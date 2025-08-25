Unicaja Costa de Almería suda ya sus futuros logros

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 21:58 Comenta Compartir

Las caras de ilusión y la motivación han sido las notas predominantes del arranque de motores del nuevo Unicaja Costa de Almería, además del abundante sudor que desde el 'minuto uno' ha marcado el camino de la plantilla. Trabajo y más trabajo y así durante toda la temporada. La jornada inicial se dividió en tres partes, la primera con la colaboración del Hospital HLA Mediterráneo, por cuyas modélicas instalaciones pasaron jugadores y técnicos para las habituales analíticas de cada inicio de curso. Ya las otras dos cambiaron de escenario y se llevaron a cabo en el Pabellón Moisés Ruiz, mañana y tarde, con las pruebas médicas y las mediciones antropométricas a cargo del staff médico, José García y Jorge Soriano, y con preparación física combinada con el primer contacto con el balón.

Alfredo Cortés, presidente del conjunto almeriense, dio la bienvenida al plantel del nuevo proyecto, que acudió prácticamente íntegro al primer día de la pretemporada. Tan sólo faltó el colocador brasileño Bernardo Westermann, que se incorporará a la disciplina de grupo mañana miércoles. Así, se reunieron por primera vez los centrales Borja Ruiz, Jorge Fernández, Aleix Tarrazo y Joaquín Cañadas, los líberos Paquillo Fernández y Alejandro Moya, el colocador Jesús Ríos, el opuesto Ángel Rodríguez y los receptores Fran Iribarne, Pepe Villalba, Mikko Räsänen, Mario García y Davit Katchiperadze 'Dato'. Se unieron dos jugadores de la cantera convocados por Pablo Ruiz, el junior Fran Oliver, que puede jugar de líbero y de receptor, y el juvenil Alejandro Fernández, que lo puede hacer opuesto o de central.

Compromiso absoluto

El compromiso del primer equipo ahorrador es absoluto de cara a luchar por grandes logros en una ilusionante temporada, como bien ha quedado claro desde el mismo inicio, viéndose la buena química que se genera entre el grupo. Mezcla de veteranía y juventud descarada, con mucho acento almeriense, Unicaja Costa de Almería 2025/2026 ha supuesto tanto un reencuentro para quienes han compartido vestuario anteriormente como la consecución del deseo de jugar juntos para quienes hasta el momento han sido rivales en la pista. En esas sensaciones positivas tienen cabida con un enorme peso específico el hambre y la ambición de la nueva hornada de jóvenes, cinco internacionales con España y con Georgia, quienes van a buscar su oportunidad de irrumpir con fuerza en el voleibol profesional.

A Pablo Ruiz le gusta lo que ha percibido de entrada. «Estoy muy contento. Se ve que todo el mundo tiene mucha ilusión, que la gente tenía ganas de empezar, que cómo está formado el propio grupo nos ilusiona a todos los que lo formamos, tanto a jugadores como a cuerpo técnico… ya en el primer entrenamiento ves las ganas, sobre todo de los jugadores veteranos, ya que siempre es más difícil empezar la pretemporada cuando ya tienes esta experiencia». Algo a simple vista es que «desde fuera se ve que son jugadores altos, con características físicas importantes», elegidos por él mismo con una intención clara. Ésta no es otra que «con la experiencia del año anterior y, pensando el equipo en general, se ha buscado que tenga soluciones» analizó el técnico blanquiverde.

Distintos perfiles

El entrenador de Unicaja Costa de Almería lo explicó. «Antes tuvimos problemas en situaciones concretas y no había soluciones en momentos importantes, así que lo que se ha buscado es que sí podamos contar con jugadores con distintos perfiles y que nos puedan ayudar en momentos donde la situación se pone complicada». De este modo, aseguró que «todas las posiciones están bien cubiertas con perfiles muy distintos;en recepción gente que recibe más y gente que ataca más;centrales también, ya que tenemos cuatro y unos tienen más perfil bloqueador y otros con más perfil atacando…, entonces nos da muchas formas distintas de juego y variantes que podemos utilizar en función del equipo contrario», relató.

Queriendo resultados en el corto plazo, el proyecto que ha creado la entidad blanquiverde mira también al futuro y lo hace con optimismo. «Creo que, como club, es importante que pensemos en el medio y el largo plazo, que consigamos asentar jugadores de Almería que tengan posibilidades de jugar a alto nivel y que estos jugadores se formen con nosotros, que participen cada vez más, poco a poco, que sean una referencia tanto en Almería, como en Andalucía, y que los chicos crezcan aquí», confesó Pablo Ruiz.

La respuesta de todos los participantes en esta primera sesión es excelente en un arranque muy exigente por parte del cuerpo técnico, sudando 'la gota gorda' en una preparación física llevadera en cuanto a su propuesta, con circuitos y juegos, y que sacia también las ganas de tocar balón, elemento central desde el primer día en el que se trabaja ya pensando en la nueva temporada, que se pone en marcha el 25 de octubre en Soria.