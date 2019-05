Las selecciones femeninas de Almería, a por el título andaluz Componentes de las dos selecciones antes de viajar a Huelva. / FAF A partir de las 17.00 horas, Almería debuta enfrentándose se enfrenta a Huelva, anfitriona del campeonato en sub-15 y desde las 19.00 lo hará en la categoría sub-17 J. G. GUTIÉRREZ Almería Miércoles, 1 mayo 2019, 23:58

El fútbol femenino almeriense, en las categorías sub-15 y sub-17, están presentes desde hoy en el Campeonato de Andalucía que comienza a disputarse en cuatro sedes de la provincia de Huelva. Almería competirá en el Grupo B, junto a las de Jaén, Cádiz y Huelva, y en el Grupo B lo harán las de Málaga, Granada, Sevilla y Córdoba. En la tarde de hoy, en la localidad de Villanueva de los Castillejos, a partir de las 17.00 horas, Almería debuta enfrentándose se enfrenta a Huelva, anfitriona del campeonato en sub-15 y desde las 19.00 lo hará en la categoría sub-17.

Mañana, las jugadoras almerienses tendrán el segundo compromiso, en esta ocasión en la localidad de San Bartolomé de la Torre, con los mismos horarios y orden, teniendo a Jaén como rival. El sábado, la disputa de la tercera jornada de la fase de clasificación, repitiendo campo, orden y horario, con la selección de Almería jugando contra Cádiz. El domingo, a partir de las 10.00 horas, se disputara la final de la categoría sub-15 y desde las 12.00, será el turno para la de sub-17.

Protagonistas almerienses

Almería compite en el torneo andaluz sub-15, con la selección entrenada por Anabel Suárez y compuesta por las guardametas Sara Esteban (At. Estudiantes) y Carmen Belmonte (CD Vera); las defensas Isabel Vargas y María Pérez (UD Pavía), Soledad Segura y Azahara León (At. Estudiantes), Nayra Sedano (AD Marinas Urbanización y Soledad Martín (CD Adra Milenaria); las centrocampistas Francisca García y Mireya Sánchez (At. Estudiantes), Ainhoa Sánchez y María Gil (UD Pavía), Andrea Callejón (CD El Ejido) y Cristina Navarro (CD Villa de Albox) y las delanteras Alba Pastor (UD Pavía), Nerea López (At. Estudiantes), Ana Herrera (UD Pavía) y Mar Oliver (CD Comarca del Mármol).

En cuanto a la selección almeriense de categoría sub-17, entrenada por Francisco Pérez, la misma está configurada por las guardametas Minerva Martínez ((UD Almería ) y Mari Carmen Parra (UD Loma de Acosta); las defensas Esther Pascual, Rosa Díaz, María Cruz y Rocío Rodríguez (UD Pavía), María Flores (UD Almería) y Lucía López (CD El Ejido); las centrocampistas Rocío Báez, Nadia López y Eva Campoy (UD Almería), Elena Rodríguez, Ana Carrascosa, María Nieto y Alejandra Martínez (UD Pavía) y las delanteras Fátima López (UD Almería) y Alba Ramón y Mireya Cervantes (UD Pavía).

Como auxiliares componentes de las dos selecciones almerienses figuran Olga González, José González-Outón en el apartado técnico, junto al apoyo y la colaboración de Miguel Ángel Sánchez, Pedro Poyatos, Juan Pedro Ruiz y ejerciendo de representante directivo de la FAF, la presencia de José Alías.