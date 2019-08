Voleibol Unicaja Almería marca la recta final de su campaña de abonos con descuento La pasada temporada se registró un récord con más de 500 abonados en las gradas del Moisés Ruiz. Los seguidores del equipo ahorrador tienen la última oportunidad para conseguir su carné para la Superliga y CEV Challenge Cup J. N. ALMERÍA Miércoles, 14 agosto 2019, 00:56

Precios 'de locura' para vivir el deporte del más alto nivel ya no solamente nacional, sino continental, un magno espectáculo al alcance de todos los bolsillos y, como no, ser parte de la leyenda del club más laureado de la historia del voley español. Todo eso y muchas más cosas contienen los 45 centímetros cuadrados del carné de abonado del Club Voleibol Unicaja Costa de Almería, que se dispone a afrontar su temporada 31 en la máxima categoría y a luchar por cuatro títulos, buscando el más difícil todavía y retando al 'triplete' con un logro aún más histórico si cabe.

Sin embargo, a la entidad ahorradora no se le olvida que los 29 entorchados que luce su vitrina, más el subcampeonato de Europa y las cuatro 'final four', se han logrado en gran medida gracias al apoyo de la afición. Así, tras el récord de abonados que se logró en la temporada pasada, superando el medio millar, se están dando todas las facilidades para conservar a todos ellos y elevar el techo todo lo que se pueda.

Uniendo renovación y nuevos, con mejor precio para los que repiten pero también con grandes descuentos para los que se sumen antes del sábado próximo, día 17 de agosto, la primera oleada de la campaña de abonos 2019-2020 apura las horas en una horquilla que se mueve entre los 20 y los 50 euros por el paquete completo de partidos tanto nacionales como internacionales. De hecho, el mínimo está en la fase regular de la Superliga, con 11 encuentros, más uno de los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup, con un total de 12 en el peor de los casos y «con toda la humildad», como destacaron desde la entidad ahorradora. Eso sucedería si no se clasificara para la disputa de los play off y cayese en la primera ronda europea. Y es que es máxima del club no dar nada por hecho e ir fase a fase, partido a partido, elevando el objetivo marcado a medida que se logra el anterior, pero sabiendo que en las últimas 28 temporadas el equipo ha logrado clasificarse entre los cuatro primeros de la Superliga y que en sus 22 campañas por Europa nunca ha sucumbido en un primer cruce.

Competir al máximo

Por lo tanto, el peso de la historia y la confección de una plantilla tan fuerte como la de esta temporada 2019-2020 invita a pensar en que serán bastantes más las citas a afrontar ante la fiel afición, hasta elevarse hasta prácticamente el doble.

La ambición es absoluta, pero debe ser compartida en una ocasión histórica como es la vuelta a competición europea tras siete años de ausencia obligada por motivos económicos. En todo caso, un vez más el Club Voleibol Unicaja Costa de Almería ha dejado claro con su política de precios que no busca dinero con su campaña de abonos, sino el plus de la grada, el aliento de la hinchada, ese jugador número '7' en cada punto. Se prefiere llenar el Moisés Ruiz a llenar el bolsillo y de ahí surge el establecimiento de unos descuentos extraordinarios para los que restan pocos días. Dada la intención de beneficiar a cuantas más personas mejor, la entidad ha lanzado un recordatorio de esa 'última hora' de rebajas en renovación y nuevos. Con inicio el pasado 9 de julio y fin este sábado 17 de agosto, sigue abierto el periodo para hacerse con al carné ahorrador a precio reducido, casi seis semanas que premian la fidelidad y satisfacen el deseo de los cada vez más almerienses y foráneos interesados en sumarse al voleibol de élite o en el apoyo a un club que se ha convertido en un referente y que cuyo nivel de representatividad está fuera de toda duda.

Precios populares

Hechos más que palabras, el abono general tendrá un coste desde el lunes 19 de 60 euros, pero está reducido para renovaciones hasta los 40 euros, que podrán ser 35 euros en el caso de que el renovado lleve consigo un abonado nuevo. La reducción es de entre un 33% y un 42%. La categoría especial, con precio normal de 30 euros, está reducida hasta los 20 en renovación y los 25 en nuevos. En concreto, a ella pueden acogerse jóvenes de 14 a 18 años, miembros de peñas, empleados de Unicaja, estudiantes de la UAL con Tarjeta Deportiva, los mayores de 65 años y los jubilados. Y si en el lanzamiento de la campaña se habló de 'oferta estrella' referida al abono familiar, el paso de las semanas así lo está confirmando.

La ocasión de disfrutar en familia de una actividad intergeneracional, lúdica, educativa y excitante es única. Los 60 euros por adulto se reducen a los 40 para el primero y los 35 para el segundo durante el periodo de descuento, en caso de renovación, o de 50 para el primero y 40 para el segundo en caso de nuevos. Los menores de 16 años de la misma unidad familiar accederán gratis al pabellón mediante este formato, que en la sede del club ponen como artífice de 'crear cantera' también en la grada.

Las combinaciones dentro de esta modalidad son muchas, ya que se permite hasta un segundo grado de consanguinidad, o sea, padre-madre / hijo-hija o abuelo-abuela / nieto-nieta. Así, un adulto y sus tres hijos menores de 16 años tienen acceso al pabellón toda la temporada pagando 40 euros por todos, o una pareja con todos sus hijos menores de 16 años por 75 euros disfrutando de Superliga y Challenge.

Apoyo popular

Visto todo lo anterior, en determinados casos se va a pagar menos de un euro de media por partido, algo que acerca sin cortapisas el deporte del más alto nivel a toda la población, mereciendo la pena incluso para quienes no viven en Almería y sólo puedan asistir a determinados encuentros, puesto que les saldrá mucho más barato que comprando entradas sueltas puntualmente.

Además, se incluyen en el carné otros modos de ahorro, como derecho a una entrada a precio especial por encuentro, un 15% de descuento en los productos de merchandising del club, las camisetas de juego o paseo, el chándal y demás vestimenta oficial, más bufandas u otros enseres. Por último, participarán en las promociones propuestas desde el amplio colectivo de patrocinadores y colaboradores.

Como atención a la demanda creciente de peticiones que llegan al club de fuera de la provincia, permanece habilitado en la web oficial un sitio en el que gestionar tanto renovación como abono nuevo de manera sencilla y sin acudir a la oficina. En ese sentido, se agradeció desde la entidad blanquiverde la simpatía hacia Unicaja Costa de Almería que procede de cada vez más rincones del país, que ha llevado a contar en el pabellón con grupos de diversas regiones españolas la pasada temporada.

De todos modos, en la sede se sigue atendiendo a quienes prefieran la fórmula presencial, produciéndose con total naturalidad y sin colas la renovación y la atención a los nuevos aficionados. A pocas horas del cierre del periodo de descuentos, se recuerda que el proyecto es de todos, que la ilusión es compartida y que 'se da todo por casi nada'.

La Superliga de esta temporada, además, promete grandes emociones con un mercado de fichajes que no se detiene. Es el caso de Vecindario Gran Canaria que ha confirmado a Santana y Alejandro Mena para la próxima temporada, dos jóvenes con mucha proyección.