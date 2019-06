Más deportes El Toyo corona a los campeones de Andalucía Rocío Molas y Camilo Puertas se imponen en el 'Triatlón Ciudad de Almería' con gran superioridad J. L. P. Almería Lunes, 17 junio 2019, 01:09

El Toyo cerró ayer tres semanas mágicas de triatlón en la provincia de Almería. Primero fue Pulpí la que 'abrió el fuego' con el Campeonato de España de Triatlón Cross, la pasada semana cogió el testigo Roquetas de Mar con la modalidad Sprint y ayer la urbanización de la capital almeriense acogió una nueva edición del 'Ciudad de Almería' que, además, fue valedero para el Campeonato de Andalucía en la modalidad Olímpico. Gran ambiente el que se registró desde primeras horas de una mañana soleada, aunque donde las temperaturas respetaron para que los deportistas pudieran completar la considerada como especialidad más dura del triatlón. El trazado incluyó un primer tramo de natación en el que los participantes hicieron frente a un kilómetro y medio para, desde ahí, ir a zona de transición, junto a los hoteles, y comenzar con la bicicleta. Rodaron durante 40 kilómetros, aunque aún quedaba un último reto, 10 kilómetros a pie para entrar en meta.

Los triatletas, llegados desde todos los puntos de la región hasta superar los 300, tenían un claro objetivo, añadir su nombre al palmarés de la prestigiosa prueba junto a los vencedores de pasados años, Ignacio González, Rocío Molas, Victoriano Raso, Ángela Ávila, Camilo Puertas, Irene Cabrera, Juan Salvador Díaz, Yessica Pérez, Arturo Galián, Elia Roda, David Zamora o Ester Palenzuela. Este año, además, los deportistas no federados también pudieron participar con pruebas casi simultáneas a las de los federados, tomando la salida un minuto después que la categoría absoluta. Para Almería, la cita tuvo un sabor muy especial, ya que ha sido la único incluida dentro del calendario andaluz, compartiendo cartel con el VIII Triatlón Benalmádena, IV Triatlón 'Huelva, Puerto de los Descubrimientos', IV Triatlón de los Pedroches, XIX Triatlón Playas de Punta Umbría y XXXI Triatlón Califas de Hierro.

Pronósticos cumplidos

La primera de las pruebas en ponerse en marcha, apenas cumplidas las 9 horas, fue la femenina, con muchas miradas puestas en Rocío Molas que llegaba en un gran momento de forma y, todo apuntaba, podía repetir el triunfo que ya cosechó en la edición anterior. Las condiciones, sin embargo, podían condicionar alguna sorpresa, ya que la urbanización almeriense sufría a esas horas un fuerte viento que dificultaba la práctica deportiva. No es menos cierto, eso sí, que las temperaturas eran más bajas de lo esperadas, incluso con el cielo bastante nuboso por momentos, con lo que los participantes escaparon del calor que se presagiaba en la previa.

Molas, sabedora de que sus fuertes son la natación y la bicicleta, tiró con fuerza desde los primeros kilómetros para conseguir una ventaja que luego poder dosificar en la carrera a pie. La estrategia funcionó a la perfección y la ganadora consiguió alcanzar la meta con una importante ventaja sobre una Gloria Roa que tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantener la segunda plaza y que cayó rendida nada más terminar la prueba.

Ya con la medalla que le otorgaba el título andaluz, Rocío Molas señaló a IDEAL que «estoy muy contenta de revalidar el título y espero estar muchos años más en El Toyo, es un lugar que se me está dando muy bien». La vencedora reconoció que «ha sido una prueba complicada, más que por la distancia por el viento que ha hecho durante toda la competición. A partir de la segunda vuelta en bicicleta ha empezado a apretar el viento con mucha fuerza y eso ha hecho que se nos hiciera muy largo».

Todos los especialistas daban a Molas como gran favorita, aunque la campeona andaluza recordó que «ganar una prueba como esta nunca es gratis, hay que pelearlo y nunca confiarte hasta que no cruzas la meta». No obstante, admitió que «he llegado a Almería con buenas sensaciones», de manera que «en la natación me he encontrado bastante bien, en la bicicleta tampoco he estado mal, hemos hecho relevos las compañeras que estábamos y ha funcionado y en la carrera a pie no lo he pasado del todo bien, sobre todo las dos primeras vueltas, a partir de la tercera sí que he logrado recuperar».

Rocío Molas también quiso ensalzar las cualidades de El Toyo como zona para organizar triatlones de nivel, ya que «el circuito está muy bien y, además, se ha visto mucho público que es algo muy importante para nosotros. Yo espero que se repita durante muchos años más».

El 'huracán' Puertas

Tampoco fallaron quienes pronosticaron, ya en categoría masculina, el dominio de Camilo Puertas. El cordobés, que ya se proclamó campeón de España en Pulpí y que también obtuvo el cetro andaluz en Chiclana en la modalidad de Sprint, demostró su nivel mundialista consiguiendo salir de los dos primeros tramos con una clara ventaja, aunque con la compañía de un duro rival como Victoriano Raso, que ya sabía lo que era ganar en El Toyo.

Fue pasado el ecuador de la prueba cuando Puertas 'apretó el acelerador', dejó descolgado a su principal competidor y se marchó hacia la línea de meta con un ritmo infernal que le permitió, con cierta comodidad, conseguir un título más para su palmarés.

La jornada se cerró con la entrega de premios que dio paso a una auténtica desbandada de los triatletas y es que como recordaron algunos de los participantes, «aún nos quedan horas de coche y mañana toca trabajar». La satisfacción, sin embargo, presidió los rostros de unos deportistas que hicieron posible que un evento que cumple ya 14 años siga creciendo, edición tras edición, consolidándose entre los mejores de la especialidad en un tramo del calendario masificado con multitud de eventos.