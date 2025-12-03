Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El equipo recibe la motivación de Israel Rodríguez. Teresa Reverte
Voleibol

Sin título en juego, Unicaja Costade Almería juega una final en Teruel

El conjunto almeriense visita Los Planos en una mala situación en la tabla para los dos equipos, dando al partido caráceter vital en la lucha por entrar en la Copa del Rey; la victoria es innegociable para conseguir la meta

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:07

Comenta

No ha sido normal ver a Unicaja Costa de Almería y a Pamesa Teruel en las posiciones bajas. El voleibol español ha escrito parte de ... su historia con ambos luchando por los todos los títulos habitualmente. Ahora, los ahorradores visitarán desde la décima plaza a los naranjas, novenos, los dos con su pasaporte para la Copa bastante comprometido. Duelo directo, como siempre, pero no por los objetivos de hace poco… por ahora. El partido de Los Planos, primero de los dos de entre semana de diciembre, lanzará a uno y dejará tocado al otro, aunque, claro, nada será definitivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

