Voleibol Un Unicaja con buenas sensaciones Álex Fernández y Jorge Almansa preparan la primera jornada de la pretemporada. / PACO ALONSO Álex Fernández y Jorge Almansa destacan el buen ambiente de este 'nuevo' equipo JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 8 septiembre 2019, 00:34

Jorge Almansa y Álex Fernández son dos jugadores con mucho peso dentro de la plantilla blanquiverde. Los dos, después de tres semanas de entrenamiento, miran fijamente a la disputa de partidos, convencidos de que las sensaciones, sin juego, son buenas en un grupo donde, pese a las muchas llegadas, se puede decir que pocos son nuevos. Jugadores como Ignacio Sánchez, Guilherme Hage o Jean Pascal Diedhiou llevan la blanquiverde como segunda piel, tras haber defendido los colores del equipo que dirige Manolo Berenguel.

El cartagenero llega motivado. En la recta final de la pasada temporada, el infortunio hizo acto de presencia en el entrenamiento ahorrador y se tuvo que despedir para el resto de la temporada. Un pisotón a Monfort cayendo de un salto ocasionó que se le torciese el tobillo y ya no pudo jugar la última jornada ni tampoco ayudar en pista en la semifinal ante Ibiza ni en la final frente a Teruel. «Después de una lesión importante ha habido mucho gimnasio para recuperar, que no es fácil, al menos no tener tantas molestias, y poder estar lo antes posible».

Álex Fernández, mientras, llega ilusionado porque se siente bien y se nota, lo que es una garantía de éxito para una temporada que comenzará en menos un mes con la Supercopa. Mira con expectación lo que resta, apoyado en lo ya recorrido de la pretemporada. «Han sido tres semanas de mucho trabajo, mucha carga de pesas, pero la verdad es que he visto a la gente muy comprometida, trabajando bien todos los días, con ganas de demostrar que viene aquí para luchar por los títulos». Sin superstición, 13 campañas lo contemplan, y a la décimo cuarta entra como a la primera, haciendo valer su bagaje para un 'sí' rotundo a la ilusión... sin precipitarse. «Es pronto, vamos a esperar a los amistosos y ya diré si algo me sorprende, pero destaco las ganas de la gente de demostrar, sobre todo los nuevos, que quieren enseñar quiénes son».

Casi medio año

Lesionado a finales de marzo, la competición oficial la iniciará seis meses después y con ganas. «El tobillo está respondiendo, hemos trabajado para que estuviese fuerte y después de tantos meses sin tocar la pista, sin saltar y demás, tenemos los típicos problemas de pretemporada, pero nada más allá, y toca seguir trabajando y cargando para aguantar una temporada larga». Voz más que autorizada para una primera valoración, no se precipitó. «Es muy pronto para hablar, porque estas semanas son de mucha carga física y no se termina de ver el juego ni la técnica de cada uno al estar el cuerpo cargado; cuando uno no tiene un problema, lo tiene otro, cuando las agujetas de uno todavía están intactas, a otro le afectan, así que es un poco pronto, pero sí que es verdad que el grupo que se está formando, en el que estamos trabajando juntos, es bueno y se trabaja a gusto».

Álex Fernández expuso, en el aspecto de las sensaciones, que «hemos completado un gran periodo de muchas repeticiones y cosas muy básicas en el aspecto táctico de entrenamiento, con un balance bastante bueno, y empezar dos semanas antes creo que lo vamos a notar y nos va a venir bien». Todos los ahorradores se han cuidado bien durante el verano, en parte motivo por el que se ha comenzado muy fuerte desde el inicio de la pretemporada, pero igual de importante es la creación del ambiente de camaradería y apoyo entre los integrantes del plantel. «Estos primeros días se ha notado bastante unión y una gran piña de equipo, y eso siempre es bueno que pase al principio; estamos conociendo a los nuevos y son súper buena gente, crean buen ambiente en el grupo y a la larga va a ser idóneo; de momento estoy muy contento».

Para el cartagenero, las valoraciones llegarán con los partidos. «A ver si por fin comenzamos a jugar partidos que, aunque oficiales, sí que empezamos a rodarnos, a coger pronto la sensación del juego y disfrutar, pues tenemos ganas de tener esa técnica y ese juego, más que el físico». Dijo querer «un poco todo, coger buenas sensaciones en un nivel bueno de encuentros y la clave es que nos compenetremos y hagamos unos buenos partidos para llegar en un mes a por el título 30». Además, convencido que lo que viene en pretemporada «son partidos importantes los que se han planificado contra equipos grandes y hay que aprovecharlos, coger un buen ritmo y las mejores sensaciones posibles».

Pasado blanquiverde

En este 'nuevo' Unicaja hay muchas caras del pasado. El canario señaló que «somos gente que ya ha estado junta, que ya ha jugado en Unicaja, que ya ha ganado títulos aquí... son nuevos, pero nuevos veteranos, no de 23 años que vienen a abrirse un hueco en este deporte, sino veteranos que ya saben de qué va esto y por eso van a tope desde el principio». Además, ya se ha superado 'lo peor'. «Estas semanas han sido un poco más pesadas, porque ha habido mucha carga física, pero ahora empiezan los entrenamientos diferentes, más dinámicos, más seis contra seis, y la verdad es que es más ilusionante venir a entrenar, te entran más ganas, vas viendo cómo va subiendo el nivel del equipo con esos seis contra seis, y por eso estamos con muchas ganas de que vengan los amistosos ya». La primera 'puesta de corto' será en Garrucha la próxima semana, momento esperado con gran motivación.

