Fran Iribarne supera el triple bloqueo de Del Carmen, Vigil y De Mello, Francis Cazorla
Voleibol

Unicaja Costa de Almería sabe jugar, sufrir y ganar

Unicaja Costa de Almería gana con solvencia los dos primeros sets y el tercero lo hace remontando a un correoso UC3M Leganés

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

Ganar está bien, pero si se hace sufriendo las cosas tienen otro matiz, más épico y hasta con mejor sabor. Unicaja Costa de Almería demostró ... ante UC3M Leganés, un equipo correoso que responde a la igualdad instalada en la Superliga Masculina, que sabe jugar y, sobre todo, sufrir. Eso habla de la también madurez de un equipo que seguro que 'crece' con gestas de este tipo. Todo como consecuencia de un partido en el que hubo un gran rendimiento en ataque, pero sobre todo con un buen saque que provocó dificultades a la hora de que UC3M Leganés pudiera 'generar' en acciones de ataque.

