Sin título en juego, Unicaja Costade Almería juega una final en Teruel

No ha sido normal ver a Unicaja Costa de Almería y a Pamesa Teruel en las posiciones bajas. El voleibol español ha escrito parte de ... su historia con ambos luchando por los todos los títulos habitualmente. Ahora, los ahorradores visitarán desde la décima plaza a los naranjas, novenos, los dos con su pasaporte para la Copa bastante comprometido. Duelo directo, como siempre, pero no por los objetivos de hace poco… por ahora. El partido de Los Planos, primero de los dos de entre semana de diciembre, lanzará a uno y dejará tocado al otro, aunque, claro, nada será definitivo.

Es la jornada séptima, pero realmente sería la primera, recuperada hoy tras aplazarse el inicio del campeonato. Teruel será el primer rival ahorrador de la segunda vuelta, justo dentro de un mes. El verse ahora y no en el inicio de la competición influye en un partido que ha tomado tintes de final. Ambos sólo han ganado dos encuentros de seis y están en un pañuelo de cinco equipos metidos en un punto. Los de Israel Rodríguez suman seis, mientras que los turolenses tienen siete, igual que Bus Leader San Roque, UC3M Voleibol Leganés y Cisneros La Laguna.

En principio, ese es el grupo que interesa a Unicaja Costa de Almería y que se repartirá las tres plazas restantes para disputar la Copa. En todo caso, en el horizonte no muy lejano se tiene a Conqueridor Valencia y CV Melilla, ambos con once puntos y sin tener asegurado su pase al 'Torneo del KO'. El partido a partido es lo que prima más que nunca y éste ante Pamesa Teruel es uno de los muchos que medirán a rivales directos de esa zona media en las dos semanas que quedan de primera vuelta. A favor está el cambio en la dinámica de derrotas, hasta tres consecutivas, logrado este sábado, y el 'efecto Israel Rodríguez'.

Ganar en un refugio

Llegan por lo tanto tras victoria, mientras que los de Fabián Muraco cayeron en Manacor y buscan 'refugiarse' en su templo de Los Planos. Allí hasta el momento han podido ganar a Tarragona en la primera jornada y a Leganés en la quinta. Por el contrario, han perdido con Soria y Guaguas. Su calendario está claro que ha sido muy duro, restándoles recibir a San Roque y Valencia tras Unicaja, o sea, tres partidos consecutivos en casa, además de ir a Melilla y a Tenerife, dos salidas seguidas. A domicilio han sumado un punto en una pista a la que es posible que fueran con mayores expectativas, como la de Benidorm (3-2).

El equipo habitual de Pamesa Teruel tiene al argentino Pablo Urchevich, que repite en Teruel como colocador. Un compatriota suyo es el opuesto titular, Germán Gómez, fichaje joven de este curso. Por juventud y calidad destaca César Irache, una estrella juvenil internacional que con España juega de opuesto, pero que ha entrando como receptor alguna vez. Contra Leganés, de hecho, fue titular con ese rol junto a un viejo conocido como Fran Ruiz, en detrimento de Emilio Ferrández, quien entró después. De centrales tiene a otro conocido ex de la casa ahorradora como David López, y junto al malagueño juega Iván Postemsky, procedente de Valencia.

Minutos también ha tenido en esa posición el cubano José Antonio Sandoval, que jugó el partido completo frente a Benidorm. Es otro de los fichajes de este curso, pero, después, ha perdido mucho protagonismo. Igualmente al inicio de la temporada entró con un papel importante el receptor argentino Nacho Espelt, procedente de UBA L'Illa Grau. La nómina de jugadores con esa nacionalidad se ve incrementada con el líbero, que sí repite respecto al proyecto pasado, Tobías Scarpa. Todas estas han sido las piezas más utilizadas por Muraco, sin una estabilidad clara en sus formaciones.

La plantilla turolense se hace muy extensa con la suma de varios jugadores jóvenes. Es el caso del colocador suplente, Luis Cota, fichado de Palma. También lo es el del opuesto Pau Joan Rodríguez o el del líbero Álvaro Montero. Esa lista incluye al central Pedro Hernández. Algo más mayor, metido en ficha, es el líbero Francisco Javier Gómez, quien no ha entrado en acta en ninguna jornada. En resumen, inamovibles son tanto Urchevich en la distribución como Scarpa en la retaguardia. Puede haber cambio de opuesto entre Gómez e Irache y éste puede aparecer de receptor con Fran Ruiz, Emilio Ferrández o Nacho Espelt.

Este es un equipo complicado de estudiar, eso sin sumar centrales, con las apariciones del cubano Sandoval entre López y Postemsky. El baile de extranjeros en pista tiene que ver con estas modificaciones al necesitar encontrar equilibrio, toda vez que tiene cinco en total, cuatro de ellos argentinos, y porque Espelt ya tiene nacionalidad española a efectos deportivos. De los seis partidos disputados hay mucho que extractar y se multiplica el análisis de jugadores posibles en pista. En parte por ello, pero sobre todo por la necesidad propia, Unicaja Costa de Almería se centrará en su propio juego y en imponer su ritmo.

Un coco y, luego, otro

Los ahorradores viajan completos por primera vez en mucho tiempo, ya incorporado Moya como último inquilino de la enfermería. No volverán a casa hasta el domingo, ya que harán de seguido del desplazamiento hasta Gran Canaria, vía Valencia, donde cogerán el vuelo a la isla. Serán dos partidos en menos de dos días, con 47 horas y media de diferencia de inicio de uno a inicio de otro y viaje de por medio. Con su segunda victoria recién sumada, la moral ha aumentado notablemente en las filas blanquiverdes y se ha tomado más idea de que no se está tan mal, en medio de la igualdad predominante en esa zona de la tabla.

En ese sentido, sabiendo que en las cuatro derrotas ha habido opciones de victoria, Unicaja Costa de Almería tiene los mejores números de entre todos sus rivales directos. Un punto menos, pero es el quinto equipo de toda la Superliga con mejor coeficiente de puntos, incluso por encima de Valencia. Respecto al coeficiente de sets, iguala con Cisneros La Laguna el mejor registro del grupo que pelea por la Copa del Rey. Es muy importante el recorrido que se ha hecho hasta el momento, pese a perder, porque el primer criterio de desempate es el de partidos ganados/perdidos, todos 2/4 y después se pasa a estos coeficientes. No se ha llegado al tie-break, que habría supuesto más puntos, pero rozarlo puede dar recompensa.