Fútbol «Lo sucedido en Vera es un lance que no se debe repetir y para aprender» Niños jugando al fútbol. / IDEAL Los técnicos del Vera y del Natación Almería benjamín, protagonistas en La Entrevista de Radio Marca, pusieron la nota de deportividad JAVIER NAVARRO ALMERÍA Miércoles, 3 octubre 2018, 00:10

Entre otras cosas, La Tribu de Radio Marca, ayer, trató en profundidad el incidente que, el pasado sábado, supuso la rotura de tibia y peroné de un futbolista de nueve años del Club Natación Almería, después de una dura entrada de un jugador local del CD Vera. En Radio Marca, pudieron conversar a través de las ondas ambos entrenadores, evidenciando que la deportividad está por encima de todo.

El técnico del Natación, Gabri, señalaba que «al final, nosotros tenemos que tratar de concienciar a los niños, da igual la edad que tengan, que todos estamos aquí porque nos gusta el fútbol y para hacer amigos, en tu equipo y también en el contrario. En el campo son rivales, pero todos somos amigos».

Por su parte, Jota, técnico del Vera, reconocía que «después de ver la imagen por delante, realmente en el campo no vimos la entrada tan fuerte. Cuando la he visto de frente, aunque no puedo pensar que el niño fuera intencionadamente a hacer daño ni que yo lo haya incitado, desde luego se comprueba que es una entrada muy fuerte. Es un lance más, una jugada desafortunada. Ahora la veo más dura de lo que vi en el campo».

Además, el técnico veratense añadía que «ayer se publicaron cosas en medios de comunicación y decidí no entrenar y hoy no he ido al trabajo. Estamos todos alarmados y preocupados. He pedido a todo el mundo que no se siga el tema en las redes sociales. En el descanso, tuve palabras inadecuadas con los padres porque entendía que estaban acosando al chico, pero he mandado un escrito pidiendo disculpas por ello».

También los profes opinaron sobre el tema. Joaquín Álvarez decía que «no creo que los entrenadores inciten estas cosas. Son cosas que no suelen ocurrir y lo bueno es que los entrenadores hayan tenido sintonía y que se cure pronto».

Para Paco Navarro, «son dos entrenadores que llevan muchos años trabajando en fútbol base. Es un accidente lamentable que ha tenido un chico de nueve años, una lesión importante. La intencionalidad, en este caso, creo que no existe».

Añadía Francis León que «todos los entrenadores de cantera trabajamos para que estas cosas no pasen. Es una entrada muy dura, pero también fortuita. Es un lance con muy mala suerte. Todos deseamos que tenga una pronta recuperación y que vuelva a jugar muy pronto».

Juan Pablo Jurado concluía que «siento indignación porque se aprovechan las redes para todo. Ni siquiera con niños pequeños se evita la gente con ganas de hacer daño».