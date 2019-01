Voleibol Tres en uno de Unicaja Almería en Teruel Ronald Fayola frena a Radunovic, una acción que se dio pocas veces. El saque turolense obligó a Unicaja Almería a jugar con bola separada, lo que casi anuló a Víctor Viciana y las opciones de un buen ataque del resto Pierde su condición de invicto, deja el liderato a su rival y la solidez exhibida en los últimos partidos JUANJO AGUILERA ALMERÍA Lunes, 14 enero 2019, 02:01

Unicaja Almería no estuvo en Teruel, al menos el equipo que ha jugado una primera vuelta inmaculada, aunque con algunos 'reparos' por el rendimiento colectivo. Los resultados, de todas formas, tapan carencias del rendimiento. Berenguel, que no daba importancia a este partido, dijo perseguir la imagen, más allá de la victoria o la derrota, y el almeriense no debe estar contento porque el equipo que de ayer en Los Planos aún necesita dar pasos. Ayer no lo hizo, jugando un partido marcado por el mejor rendimiento turolense, que nunca vio peligrar la victoria.

0 0

El saque y el trabajo en ataque de los locales, de un lado, y el error, sobre todo el error, de otro, decantaron un partido que trae consecuencias, las del tres en uno. Unicaja Almería pierde su primer partido, pierde el liderato y, además, deja en el ambiente la obligación de buscar un futuro mejor, comenzando desde ya porque la Copa del Rey está a la vuelta de la esquina y con tanto error difícilmente se pueda aspirar a otra cosa que no sea sufrir.

CV Teruel Thomas Ereu (10), Miki Fornés (9), Milan Jovanovic (6), Balsa Radunovic (4), Pablo Bugallo (4) y Andrés Villena (16) -sexteto inicial-. También jugaron Aarón Gámiz (líbero), Víctor Rodríguez (9) y Colito (0). Unicaja Almería Borja Ruiz (4), Víctor Viciana (0), Jorge Almansa (10), Dani Macarro (1), Ronald Fayola (6) y Javi Monfort (5) -sexteto inicial-. También jugaron Álex Fernández (líbero), Chema Castellano (3), Fran Ruiz (10), Manu Parres (1) y Rubén Lorente (0). Parciales 25-19, en 23 minutos; 25-23, en 26 minutos, y 25-20, en 22 minutos. Árbitro Mario Bernaola y Antonio Martínez, de Valencia. Incidencias Partido correspondiente a la jornada decimotercera de la fase regular de la Superliga Masculina, celebrado en Los Planos.

Sin manejar el saque

De salida, Teruel, que no pudo contar con los servicios de su colocador titular Pedro Rangel, metió presión con el saque, buscando a los receptores-atacantes, para despegarse en el marcador con un contundente 3-0, fruto de un saque directo, un ataque y una acción de bloqueo. El equipo almeriense, atascado en ataque, tuvo dificultades para meterse en el partido, con la continuada actuación de Andrés Villena en ataque (8-3), dando paso a un tiempo muerto de Manolo Berenguel.

El cuadro blanquiverde no tuvo continuidad con el saque por más que el primero de Ronald Fayola hizo mucho daño a la recepción turolense. Sin embargo, con el saque de Javi Monfort creció Unicaja Almería en el marcador, a la par que cerró por punta el ataque de Villena (10-8). Sin embargo, el riesgo jugó en contra para perder las opciones de reacción. La toma de decisiones oportuna de Milan Jovanovic hizo crecer a Teruel (13-8).

Unicaja Almería acusó problemas en recepción, lo que obligó a Víctor Viciana a tener que trabajar separado de la red y a CV Teruel manejarse con un buen trabajo en la red. Los errores en ataque por parte del equipo almeriense obligaron a Berenguel a hacer cambios e introducir primero a Chema Castellano y después a Fran Ruiz, el cartagenero para mejorar en ataque y el cordobés para asegurar la recepción. Unicaja empezó a salir mejor con la 'pipe', pero no consiguió hacer decrecer la ventaja (19-12).

