dejo para siempre ni tampoco lo dejo totalmente, simplemente bajo mi carga de trabajo; seguiré colaborando con URA en lo que pueda, siempre a las órdenes del nuevo director deportivo, no dejaré tampoco de colaborar con Costa de Almería, uno de los clubes que se integran en URA, pero no puede llevar la carga de trabajo de hasta ahora».

Tiempo no determinado

Matizó sus argumentos con un «esto va a ser por tiempo no determinado todavía, posiblemente un año» y deja la puerta abierta. «Cuando pueda volver a estar disponible lo haré al cien por cien, como lo he hecho siempre». Dio un repaso a lo vivido con satisfacción por el recorrido. «Han sido cinco años de alegrías en los que he podido ver cómo el rugby almeriense, con más de tres décadas de historia, se convertía por fin en un deporte popular, sobre todo muy mediático, y en los que el equipo senior, de la fusión de clubes, alcazaba con jugadores de la tierra la categoría nacional, todos ellos han sido compañeros míos o los he entrenado en categorías inferiores, así que satisfacción enorme».

En su despedida, lanzó un deseo. «Que no perdamos esa identidad y no dejemos de ser un club de cantera, con los pies bien asentados y viendo que los chicos que salten al campo durante los próximos años sigan siendo de cantera, chavales almerienses que sienten el rugby como lo siento yo». Es la línea que la directiva marcó desde el inicio de la andadura del club y ahí el crecimiento que ha conducido a poner al deporte oval como uno de los más seguidos ya en toda la provincia. En ese sentido, Miguel Palanca, presidente de la entidad cruzada, que expresó que «en URA se está muy agradecido a Pablo por el tiempo que ha estado dedicando», recordó que «nosotros seguimos adelante».

Confiado en que la retirada de Jiménez «es solo por un tiempo», repasó que «este año se tiene la inauguración del Juan Rojas, se sigue en la Segunda División y ahora se está en la búsqueda de una persona». Reconoció que ya hay varios candidatos, «y pude haber más en este tiempo», pero se tomará una decisión muy meditada. «Estamos intentando elegir la opción más acertada para el estilo de juego que nosotros queremos desarrollar y tenemos varias de las entrevistas pendientes, estamos trabajando mucho para confeccionar la plantilla para el año que viene, haremos una pequeña reestructuración, sobre todo en el área deportiva, que llevaba Pablo, que va a seguir trasladando todo el trabajo que él estaba haciendo». Como no podía ser de otro modo, «lo que toca es emprender con ilusión esta nueva etapa del rugby de Almería».