Unicaja empieza tarde
JUANJO AGUILERA Domingo, 6 octubre 2019

Por el frío no debe ser porque el año pasado casi pasó lo mismo y se jugó en las mismas fechas. Unicaja Costa de Almería ha jugado en Los Planos en otoño, invierno y primavera, y difícilmente ha tenido capacidad para sonreír. Ayer tampoco fue el día. Un pésimo inicio de partido, en la final de la Supercopa de España, no sólo hizo a los almerienses perder por números, sino que también lo hizo con ese aspecto tan importante, el psicológico, que hace que la mente pida explicaciones de por qué el equipo no llega a rendir todo lo bien que se pretende.

Hubo reacción en los inicios de los sets segundo y tercero, pero siempre con un final idéntico, marcado por la obligación de jugar con bola alta en ataque para morir en bloqueo, pese a ir manejando el marcador a favor, pero entrando en el error para ver cómo se escapaban los turolenses, muy metidos en el partido y haciéndolo todo casi bien en los momentos más trascendentales de la contienda, con los blanquiverdes demasiado 'agarrotados' en el aspecto mental, interfiriendo este en las intenciones de remontar.

Muy tarde

El saque de Pedro Jukoski hizo mucho daño a Unicaja Costa de Almería en recepción, lo que obligó a Manolo Berenguel a parar el set muy pronto, ante la imposibilidad de ponerle freno a la salida del CV Teruel (5-1), porque sin recepción el bloqueo y defensa -algunas imposibles- del cuadro turolense depararon siempre ventaja. Kukartsev no consiguió puntuar y el equipo de Rivera se escapó pronto (8-1). Manolo Berenguel se vio obligado a agotar sus tiempos muertos.

El equipo almeriense no funcionó. Tuvo muchas dificultades para, con recepción complicada, superar el bloqueo del que hizo gala el conjunto turolense (11-4). A Unicaja Costa de Almería le costó hacer daño con su saque para meterse en el partido, jugándose con certeza al cambio por parte de ambos equipos. Jorge Almansa y Jean Pascal Diedhiou, este por dos veces, cerraron en bloqueo para acortar las diferencias (12-8).

El balón alto hizo sufrir a Unicaja Costa de Almería, con CV Teruel cerrando bien en bloqueo, todo lo contrario que sucedió con el equipo almeriense. Berenguel, desde la zona técnica, lo solicitó en varias ocasiones para tratar de buscar una reacción que no llegó. Un ataque del opuesto Filip Gavenda puso las situación más complicada (16-9).

El saque de Guilherme Hage creó problemas en la recepción del conjunto naranja, que comenzó a ver cómo Unicaja Costa de Almería se acercaba en el marcador (18-13) y Miguel Rivera solicitó tiempo muerto. La réplica condujo a los blanquiverdes al error con dos ataques fuera (20-13). Unicaja continuó sufriendo bastante en recepción y un saque directo de Filip Gavenda cerró el set con un contundente 25-14.

Liguera mejoría, pero...

Se vio un Unicaja Costa de Almería más contundente en la red y en ataque, además inteligente buscando al peor receptor del equipo turolense, Víctor Rodríguez, y los almerienses se manejaron con ventaja de tres puntos en el marcador (2-5), tras buenas lecturas también el bloqueo, con Jean Pascal Diedhiou. Guilherme Hage tiró de inteligencia en ataque para mantener las ventajas.

El saque y ataque de Filip Gavenda devolvió un tanto la igualdad al marcador que se quedó en sólo uno de diferencia, siempre en favor de los ahorradores, que aguantaron con mando el marcador. Un doble toque de Ignacio Sánchez dejó la diferencia en nada (8-8). Pero apareció Guilherme Hage para meter presión con su certero ataque por cuatro y su saque (8-10). Sin embargo, los errores jugaron en favor de CV Teruel que volvió a equilibrar el marcador (13-13).

Ferrera entró al saque en lugar de Jean Pascal, que había errado en sus anteriores intentos y surtió efecto porque el equipo almeriense volvió a recuperar el mando por dos de diferencia en el marcador con saque del palaciego (14-16) y obligar al técnico naranja a detener el partido. Los turolenses buscaron la experiencia de Thomas Ereu, mientras los almerienses tenían más armas en ataque -Guilherme Hage y Kukartsev- para mantener y ampliar la ventaja (15-18). El venezolano fue clave en una mini-reacción que no sirvió de mucho. Con 17-19, el técnico local paró el partido.

La ventaja se esfumó (19-19) con un bloqueo de Jukoski sobre Hage y desde entonces hubo intercambio de golpes, hasta que un saque corto de Víctor Rodríguez dio a los turolenses ventaja en el marcador (22-21), obligando a Manolo Berenguel a pedir el primer tiempo muerto, obligado a jugar sin posibilidad de fallo que sentenciara el set y casi el partido. Un error de Hage concedió a Teruel la primera bola de set (24-22) y llevó a los blanquiverdes de nuevo al banquillo. No los aprovechó porque Unicaja cerró en bloqueo (24-24), pero no evitó más bolas de set, tras dos bloqueos sobre Kukartsev. Unas nuevas dobles de Ignacio Sánchez certificaron el 2-0.

La cabeza

El tercer set comenzó como el segundo, a pesar de que la salida dio ventaja a los turolenses. Un saque directo de Jorge Almansa devolvió un mando 'efímero' a los blanquiverdes (4-5), siempre conscientes de que CV Teruel, con el k-1, igualaría de nuevo el set. Es cierto que con el saque flotante de Jean Pascal la falta turolense para coger ventaja de dos puntos, que fue de cuatro gracias al saque de Pablo Kukartsev (6-10), tras apretar los almerienses en el saque.

Un par de errores hizo remitir las diferencias (12-12) con un saque que tocó la cinta y Thomas Ereu consumó las tablas. Berenguel dio entrada a Dimitriy Baranov. Y la remontada obligó al técnico almeriense el tiempo muerto (13-12), que siguió viendo a su equipo bajar el rendimiento. El almeriense lo intentó todo, con la entrada de Mario Ferrera por Jorge Almansa y la de Jorge Soriano en lugar de Ignacio Sánchez, con el marcador cada vez más complicado (18-13), tras un saque corto de Thomas Ereu, que siguió haciendo muchísimo daño y provocando que Unicaja Costa de Almería se desesperara (19-14).

Con un problema mental que se unió al juego, el equipo almeriense no fue capaz de enderezar el rumbo frente a un cuadro turolense al que todo le fue sobre ruedas, con un buen rendimiento en saque y ataque.