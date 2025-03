Unicaja Costa de Almería pierde el primer partido del playoff sin jugar

JUANJO AGUILERA Viernes, 2 de abril 2021, 21:56 | Actualizado 22:05h. Comenta Compartir

A las 20.25 horas de este viernes ha llegado la comunicación oficial por parte de la RFEVB que sentencia el resultado del primer partido de la semifinal entre Unicaja Costa de Almería y CV Teruel. Será de 0-3 por un positivo en las filas ahorradoras, pese a que los once restantes jugadores han resultado negativos en dos pruebas a lo largo de la semana. Dicha comunicación es del siguiente tenor literal: «Habida cuenta del resultado positivo por COVID-19 de un miembro del equipo Unicaja Costa de Almería y la susceptibilidad de infección del resto de la plantilla comunicada por el club, la RFEVB informa que el partido (…) no se celebrará y será de aplicación lo establecido en las Normas Generales de competición vigentes». En ellas se habla de aplazamientos y tres supuestos de 'falta de fechas', siendo uno de ellos el playoff. A pesar de ello, el ente federativo ha dejado abierta una vía al entendimiento para nueva fecha, con negativa de Teruel, que ahora manda en la serie semifinal 1-0.

Desde el Club Voleibol Unicaja Costa de Almería, y entendiendo que se comete una injusticia con el trabajo que han realizado sus jugadores y técnicos para llegar hasta aquí, ha intentado agotar todas las vías tanto con el adversario como con la propia Federación Española. Además, se quiere dejar claro que se ha actuado de buena fe y con responsabilidad en todo momento, de manera absolutamente transparente, toda vez que se ha anunciado el positivo de su jugador incluso mucho antes de que se sepa de manera oficial, algo que, por cierto, a esta hora todavía no ha pasado. Aun no se ha comunicado a la persona interesada dicho positivo, y pese a ello, se han vuelto a realizar las pruebas a todos los demás, negativos y preparados para jugar, y se ha hecho constar esa comunicación extraoficial a Federación, a pesar de saber las posibles consecuencias que finalmente ha acarreado el ser responsables.

Así, pierde sin poder jugar el primer partido y se ve obligado a una remontada épica, una más, para poder acceder a la final, arrancando por atrás desde el mismo final de la serie de cuartos de final frente a Río Duero Soria. Tras comunicarse desde el club soriano dos positivos en su plantilla el lunes, día de descanso del plantel verde, se puso en funcionamiento el protocolo habitual y se suspendió el primer entreno de la semana de cara al 'partido uno' de semifinal. Pesas de la matinal del martes sustituidas por una visita al Hospital HLA Mediterráneo, y todos los resultados fueron negativos. Con el 'salvoconducto' se acudió al gimnasio el mismo martes, en sesión vespertina, y se trabajó con total normalidad. La planificación de la semana continuó con sesión técnica al día siguiente por la mañana, miércoles, al término de la cual Jean Pascal dijo sentirse «fatigado». La orden de Manolo Berenguel fue que por la tarde no acudiese, en actitud preventiva, tal y como cumplió el central.

La evolución de su salud, derivando a fiebre, articuló una nueva prueba COVID-19 para él jueves. Además, a mitad de ese entrenamiento vespertino del miércoles, se retiró Fran Iribarne con una indisposición, e igualmente se realizó una prueba al día siguiente, por separado respecto a Jean Pascal. El jueves se trabajó en doble sesión de pesas y técnico sin la participación de ninguno de los dos citados jugadores, a la espera de los resultados. El receptor almeriense dio negativo, pero no así el central, cuyo positivo 'extraoficial' una vez más originó la puesta en marcha de una segunda cita en tres días al Hospital HLA Mediterráneo. Esto sucedió en la mañana de este viernes, de nuevo con resultados negativos en todos los test realizados.

Tal cual se recabó toda la información, se comunicó a la Real Federación Española de Voleibol, que determinó la 'no celebración' del primer partido, a disputarse a las 12.00 horas de este sábado en el Moisés Ruiz, pero a su vez dejando vía abierta al entendimiento entre ambos clubes para alcanzar un acuerdo de fecha de disputa del encuentro. Esto finalmente no ha sido posible, pese a adaptarse la entidad verde a todas las opciones que pudieran tener cabida, y se ha visto abocado a la derrota… sin poder jugar. Unicaja Costa de Almería pide disculpas a su afición por no poder ofrecerles el espectáculo que esperaban ver frente al gran rival de la última década y media, sobre todo sabiendo la enorme expectación que tal encuentro había, una vez más, despertado ya no solo entre los más fieles seguidores, sino en el universo vóley. En todo caso, solo la mala suerte de un 'positivo adquirido' no va a cambiar la línea de responsabilidad y buen hacer que se ha tenido hasta el momento.