Unicaja Costa de Almería debe «perde el miedo al ataque»

El debut de Israel Rodríguez como técnico de Unicaja Costa de Almería no fue una simple entrada en un banquillo, fue una irrupción emocional, una ... vuelta al territorio donde aprendió a sentir el peso exacto del voleibol y su respiración. Se presentó ante su gente con una mezcla de temple y vértigo, aunque él lo describe desde un lugar profundamente íntimo, desde una emoción que se antepone al miedo. En su estreno frente a Servigroup Playas de. Benidorm, en ese punto donde confluyen los recuerdos de jugador y las responsabilidades del entrenador, lo que brotó no fueron dudas, sino un impulso irreprimible, un latido que exigía movimiento, participación, cuerpo. Así lo explicaba, con la transparencia de quien no pretende esconder lo que siente. «Bueno, nervios no, la verdad. Era más emoción que nervios y ansiedad de que empezara ya. De hecho, ahí en el partido me entraban ganas de entrar en la pista, pero nervios no. Mucha alegría, por supuesto, de volver aquí, de volver, en este caso, en el banquillo. Y, sobre todo, contento con la victoria».

La victoria fue más que un número, se trató del primer ladrillo en una obra que aún está por levantarse. Israel observaba el partido desde la mirada de quien conoce el juego por dentro, desde el que ha sido bloqueador, receptor, competidor y ahora es arquitecto. Sabe que cada encuentro revela defectos, que cada set ilumina un rincón que necesita pulido, que en el voleibol la perfección no es un destino sino una búsqueda permanente. Lo expresaba con una lucidez casi metódica, sin perder nunca la raíz emocional que sostiene sus palabras. «Sí, con los partidos al final se sacan muchas conclusiones. Defectos de los equipos que se pueden ir trabajando. Y lo importante al final para nosotros sobre todo era la victoria. A partir de ahí, evidentemente, veremos el partido y veremos lo que se ha fallado. Pues siempre, a pesar de la victoria, siempre hay errores, evidentemente. Todos los equipos los tienen. Y trabajar esta semana, que tenemos una semana complicada también, porque tenemos partidos entre semana. Es decir, que tampoco tenemos mucho tiempo de trabajar. Pero los días que tengamos sí que trabajaremos lo que se ha visto. Que el equipo ha tenido ahí un poco más de dificultades. Pero, en general, yo creo que el juego ha sido bueno. Al final, sobre todo, hemos tocado, hemos estado casi todo el partido tocando muchas bolas en bloqueo, al final ya en defensa. Ese es el camino. Ese es el camino de, como digo siempre, darle el máximo. Y en los partidos como éste, pues estar tocando muchas bolas, sobre todo en defensa. Y con poco error, que eso yo creo que ha ido bien. Tengo que mirar estadísticas y demás, pero yo creo que el error ha ido bien».

Sin tregua

El calendario no concede tregua y él lo sabe. El equipo debe viajar, competir, sostener el pulso competitivo sin tiempo para asentar las ideas nuevas. Pero para el sevillano ese ritmo no es sólo una amenaza, también es una oportunidad, una forma de mantener al grupo despierto, hambriento, conectado al presente inmediato. Él mismo lo definía desde la claridad y la crudeza del calendario de la Superliga. «Sí, sí. Ya, como te he dicho, tenemos una semana por delante complicada. Con dos salidas, tanto la primera en Teruel como la segunda en Canarias el sábado. Son dos partidos complicados, pero estamos en una Liga que la verdad que yo, el poco tiempo que he tenido para ver los demás equipos, la verdad que es una Liga que ha subido de nivel respecto a los otros años. Se han reforzado muy bien los equipos y la verdad que todos los equipos te ponen contra las cuerdas. Entonces hay que pensar de que dando el máximo, al menos tener la satisfacción de que el equipo lo ha hecho todo. Por lo menos es lo que le digo a los chicos, que cuando salgan del partido tener la sensación de que lo han dado todo. Ya después se verá si se ha ganado o se ha perdido, pero por lo menos dar el máximo siempre».

En su mirada hacia los jugadores aparecía otra capa de su filosofía, la agresividad bien entendida. No es violencia, no es golpeo vacío. Es un posicionamiento del cuerpo y del alma ante el balón, una forma de asumir el riesgo inherente al alto nivel. Él lo vivió desde dentro, sintió en sus manos la tensión de cada ataque y en sus piernas la responsabilidad de cada defensa. Ahora busca en sus jugadores ese mismo espíritu, esa actitud que no negocia con el miedo. Y lo expresaba con la crudeza y la autenticidad de quien habla desde la memoria y no desde el manual. «Yo se lo acentúo, porque los equipos al final, o cuando sí era jugador, como bien dices, ese nivel de agresividad que hay que tener para, no agresividad de darle una hostia a nadie, se habla de agresividad siempre en el voley cuando hay mucha defensa, mucho toque, de bloqueo, ataque. No hay que tener miedo al ataque, cuando una bola es buena no hay que tener miedo. Siempre cuando una bola viene un poquito peor, se trabaja. Pero sobre todo que no tengas miedo de tirar, que al final esto es voley de alto nivel y hay que ser agresivo en todos los aspectos».

Más al acabar

El debut de Israel, en realidad, no termina cuando el árbitro pita el final del partido. Continúa en la noche, en la revisión mental de cada jugada, en el repaso de las estadísticas, en esa necesidad insaciable de seguir creciendo, de elevar al equipo a una altura que todavía no tiene pero que él ya visualiza. Su estreno es un poema de decisiones, un atrevimiento, un regreso a casa desde un lugar distinto, más ancho, más exigente.

Porque Israel Rodríguez no sólo ganó un partido que servía para romper. Una racha de tres derrotas consecutivas, con muchos 'pájaros' dando vueltas en la cabeza porque el segundo set se perdió como muchos de los que se han ido esta Liga, teniendo un marcador a favor y no cerrarlo. Ante Benidorm, inauguró una manera de sostener al equipo, de devolverle identidad, de tatuar en su juego esa agresividad sensata que él defiende, esa emoción que él sintió al volver a pisar el mismo suelo donde una vez jugó, soñó, cayó, se levantó y aprendió. Y ahora, desde el banquillo, vuelve a hacerlo.