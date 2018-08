Voleibol ¿Qué hay tras el encendido de luces del Moisés Ruiz? Antes que los jugadores compitan en cada partido, son muchos los colaboradores que hacen funcionar al equipo. / IDEAL Una treintena de personas se coordinan para hacer posible cada partido de Unicaja Almería en un operativo de profesionales y voluntarios del que el club está orgulloso JAVIER NAVARRO ALMERÍA. Sábado, 11 agosto 2018, 01:51

Para cuando el balón alza el vuelo por primera vez y los jugadores inician su misión, otro 'equipo' pasa antes muchas horas de preparativos, pero además continúa alerta para que todo lo que envuelve al juego salga perfecto: montaje de la pista, seguridad, acceso, apartados sanitario y audiovisual...

Justo a falta de una hora para el inicio del encuentro, la música resuena en el interior del recinto y recibe a ambas plantillas para el calentamiento. La grada comienza a poblarse de aficionados, y entre medias un nutrido grupo de personas uniformadas da el último repaso a cada rincón del Moisés Ruiz.

En el acceso al mismo ya lleva un rato Mari Ángeles San José Iribarne, que es todo corazón y alma, amabilidad en la taquilla, señalando que estoy para todo lo que haga falta porque me gusta mucho ayudar y lo hago desde que Univoley y Unicaja se cogieron de la mano». Para ella, «el deporte es todo en la vida» y confiesa vivir el día del partido con nervios, «primero por hacer las cosas bien y después por el resultado».

Mejor abonos

Llega al Moisés dos horas antes de que dé comienzo y desde que vende la primera entrada, promociona 'fidelidad', diciendo «a quienes compran que es mejor sacarse el abono, evitan las colas y les sale más económico, porque quien va, se queda». Valor añadido del club, es toda una vida vinculada al mismo.

José Luis Viedma es todo un 'clásico', tan querido como respetado en el 'mundo vóley' y amamantado en la pista del Pabellón Rafael Florido, recordando que «tuve la suerte de ser de esos niños que participaban activamente durante los partidos cuando el ascenso, como recogepelotas en esos momentos, llevaba el marcador incluso, cosa que 30 años después sigo haciendo».

Viedma añade que «tengo un vínculo espectacular con tanta gente dentro de Unicaja que cuando llegan los partidos lo que realmente me apasiona son las previas, vivir desde el lunes la jornada», teniendo como deseo que «se llene el Moisés Ruiz con la ilusión de un proyecto que está empezando nuevo, con gente de Almería, con gente que desde juveniles ha empezado aquí y que a día de hoy es realidad».

Plan perfecto

Alicia Soler asegura que «si la gente fuese al pabellón y viviese los partidos desde dentro, en las gradas, se ilusionaría y repetiría cada fin de semana; necesitamos a los almerienses vestidos de verde todos los partidos y dejándose la voz en animar al único equipo que les lleva la máxima competición». Tras ser parte del dispositivo de acceso, organiza el palco con una idea clara en la mente, que es la de que «no hay nada mejor que hacer un sábado que ir a disfrutar y vivir el vóley en directo».

Su pasión es complicada de llevar en su puesto durante el encuentro, siendo «un placer formar parte, en cierta medida, de Unicaja, el poder ayudar con un pequeño grano de arena, y vivo el partido como lo viven los jugadores, los mismos nervios, pero con ganas de poder disfrutar viéndolos jugar y de ganar».

El 'comodín' de cada montaje de partido se llama Jesús Fernández, conocido como el 'Chino', que es el más reclamado en los momentos previos, afirmando que «Unicaja es intensidad, ilusión, carácter, emoción y sobre todo alegría, es una paleta de color en la que todos los almerienses nos vemos reflejados».

También es testigo de lo acontecido en las tres décadas desde el ascenso, destacando que «desde pequeño he participado en este deporte y he ido a ver a jugar a Unicaja desde sus inicios, aun siendo de un club rival, eso sí, me desgañitaba como el que más en las gradas, ya que en ese momento no había rivalidad alguna, sino el máximo exponente de mi deporte y ciudad en la pista».

Gran embajador

Chino está feliz de unirse a la entidad verde, no guarda nada en los días de partido, pues «desde el primer día en el que empecé lo di todo para llevar muy alto el nombre de Unicaja y el de Almería por todos los rincones de España y Europa, y siempre estaré muy agradecido a todos los miembros del club porque nunca me hicieron sentir un extraño».

Igualmente identificado con el blanquiverde se siente Fernando Calón, responsable de 'streaming', manifestando que «para mí es un orgullo colaborar en este club porque no se trata sólo de realizar mi tarea de la mejor manera posible, sino la oportunidad de dar solución a los retos audiovisuales que plantea esta competición, lo que me permite sentirme parte de un equipo legendario dentro del deporte nacional, deportivo, competitivo y campeón».

Además, Calón subraya que «estas son sus señas» y confiesa que «me encanta sumar con ellos y esta temporada esperamos retransmitir toda la emoción de los partidos de casa y la alegría de los títulos conseguidos, así que si no puedes venir al pabellón, disfrútalo en la web».

Historia inmortalizada

Ese gran producto visual cuenta con Moisés Martínez en el apartado de fotografía, cuya identificación con los valores del club es total, indicando que «ser fotógrafo de Unicaja es un honor, y con letras mayúsculas, porque como todo el mundo sabe, estamos hablando del club más laureado del voleibol español.

De hecho, Martínez afirma que «al ser fotógrafo deportivo aspiras a fotografiar a grandes deportistas, como es el caso, y poder poner tu granito de arena para que este deporte tan maravilloso se expanda lo más posible y como se merece. Los partidos para mí son días maravillosos porque vas a ver al cuerpo técnico, a los jugadores, que ya son amigos, y compartir con ellos toda esa ilusión que tienen por todos los trofeos en los que participan».

Desde el seno de la entidad ahorradora, su gerente Francisco Sáez reseña que «la organización de un partido de voleibol supone un gran esfuerzo por parte del club para garantizar que todo se desarrolle con normalidad». Sáez precisa que «si bien el público no lo aprecia, hay una treintena de profesionales y voluntarios detrás del evento sin los que no sería posible disfrutar de este enorme espectáculo deportivo». Es por ello que aprovecha para «agradecer en nombre del club el encomiable esfuerzo que hacen, sin el cual nada de esto sería posible».