CV Teruel logró salir en ataque, tanto por punta como con la 'pipe' para ir acercándose al triunfo en el primer parcial. El saque de Andrés Villena permitió ir cerrando el set (23-16), obligando a Berenguel a parar de nuevo el partido para encontrar soluciones que no llegaron para mejorar la imagen lo suficiente (25-19).

Sin continuidad

El segundo set ofreció cambios en Unicaja, con la presencia de Fran Ruiz de inicio. Ronald Fayola sostuvo a los almerienses en ataque, con tres puntos de los seis primeros, además forzando al error gracias al saque de Dani Macarro (3-6). Pese a todo, creció por saque, buscando a Fran Ruiz, y por el trabajo en defensa CV Teruel hasta conseguir empatar el set (6-6).

Se entró en una fase en la que el saque no hizo daño, por parte de ninguno de los dos equipos, lo que provocó que hubiese solución con acciones rápidas de los atacantes de punta, por parte y parte, sin error, para mantener el partido equilibrado en el marcador, que ofreció ventaja de un punto para el conjunto turolense al llegar al tiempo técnico (12-11).

La sinergia se prolongó poco más. El error, en este tipo de partidos, es una rémora importante. Un bloqueo sobre Ronald Fayola dio ventaja por dos puntos al equipo turolense (14-12), la máxima que había gozado hasta el momento. El servicio errado no permitió avanzar ni a unos ni a otros. Un ataque fallado por Radunovic permitió a los blanquiverdes empatar (16-16), pero sin continuidad y con error para volver a verse por debajo (19-17). Ante la imposibilidad de remontar, Manolo Berenguel tuvo que parar el partido (21-19).

El saque de Fran Ruiz provocó problemas en la recepción turolense para conseguir de nuevo empatar el partido. La respuesta de Villena y un ataque contra bloqueo de Jorge Almansa devolvió la ventaja para ganar al equipo de Miguel Rivera, con lo que el técnico almeriense agotó sus tiempos muertos (23-21). La recepción sumó en contra para verse en desventaja. Un bloqueo de Fornés sobre Borja Ruiz acercó a Teruel al triunfo (24-21). Berenguel trató de acertar con el cambio de central dando entrada a Parres por Macarro y Rivera pidió dos tiempos casi seguidos porque hubo efecto (24-23). Tuvo opción de empatar, pero el ataque de Fayola se estrelló contra el triple bloqueo y el segundo set cayó para Teruel (25-23).

De más a menos

Unicaja Almería se atascó en el inicio del tercer set. El equipo almeriense no estuvo 'fino' en ataque. Berenguel continuó ajustando su sexteto con la entrada. Mantuvo a Fran Ruiz e introdujo a Rubén Lorente por Víctor Viciana. Consiguió empatar (4-4), tras un bloqueo por punta a Radunovic. Sin embargo, Unicaja Almería no ajustó en defensa, concedió como consecuencia de sus problemas en recepción y el equipo turolense creció en el marcador (8-6).

Teruel siguió puntuando con menos dificultades que Unicaja Almería, obligado a jugar casi siempre con bola separada, facilitando la lectura de bloqueo del cuadro naranja. El saque no dio opciones de continuidad, con mucho error. Cuando la recepción dio para más, Borja Ruiz y Parres aparecieron, pero fueron las menos. Al tiempo técnico se llegó con ventaja local (12-10). Mientras, fue Fran Ruiz el que sostuvo al equipo con su acierto atacante.

Andrés Villena aprovechó un saque que tocó la red y un punto directo que desestabilizó aún más a los blanquiverdes, que ampliaron a cuatro la ventaja (16-12) y obligaron a Manolo Berenguel a parar el partido, porque el tercer set se le empezaba a ir. Con Monfort en pista, se consiguió efectividad en ataque, pero insuficiente por el error en otras facetas. Jovanovic no permitió echar en falta a Rangel, también porque Unicaja Almería no fue el equipo de otros días (22-18). Dos puntos después, Berenguel paró el partido, sin margen de error y obligado a hacer algo para seguir vivo. El saque jugó en contra. Villena metió el suyo y Fran Ruiz lo mandó a la red para acabar perdiendo 25-20.