Sebas López, renovado como entrenador del At. Pulpileño para la próxima campaña
Sábado, 1 junio 2019

Tal como se anunciaba la pasada semana, el At. Pulpileño tenía la prioridad de negociar con Sebas López, entrenador del equipo en las dos últimas temporadas, antes de iniciar otros contactos. Así ha sido y el club del Levante almeriense que preside Mariano Muñoz Coronado ha cerrado el acuerdo para consolidar la continuidad de Sebas López en el cargo. Será la tercera campaña en la que el técnico aguileño dirija al At. Pulpileño, después de la exitosa labor realizada en las dos anteriores.

Además de Sebas López, el club del Levante almeriense ha llegado al acuerdo para la renovación de Gabi López en el cargo de director deportivo. De esa manera, el At. Pulpileño seguirá contando con la labor y experiencia de los dos grandes pilares deportivos de las dos últimas campañas ligueras. A partir de ahora, el comienzo del trabajo destinado a la configuración de la plantilla de jugadores para el próximo campeonato de Liga 2019/20.

Méritos para repetir apuesta

No era para menos, pese a que Sebas López tenía proposiciones de otros clubes no sólo de Tercera División sino de Segunda División B. Sin embargo, el técnico puso su 'granito de arena' para seguir en el At. Pulpileño, en lo que ha tenido gran influencia el presidente de la entidad, Mariano Muñoz Coronado.

Resaltar que será la tercera etapa de Sebas López en el banquillo del San Miguel. En la primera de ellas, la 2017/18, llevó al At. Pulpileño, por vez primera en su historia, a competir en un playoff de ascenso a Segunda División B, tras acabar la fase regular de la Liga en el tercer puesto en el Grupo XIII. En la primera eliminatoria, fue apeado por el equipo gallego del RC Villalbés, con el que empató en la ida y fue eliminados en San Miguel en la 'ruleta rusa' de los penaltis, en el choque de vuelta.

En la segunda, en el recién concluido curso liguero y pese a que el equipo quedó 'desmantelado' por la marcha de numerosos jugadores por mayores ofertas económicas de otros clubes, Sebas López estuvo a punto de repetir gesta. El Pulpileño tuvo opciones de repetir participación en un playoff hasta la última jornada. No lo logró por la diferencia de un punto con el cuarto clasificado.

Anteriormente, en el campeonato 2014/15, Sebas López llevó a otro equipo almeriense, el Huércal Overa, a jugar por vez primera en su historia un playoff de ascenso a Segunda División, siendo eliminado en la primera ronda por el Palencia.