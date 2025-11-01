Unicaja Costa de Almería sabe jugar, sufrir y ganar

Ganar está bien, pero si se hace sufriendo las cosas tienen otro matiz, más épico y hasta con mejor sabor. Unicaja Costa de Almería demostró ... ante UC3M Leganés, un equipo correoso que responde a la igualdad instalada en la Superliga Masculina, que sabe jugar y, sobre todo, sufrir. Eso habla de la también madurez de un equipo que seguro que 'crece' con gestas de este tipo. Todo como consecuencia de un partido en el que hubo un gran rendimiento en ataque, pero sobre todo con un buen saque que provocó dificultades a la hora de que UC3M Leganés pudiera 'generar' en acciones de ataque.

Los blanquiverdes suman un triunfo sólido como consecuencia del nivel competitivo de los jugadores utilizados por Pablo Ruiz, con exhibición de Bernardo Westermann haciendo jugar al equipo con ventaja, con Fran Iribarne firmando 13 puntos para ser el máximo anotador del conjunto ahorrador.

Solvencia

comenzó haciendo daño Leganés, obligando a Unicaja Costa de Almería a jugar con bola separada y, por tanto, metiendo presión a los blanquiverdes, con dificultad para puntuar. Por dos veces logró entablar el set (2-2 y 5-5)., con Fran Iribarne atacando por zona 4. El almeriense se echó el equipo a la espalda y su tercer ataque supuso estar delante en el marcador por primera vez (7-6). Los ahorradores, con el saque de Ángel Rodríguez crecieron buscando en el saque a Víctor Bouza (10-7), activando la alarma en Álvaro Tejero que paró el set. Unicaja jugaba 'crecido' y un bloqueo de Villalba puso la diferencia en cuatro (12-8).

Bernardo Westermann manejaba bien a los suyos con variedad en el ataque. Sin embargo, un balón que tocó la red 'desactivó' a los blanquiverdes, Vanco hizo el punto 13 y Pablo Ruiz paró el set porque estaban a uno (14-13), que de salida puso las tablas en el marcador. Unicaja Costa de Almería mejoró en lectura, atento a los 'free' para cerrar 'la puerta'. Fran Iribarne puso el 18-15 y Leganés agotó sus tiempos muertos, con Jorge Fernández haciendo daño con el saque.

Con Fran Iribarne en nueve metros, se cimentó la ventaja buscando a Gabriel de Carmen, que falló primero en recepción y después en el saque (23-17). Un error al saque de Felipe de Mello puso bola de set para los almerienses. Evitó el triunfo Vásquez, en primera instancia, pero no impidió que Jorge Fernández cerrara el set con un ataque por el centro.

Defensa y lectura

La segunda manga el que mandó de salida fue el equipo almeriense que pronto consiguió ventaja por dos (3-1) a base de buen saque y lectura. El saque de Leganés, sin embargo, permitió poner las tablas. Unicaja Costa de Almería leía bien y Bernardo Westermann lo aprovechaba para construir por punta, sin bloqueo, para hacer daño. Pepe Villalba, desde zona de saque, hizo crecer al equipo obligando a Leganés a jugar con bola separada. El 7-4 activó el tiempo de Tejero. Arregló poco porque Villalba provocó un 'hoyo' en la recepción visitante. Jorge Fernández lo leyó un su bloqueo puso el 8-4 y el gran trabajo defensivo siguió abriendo el camino. Tejero introdujo a Lukas Rojas, pero no consiguió frenar el ímpetu ahorrador que se lucía con Westermann atacando (11-6). El brasileño lucía a los suyos con bolas rápidas, Ángel Rodríguez firmó el 14-9.

Pero Leganés no estaba derrotado. Por el centro se enganchaba con Vásquez y con el saque de Rojas se metía (14-11). También por ahí, Jorge Fernández se fue al intercambio de golpes (16-12) y el error de Rojas, con la defensa almeriense quitando las manos, llevó el set a otro parón (17-13). Ese intercambio de golpes benefició a quien transitaba por la seguridad. Sólo el riesgo provocó errores, los mismos que Leganés que debía hacerlo si quería crecer en el set (20-15), tras bloqueo de Pepe Villalba. Esa forma de puntuar la 'despreciaron' las manos blandas visitantes. Räsänen, que entró al cambio por Ángel Rodríguez, puso el triunfo parcial a tres puntos (22-16). Iribarne 'descontó' con una pipe y Vigil puso el set a las puertas fallando el saque (24-18). Bernardo Westermann puso el 25-18, al segundo toque.

Desde atrás

En el inicio del tercer set faltó decisión para atacar y el set estuvo igualado. Leganés arriesgaba para sacar ventaja, pero el error 'tentaba' al equipo ahorrador. El saque de Vásquez y el ataque de Rojas impidió jugar a Unicaja (2-4), sin dificultad para puntuar por el centro cuando la recepción llegaba. Leganés mandaba, aunque con mínima ventaja (4-6). Sin embargo, un ataque de Ángel Rodríguez y un bloqueo de Borja entablaron el partido (6-6). Vigil permitió a Leganés sentirse fuerte con su saque y el error ahorrador separó los méritos (6-9), tras bloqueo sobre Ángel Rodríguez, que se sentó para dar entrada a Mikko Räsänen. Westermann, con bola separada, buscaba a Irinarne y Villalba (9-10) para sumar, tras falta de Bouza.

Iribarne, con sus ataques por punta, envenenaba la defensa de Leganés y, tras una gran defensa de Moya, puso las tablas (14-14). Con su saque, un balón pasado provocó la primera ventaja con el set avanzado (16-15), perdida con dos ataques fallados por Borja Ruiz (16-18). Recuperó saque y Räsänen perjudicó a la recepción de Leganés que pasó la bola y Villalba cerró por cuatro (19-19), con tiempo de Tejero. El intercambio de anotación rodeó el tramo final de incertidumbre (22-23), con tiempo de Pablo Ruiz. Del Carmen puso bola de set para Leganés (23-24), con otro tiempo local. Tras desperdiciar la segunda, Tejero paró el set (25-25). Räsänen, de saque, dio balón de partido a Unicaja. Villalba firmó la segunda y trabajando en defensa, tras su saque, Fran Iribarne cerró el partido.