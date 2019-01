Voleibol De los sueños en rojo a los sueños en verde Fran Iribarne muestra su alegría tras hacer un punto con Unicaja Almería. / MOISÉS MARTÍNEZ Se confiesa «lleno de orgullo» por la clasificación de España para el europeo y hace propósito de jugarlo JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 16 enero 2019, 00:24

Prácticamente recién llegado a Almería desde Georgia, donde participó con la selección española en la búsqueda del billete para el Campeonato de Europa de 2019, se subió al autobús para ir al encuentro de una pista en la que había estado una semana antes, pero vestido de rojo. Fran Iribarne ha pasado una Navidad «corta e intensa», según él mismo definió, pero ante todo en su foro personal «distinta también al haber estado fuera de la familia». Se ha dedicado durante estos días a clasificar a España para la cita clave del Europeo de este mismo año, que se jugará en septiembre y donde está claro que quiere estar. «Lo espero, aunque sé que es muy difícil porque todos los jugadores quieren jugar un Campeonato de Europa y al ser tan joven lo tengo más difícil, pero por trabajo no será». Ese es el que realiza con creces en Unicaja Almería.

El receptor blanquiverde tampoco perdió el tiempo a bordo de la selección española, con la misión muy clara en los dos ámbitos individual y grupal. El combinado nacional selló su pasaporte para la máxima competición continental por selecciones, una de las más potentes del mundo, pero al mismo tiempo continuó con su plan de crecimiento como jugador. «Han sido pocos días de concentración pero a la vez muy aprovechados, ya que el tiempo que he estado me ha servido también para no perder ritmo de cara al club». Ya de regreso, la primera semana 'normal' la vivió «lleno de orgullo y sobre todo satisfacción por haber podido pertenecer al grupo que ha conseguido clasificar a España para ese Europeo tan soñado».

Duro retorno

Lo encontrado a la vuelta ha sido duro, con una derrota en Teruel que supone que se pierda la condición de invicto y en la que no tuvo minutos, siendo este el cuarto partido en el que no participa en el juego. «Obviamente me duele mucho no haber tenido la oportunidad de jugar y demostrar que se puede confiar en mí, pero por supuesto la derrota duele más aún porque no fuimos ni la mitad de la mitad de lo que somos realmente como equipo».

Joven, sí, pero con la capacidad de la autocrítica y la valentía de afrontar los problemas para mejorar, dijo tenerlo claro. «No supimos competir; era un partido en el que teníamos que haber salido con las cosas claras y realmente no supimos hacerlo como se debía, pero esto nos sirve solo para mejorar y darnos cuenta de lo que de verdad nos hace falta para competirle a los grandes fuera de casa». Quedan más oportunidades, también para él que ha disputado 14 sets a lo largo de la presente temporada, con un partido completo -los tres sets del duelo frente a Intasa San Sadurniño- y otro en el que jugó un set de inicio -en la tercera jornada frente al CV Melilla, disputó el último set del partido ganado por 3-0-.

El calendario ha marcado una segunda vuelta en pistas muy difíciles -habrá que ir a Ibiza o Palma- y el aprendizaje ya está hecho, teniendo en cuenta que, después de once victorias sobre las mismas once jornadas de la primera vuelta, la racha se podía cortar en cualquier momento. Aseguran que las rachas cuanto más largas son más cerca están de romperse. «Es algo que podía pasar perfectamente, ya lo sabíamos, pero no es menos cierto que se puede perder de diferentes formas». En ese sentido, Fran Iribarne no tiró la derrota sobre el lamento, sino que la depositó sobre los objetivos marcados esta temporada. «Ya sabemos lo que no hay que hacer y tenemos claro cómo preparar los partidos para que en el próximo no nos pase igual». Su confianza en el actual Unicaja Almería, por tanto, está intacta.

El receptor almeriense aplicó las dosis de autocrítica necesarias, que son buenas tanto en la victoria como en la derrota, sin olvidar por un solo partido todo lo que se ha conseguido hasta el momento, como es ser cabeza de serie en la Copa del Rey, la cual se disputará en una ciudad en la que ha crecido como jugador de Superliga. No hay que olvidar sus dos campañas como integrante del CV Melilla. El torneo copero a disputar del 7 al 9 de febrero en el J. Imbroda de la ciudad norteafricana, le motiva especialmente y dijo hervir por dentro al focalizar la cita de semifinales en Melilla. «Por supuesto, ya que es algo en lo que es inevitable pensar, siempre teniendo claro que no se olvidan los partidos que hay antes de la Copa, pero, queramos o no, es una gran motivación». Para Iribarne, el rival contra el que jugarse el pase a la final le es indiferente. «Los dos son muy parejos y en la Copa del Rey cualquier equipo es capaz de todo».

Sin preferencias

Por tanto, el '5' del conjunto blanquiverde en su preferencia no tiene ni a su ex Melilla ni al 'revelación' UBE L'Illa Grau, sino a la mejor versión que pueda ofrecer en esa cita Unicaja Almería. «Lo primordial tengo claro que es preocuparnos por nosotros y de que nuestro juego fluya». Como bien apuntó antes, eso debe consolidarse de nuevo después del parón navideño en los encuentros que quedan por disputar antes de la cita copera, comenzando este sábado ante uno de los dos conjuntos recién ascendidos, pero que está en plena evolución. «Toca depositar la mente en Manacor y pienso que es un equipo que con la incorporación del colocador que han fichado -Pedro Zanchetta- ha ganado mucho en su juego, es mucho más competitivo y seguro que va a dar muchas sorpresas». De hecho, ya estuvo a punto de dársela al propio Unicaja Almería, que ganó en la segunda jornada de la fase regular en Manacor, pero sufriendo. No en vano perdió el segundo set y el tercero lo ganó 25-27.

Es el momento de que Unicaja Almería retome el camino del triunfo, tras el tropiezo del pasado domingo en Los Planos de Teruel, y para ello dijo esperar un partido reñido que en gran medida está en manos de lo que el propio bloque blanquiverde plantee sobre la pista del Moisés Ruiz. «Tenemos que salir concienciados de hacer bien nuestro juego y no perdonar ninguna oportunidad, ya que, como sabemos, CV Manacor va a venir a dar su cien por cien a nuestra casa y a complicarnos todo lo posible», analizó el receptor almeriense. Eso sí, el escenario es 'el templo' de los ahorradores, al que no se regresa desde hace un mes. «Seguro que esa vuelta será muy buena, ya que los aficionados y también nosotros los jugadores tenemos ganas de volver a empezar en el Moisés Ruiz y de continuar construyendo el fortín que ha sido hasta el momento», sentenció.