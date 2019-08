Voleibol Unicaja encuentra 'la dieta de los títulos' La alimentación es básica para evitar lesiones. / CRISTINA DAO María Giménez Nutrición y el club extienden su relación tras la fructífera experiencia del curso pasado | Se valora la absoluta implicación de esta profesional con el proyecto: «La misión es sacar el rendimiento máximo de cada jugador» JUANJO AGUILERA Sábado, 17 agosto 2019, 00:10

Un año atrás, el club detectó otro modo de mejorar, siempre dentro del proceso de perfeccionamiento permanente que lo ha venido componiendo como actualmente es, encontrando ante esa necesidad de llegar más lejos a la profesional adecuada. De hecho, en María Giménez se han confirmado aunadas todas las características que se entendían claves para el éxito y que no sólo se ciernen a sus extraordinaria formación y amplia experiencia, sino a su altísimo grado de implicación. Además, esa valoración, pasada una temporada, es la misma en la nutricionista. «Para mí ha sido estupenda, mucho mejor de lo que me esperaba, tanto profesionalmente como en la relación personal con el equipo, el cuerpo técnico y toda la gente que hay detrás trabajando para conseguir los mejores resultados».

Esa pasión puesta en su trabajo con la plantilla incluso la trasladó a la grada del Moisés Ruiz. «He asistido a la mayoría de los partidos y he disfrutado muchísimo del 'nivelazo' de nuestro Unicaja Almería», confesó, desde donde siguió muy de cerca el fruto de su aportación profesional a la plantilla ahorradora. «En general, se han portado muy bien y todos han conseguido mejorar su composición corporal al final de la temporada». Todo ese avance se auspició gracias al permanente contacto con el cuerpo técnico blanquiverde, siempre en tono constructivo. «Si en algún momento alguno se despistaba un poco con la alimentación y empeoraba, me lo mandaban rápidamente a la consulta para 'regañarle' un poco y ponerle 'las pilas' de nuevo -entre risas-». La complicidad fue determinante.

El control

Dicho todo ello, y analizados los resultados y la aportación al rendimiento a través de un mayor control alimentario, estaba claro por ambas partes que la relación del Club Voleibol Unicaja Costa de Almería y la nutricionista María Giménez debía de continuar, tal y como se ha confirmado. «Me motiva seguir sobre todo porque me hace continuar estudiando y actualizándome en el ámbito de la nutrición deportiva, ya que salen estudios nuevos constantemente y es importante estar al día para poder aplicarlos a los jugadores y sacar el máximo rendimiento de cada uno». Pero hay algo más, y es que el corazón le palpita en verde. «Además, me hace mucha ilusión formar parte de los que cuidan del equipo, porque me involucro del todo en el proyecto, veo sus avances y mejoras y luego disfruto mucho más los partidos».

En ese sentido, la consecución de la undécima Copa del Rey le hizo saborear por vez primera, y a la primera, las únicas mieles recomendables en grandes dosis en la dieta ahorradora, las del éxito. «La verdad es que fue muy emocionante y me dio muchísima alegría, porque además se lo merecían; no pude estar en ese partido porque me resultó imposible abrir hueco entre mis demás clientes y desplazarme a Melilla, donde se jugó, pero estuve siguiendo la retransmisión en directo y luego lo celebramos cuando volvieron a Almería con el trofeo; lo cierto es que sus victorias me llenan de orgullo y las disfruto como si fueran también un poquito mías». Así se valoró también desde el club, que no dudó en dar continuidad a la relación con una profesional de primer nivel y que ya tiene todo planificado.

En ese sentido, «con los jugadores de la temporada pasada que repiten en el club seguramente será algo más fácil a la hora de planificarles la dieta, porque ya los conozco y sé sus gustos, hábitos, objetivos...», afirmó para acto seguido añadir que «con los nuevos hay más trabajo porque hay que comenzar desde cero, pero eso también motiva». En uno o en otro caso, «en cuanto comience la pretemporada los jugadores irán viniendo a consulta para hacerles el estudio de bioimpedancia, porcentaje de grasa, músculo, grasa visceral y demás, ver así en qué condiciones está cada uno y, en función de eso, pautar una dieta específica personalizada de acuerdo a los objetivos que se quieran conseguir». Desde ahí, el seguimiento que se les hace es continuo. «Durante la temporada irán viniendo en función de las necesidades de cada uno y para el tramo final de la temporada tendrán que volver a consulta para mejorar lo máximo posible y así conseguir un mayor rendimiento deportivo de cara a los últimos partidos, que suelen ser clave».

Ilusionante espera

Espera encontrarse a los jugadores en buenas condiciones, sabida por su parte la profesionalidad del plantel ahorrador. «Ellos saben perfectamente tanto por lo que hablamos en la consulta como por las pautas nutricionales que les he ido dando cómo deben alimentarse para mantenerse bien, aunque también es verdad que en verano es más fácil relajarse con la alimentación y no tienen la misma presión que cuando están en plena temporada, que saben que su forma física es clave para dar lo mejor de si mismos en el campo». Es más, para este año «lo de Europa es 'un notición', ¡ya era hora!», exclamó, algo que afectará a su planificación de dieta. «Sí que cambiará algo porque habrá un mayor desgaste físico y psicológico, y eso hay que tenerlo en cuenta para adaptarla lo máximo posible».

Sintiéndose «totalmente» parte del staff de personas que mayor vinculación tienen con el plantel, dijo asumir con agrado y absoluta responsabilidad una misión clave en el día a día ahorrador. «Me considero dentro de ese grupo que rodea al equipo, el que se encarga de que se encuentren en las mejores condiciones posibles, y es que la nutrición en un deportista profesional es determinante para que obtenga el máximo rendimiento deportivo». Alimentado el cuerpo, desde la grada, como se ha comentado, colabora en el alimento del alma, en el ánimo. «Tenemos que llenar el Moisés Ruiz, es un lujo tener en Almería un equipo de la categoría de Unicaja, que en la temporada pasada demostró ser de los mejores de España ganando la Copa del Rey y llegando a la final de la Superliga, así que animo a todos los almerienses a que se abonen y vayan a ver los partidos porque van a disfrutar muchísimo; ¡yo ya estoy deseando que empiece la temporada para verlos!».