Partidos que serán importantes de cara a preparar el primer título de la temporada. «Se dice un mes y parece que pasa rápido, es verdad, pero hay mucho trabajo que hacer antes; esperemos dentro de un mes estar en condiciones óptimas y buenísimas para intentar ganar la Supercopa, pero sí que en cierta medida hay que mirarlo como si estuviese a la vuelta de la esquina para llegar en plenitud y lo mejor posible y ganar el título», indicó Jorge Almansa.

Fernández echaba un vistazo al calendario y para el día 5 de octubre la Supercopa atrae mucho. «Este año estamos mucho mejor preparados que el pasado; son dos semanas más de trabajo, gente más unida en el sentido que jugar más tiempo juntos, y no hay otro mensaje que salir allí a ganarla; el año pasado es verdad que había mucha gente nueva y quince días menos de entrenamiento y eso se nota; en Teruel otra vez, no sé si van cinco años consecutivos allí, pero la mentalidad es salir a ganarla».

A título por temporada

Álex Fernández destaca porque su pasado en Almería habla de al menos un título por temporada de blanquiverde. «Ojalá que la estadística siga sonando por ese lado; estoy con muchas ganas de seguir ganando títulos y por eso sigo aquí, y yo creo que en Unicaja lo factible, todos los años, es ir a por todos los títulos; la verdad es que se ve materia prima para lograrlo este año también».

Como puede ser el reencuentro con Europa. «Para todo jugador es muy ilusionante jugar en Europa, pero yo sobre todo pienso en el beneficio de la ciudad; que venga otra vez la competición europea a Almería, que la gente venga a ver partidos de nivel... creo que es muy ilusionante para el club y para la ciudad. Se va a vivir mucho voleibol y eso es muy emocionante, van a ser partidos intensos». Tampoco se precipitó en Challenge Cup. «Esperé a ver el resultado del sorteo en Instagram; es bastante ilusionante, el primer equipo que nos toca hay que verlo, hay que ver el comienzo de su liga; son partidos importantes, competición europea, partidos que juegas fuera siempre son difíciles, aunque la Liga no sea muy potente, jugar fuera siempre es complicado».

Lo que está claro es que el insular es feliz rodeado de todas las personas que forman Unicaja Costa de Almería, más potente en ataque. «Este año, el punto fuerte en el refuerzo ha sido el ataque, tenemos a Hage por cuatro, a Pablo por dos, que son dos puntales llamados a ser los que más puntuación anoten, y por ese lado el club se ha reforzado muy bien, pero tenemos que esperar a los partidos». En cuanto al citado Hage, es un gran apoyo para Álex. «Muy contento con su vuelta al equipo, muy ilusionado porque es un tío que va a dar un alto rendimiento, de mucha calidad y que sabemos que va a mantener el equipo arriba, y en lo personal, encantado porque es el tercer año que voy a jugar con él; los otros dos años hemos ganado títulos, nos conocemos mucho, nos caemos muy, muy bien, así que genial».

Difícil, pero interesante

Jorge Almansa tendrá una dura pelea por la titularidad, ya que en su puesto habrá mucha competencia, «pero es bueno porque nos va a dar un salto de calidad a todos; luego las temporadas son muy largas, hacemos falta todos los jugadores, es imposible estar ocho meses a un nivel altísimo y habrá que tirar de todos; hay que dar competencia y esperemos que entre unos y otros aguantemos un nivel óptimo para pelear por todo y ganar títulos».

En su posición destaca el regreso de Hage y la elevación del nivel general de ataque del equipo. «Guilherme y Kukartsev son atacantes muy fuertes, esperemos que estén a la altura o a la mitad que estuvieron el año pasado en sus respectivos clubes, y la verdad es que Amado y Baranov son jugadores que la cogen a una altura considerable, así que ojalá que efectivamente sean mínimo la mitad de lo que tenemos en mente para que estén a la altura y estén ayudando al club en todo momento».

Los dos referidos forman la línea de centrales junto con Jean Pascal Diedhieu, todos con la misión complicada de cubrir el hueco de un histórico. «Al final Borja la verdad es que no es tarea fácil suplirlo, pero entre todos vamos a sacar adelante esa falta y que no se note mucho e, incluso, por qué no, que sean jugadores importantes que durante el año marquen y tengan un peso en el equipo para ayudar en todas las facetas del juego». En ese sentido, destacó que «Jean y Baranov son muy fuertes, Amado acaba de llegar, pero viene en plena forma, y seguro que los tres lo van a hacer de manera espectacular». La confianza en el bloque mostrado por Jorge Almansa es motivo de optimismo para la hinchada de Unicaja Costa de Almería de cara a una temporada en la que se optará a cuatro títulos y en la que el '7' blanquiverde se quiere sacar la espina clavada en un tobillo que ahora y, según él mismo escribe en redes, «es de acero».