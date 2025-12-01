Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Israel Rodríguez pide intensidad a sus jugadores. Teresa Reverte
Voleibol

Unicaja Costa de Almería debe «perde el miedo al ataque»

Israel Rodríguez debuta en Unicaja Costa de Almería destacando la agresividad inteligente y la valentía de su equipo en la Superliga

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:43

Comenta

El debut de Israel Rodríguez como técnico de Unicaja Costa de Almería no fue una simple entrada en un banquillo, fue una irrupción emocional, una ... vuelta al territorio donde aprendió a sentir el peso exacto del voleibol y su respiración. Se presentó ante su gente con una mezcla de temple y vértigo, aunque él lo describe desde un lugar profundamente íntimo, desde una emoción que se antepone al miedo. En su estreno frente a Servigroup Playas de. Benidorm, en ese punto donde confluyen los recuerdos de jugador y las responsabilidades del entrenador, lo que brotó no fueron dudas, sino un impulso irreprimible, un latido que exigía movimiento, participación, cuerpo. Así lo explicaba, con la transparencia de quien no pretende esconder lo que siente. «Bueno, nervios no, la verdad. Era más emoción que nervios y ansiedad de que empezara ya. De hecho, ahí en el partido me entraban ganas de entrar en la pista, pero nervios no. Mucha alegría, por supuesto, de volver aquí, de volver, en este caso, en el banquillo. Y, sobre todo, contento con la victoria».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

